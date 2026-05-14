Bất động sản Nghệ An: Đón sóng mô hình TOD và kiến tạo chuẩn sống “all-in-one”

Trong bối cảnh đó, các khu đô thị tại VSIP Nghệ An được kỳ vọng sẽ đón đầu nhu cầu an cư, thương mại và đầu tư dài hạn.

Ga Vinh đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Định hình xu hướng phát triển đô thị TOD tại Nghệ An

Ga Vinh thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang mở ra động lực phát triển mới cho đô thị Nghệ An. Không chỉ là đầu mối giao thông chiến lược của khu vực Bắc Trung Bộ, dự án còn được kỳ vọng thúc đẩy quá trình đô thị hóa, thu hút đầu tư và hình thành các cực tăng trưởng mới quanh những trục kết nối trọng điểm.

Theo quy hoạch, đoạn tuyến tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa phận tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài khoảng 85,5km. Ga Vinh sẽ là ga hành khách duy nhất của tuyến đi qua Nghệ An. Khi tuyến đường sắt đi vào vận hành, thời gian di chuyển từ Vinh đến Hà Nội dự kiến chỉ còn hơn 1 giờ, tới Đà Nẵng khoảng 2 giờ và rút ngắn đáng kể hành trình đến TPHCM.

Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy giao thương, thu hút chuyên gia, lao động chất lượng cao và gia tăng xu hướng phát triển các đô thị mới quanh khu vực nhà ga.

Ga Vinh là nhà ga duy nhất của đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An (Ảnh: Casa Bonita).

Trong xu hướng đó, mô hình TOD được xem là định hướng phát triển tất yếu. Đây là mô hình đô thị lấy giao thông công cộng và các đầu mối kết nối làm trung tâm, từ đó hình thành những cộng đồng cư dân hiện đại với khả năng tiếp cận nhanh hơn đến nơi làm việc, thương mại và các tiện ích đô thị.

Phát triển đô thị theo mô hình TOD: thu hẹp khoảng cách giữa nơi ở - làm việc - giải trí (Ảnh: Casa Bonita).

Tại nhiều quốc gia phát triển, các khu vực quanh ga đường sắt tốc độ cao thường trở thành tâm điểm thương mại, dịch vụ và bất động sản nhờ lợi thế kết nối liên vùng. Xu hướng này cũng đang dần hiện hữu tại Nghệ An khi hàng loạt công trình như đại lộ Vinh - Cửa Lò 72m, cao tốc Bắc - Nam và các tuyến liên vùng tiếp tục được đầu tư, tạo nên mạng lưới hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Đô thị “all-in-one”: Xu hướng sống mới tại các cực tăng trưởng mới xứ Nghệ

Cùng với tốc độ đô thị hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, nhu cầu sống tại Nghệ An đang dần thay đổi. Nếu trước đây người mua nhà chủ yếu tìm kiếm một nơi ở thuận tiện, thì nay thế hệ cư dân mới ưu tiên nhiều hơn đến trải nghiệm sống, khả năng kết nối và môi trường sống bền vững.

Đó cũng là lý do mô hình đô thị “all-in-one” trở thành xu hướng tại các cực tăng trưởng mới của xứ Nghệ. Thay vì di chuyển nhiều giữa nơi ở, nơi làm việc và các tiện ích, cư dân hiện đại có xu hướng lựa chọn những khu đô thị tích hợp đầy đủ không gian sống, thương mại, giáo dục, vui chơi và tiện ích cộng đồng trong cùng một hệ sinh thái. Tất cả sẽ mang đến nhịp sống thuận tiện và cân bằng hơn mỗi ngày.

Công viên trung tâm đại đô thị VSIP Nghệ An (Ảnh: Casa Bonita).

Mô hình “all-in-one” còn tạo ra giá trị khai thác thực tế cho bất động sản. Khi cộng đồng cư dân hình thành ổn định, các hoạt động thương mại, dịch vụ và cho thuê cũng phát triển bền vững hơn, gia tăng tiềm năng đầu tư dài hạn của bất động sản.

VSIP Nghệ An: Tiên phong kiến tạo đô thị mô hình TOD theo chuẩn "all-in-one"

Trong dòng dịch chuyển mới của thị trường bất động sản Nghệ An, nổi bật là đại đô thị VSIP Nghệ An - mô hình tích hợp phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ đồng bộ theo định hướng “all-in-one” hiện đại.

Sở hữu vị trí kết nối thuận lợi với đại lộ Vinh - Cửa Lò, sân bay Vinh cùng các trục giao thông liên vùng trọng điểm, khu đô thị VSIP Nghệ An có nhiều lợi thế đón đầu xu hướng TOD khi hạ tầng khu vực tiếp tục được đầu tư cùng định hướng phát triển ga Vinh thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tương lai.

Khu đô thị VSIP Nghệ An toạ lạc tại vị trí kết nối đường sắt cao tốc và các tuyến giao thông huyết mạch của Nghệ An (Ảnh: Casa Bonita).

VSIP Nghệ An còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh với cảnh quan xanh, tiện ích cộng đồng, thương mại và dịch vụ đồng bộ. Đây cũng là yếu tố giúp mô hình “all-in-one” ngày càng thu hút cộng đồng chuyên gia, cư dân trẻ và các gia đình hiện đại đang tìm kiếm môi trường sống cân bằng hơn giữa nhịp đô thị mới.

Phân khu Casa Bonita Villa tại VSIP Nghệ An (Ảnh: Casa Bonita).

Nằm trong tổng thể đó, các khu đô thị như Casa Flora, Casa Bonita và các khu đô thị sắp ra mắt tại VSIP, được định vị là phân khu đáng sống với đa dạng các dòng sản phẩm: nhà phố, shophouse, biệt thự… hướng đến nhu cầu ở thực, khai thác thương mại và đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh hạ tầng tiếp tục mở rộng và xu hướng TOD ngày càng hiện hữu, đô thị VSIP Nghệ An tiên phong theo mô hình TOD và tiêu chuẩn “all-in-one”, đang dần định hình chuẩn sống mới tại xứ Nghệ. Không chỉ mở ra không gian sống hiện đại và kết nối hơn cho cư dân, các mô hình đô thị tích hợp còn được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy giá trị bất động sản và sự phát triển bền vững của khu vực trong giai đoạn tới.