Bất động sản hạng sang Hà Nội được kỳ vọng bước vào chu kỳ bứt phá mới

Sau giai đoạn phục hồi năm 2025, thị trường năm 2026 được kỳ vọng sẽ bước vào một chu kỳ phát triển mới: Chu kỳ của sự chọn lọc và giá trị thực hữu. Cuộc chơi đang nghiêng về phân khúc hạng sang - nơi những nhà phát triển có năng lực tài chính quốc tế và tư duy kiến tạo khác biệt.

Bất động sản Hà Nội bước sang chu kỳ mới, với nhiều khởi sắc (Ảnh: Kusto Home).

Hạ tầng, chính sách và FDI: Bệ phóng cho phân khúc hạng sang

Các báo cáo mới nhất về thị trường năm 2025 cho thấy, bất động sản cận kề vành đai 1, vành đai 2 khu vực Hà Nội vẫn duy trì quỹ đạo tăng trưởng ổn định. Phân khúc căn hộ hạng sang tiếp tục phục hồi. Báo cáo quý III/2025 của NSI ghi nhận giá bán sơ cấp trung bình đạt 91 triệu đồng/m2. Tỷ lệ hấp thụ tại phân khúc hạng sang đạt ngưỡng trên 90%, minh chứng giới tinh hoa không thiếu tiềm lực tài chính, họ chỉ đang chờ đợi những sản phẩm xứng tầm để sở hữu.

Theo Batdongsan.com.vn, trong năm 2026-2027, phân khúc chung cư sẽ tiếp tục tăng trưởng với mức tăng lên tới 42%. Với sự cộng hưởng từ chiến lược "giãn lõi" đô thị và các đại dự án hạ tầng kết nối trực tiếp sân bay - trung tâm hành chính mới, các dự án hạng sang tại các cực tăng trưởng, hội tụ hạ tầng đồng bộ và nhu cầu ở thực hứa hẹn giữ vai trò dẫn dắt thị trường.

Đây không phải là sự tăng giá ảo từ đầu cơ, mà là sự định giá lại của thị trường khi nguồn cung căn hộ trung tâm ngày càng ít.

Nguồn cung và giao dịch bất động sản phục hồi trong quý III/2025 (Ảnh: Kusto Home).

Với bộ ba động lực: Hạ tầng xuyên tâm, chính sách minh bạch và dòng vốn FDI, năm 2026, bất động sản hạng sang Hà Nội được dự báo sẽ bước vào kỷ nguyên thăng hoa mới khi Việt Nam nổi lên như “ngôi sao sáng” nhất khu vực ASEAN về thu hút vốn đầu tư.

Đi cùng với dòng tiền tỷ đô là sự đổ bộ của cộng đồng chuyên gia quốc tế, quản lý cấp cao và doanh nhân toàn cầu - những cá nhân đòi hỏi một chuẩn mực sống quốc tế ngay tại không gian riêng tư của mình.

Hồ Tây - cực tăng trưởng của bất động sản hạng sang Thủ đô

Trong bức tranh phân hóa ngày càng rõ của thị trường Hà Nội, Hồ Tây được nhìn nhận như cực tăng trưởng hàng đầu phân khúc hạng sang. Với vị trí đắc địa, khu vực Hồ Tây từ lâu đã trở thành điểm đến của giới thượng lưu. Mặt bằng giá bất động sản liên tục thiết lập ngưỡng mới, nhiều dự án ghi nhận mức giá lên tới hàng trăm triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, khảo sát tại Hồ Tây cho thấy, thị trường vẫn còn thiếu vắng những công trình có chiều sâu, đủ sức nâng tầm giá trị sống của cộng đồng cư dân tinh hoa, những người không chỉ mua một nơi ở, mà đang tìm kiếm sự phản chiếu của bản thân trong một cộng đồng tương đồng về tư duy và phong cách sống.

Bối cảnh ấy đang tạo ra cơ hội cho các nhà phát triển bất động sản hạng sang mang triết lý kiến tạo, trong đó có Kusto Home, được kỳ vọng sẽ tái định nghĩa khái niệm sống tinh hoa tại Thủ đô.

Hồ Tây - nơi hội tụ chuẩn sống quốc tế và giá trị đầu tư bền vững của Thủ đô (Ảnh: Kusto Home).

Kusto Home: Kiến tạo giá trị mới cho bất động sản hạng sang

Đến từ Kazakhstan, Kusto Home là nhà phát triển bất động sản thuộc Kusto Group - tập đoàn đầu tư đa ngành sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh và kinh nghiệm quốc tế.

Kusto Home phát triển nhiều dự án thành công thông qua triết lý “Beyond Property - Vượt lên trên bất động sản thuần túy”, tập trung vào nghệ thuật kiến tạo nơi chốn (Placemaking), mang đến một môi trường sống hội tụ không gian, tiện ích, cộng đồng và bản sắc; cân bằng giữa riêng tư và kết nối, giữa thiên nhiên và đô thị, đề cao các giá trị nhân văn và dấu ấn của công trình.

Kusto Home đã ghi dấu ấn tại Việt Nam qua hai dự án tại TPHCM là Diamond Island và Urban Green - những khu căn hộ được định vị như “ốc đảo nghỉ dưỡng” giữa lòng đô thị, nơi cư dân không chỉ sở hữu căn hộ, mà còn sở hữu trọn vẹn một phong cách sống hài hòa cùng hệ sinh thái thiên nhiên.

Đảo Kim Cương - Dự án căn hộ hạng sang tại TPHCM do Kusto Home phát triển (Ảnh: Kusto Home).

Hành trình đến Hồ Tây của Kusto Home là một cuộc đối thoại văn hóa giữa tầm vóc thế giới, nhịp sống toàn cầu và giá trị di sản của Hà Nội, khởi đầu cho một thế hệ bất động sản hạng sang mới: Bất động sản phản chiếu giá trị bản thể. Một ngôi nhà không chỉ để khẳng định vị thế, mà để nuôi dưỡng tâm hồn và truyền lại một tài sản kiêu hãnh cho những thế hệ tiếp nối.

Trong chu kỳ mới 2026, khi thị trường loại bỏ những giá trị ảo, những dự án Kusto Home phát triển tại Hồ Tây hứa hẹn là điểm neo cho những nhà đầu tư và người mua ở thực đang tìm kiếm những giá trị bền vững theo thời gian.