Bất động sản hàng hiệu lõi trung tâm: Xu hướng tài sản thừa kế của giới siêu giàu

Trong xu hướng này, bất động sản (BĐS) hàng hiệu được bảo chứng bởi những thương hiệu toàn cầu và tọa lạc tại lõi trung tâm các siêu đô thị ngày càng được lựa chọn như tài sản truyền đời mang tính biểu tượng của các gia tộc thịnh vượng.

"DNA" đầu tư của giới tinh hoa

Theo báo cáo Knight Frank (The Wealth Report 2025), BĐS đứng đầu danh mục tài sản ưu tiên của giới siêu giàu châu Á, bởi đó không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu trưng hữu hình cho sự hưng thịnh và vị thế của một gia tộc bền vững qua thời gian.

Khu căn hộ St. Regis Residences thu hút giới thượng lưu nhờ vị trí ven vịnh Biscayne, trung tâm tài chính Brickell, Miami (Ảnh: Masterise).

Triết lý của Mark Twain - "Hãy mua đất, vì người ta không thể tạo ra nó nữa" - càng trở nên chính xác trong bối cảnh các siêu đô thị đang tăng tốc phát triển như TPHCM. Tại phường Sài Gòn (quận 1 cũ), quỹ đất trung tâm đã chạm ngưỡng khan hiếm.

Khu đất Ba Son (phường Sài Gòn, TPHCM) là một trong số rất ít khu vực tại Việt Nam hội tụ đồng thời vị trí lõi, trực diện ven sông và hệ thống hạ tầng đa phương thức hoàn chỉnh (Ảnh: Masterise).

Từ tài sản đến "tài sản biểu tượng"

BĐS hàng hiệu (branded residences) là phân khúc cao cấp nhất trên thị trường toàn cầu. Mỗi dự án không chỉ gắn liền với một thương hiệu danh giá, mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vị trí, thiết kế, chất lượng xây dựng và dịch vụ vận hành dưới sự giám sát chặt chẽ của thương hiệu sở hữu.

Nếu vị trí trung tâm là điều kiện cần để bảo toàn giá trị hữu hình, thì sự bảo chứng từ thương hiệu quốc tế là điều kiện đủ để nâng tầm bất động sản thành “tài sản biểu tượng”. Tầng lớp siêu giàu toàn cầu hiểu rõ rằng danh tiếng cá nhân cần một bối cảnh tương xứng để hiện diện.

Nhà đầu tư người Nhật Bản Tsubasa Yozawa cùng với các thành viên gia đình sinh hoạt bên trong căn hộ thuộc thương hiệu Ritz-Carlton ở tòa nhà King Power Mahanakhon tại Bangkok (Ảnh: Masterise).

Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu duy trì ở mức cao trong khi nguồn cung mới tại các đô thị lớn ngày càng hạn chế, phân khúc bất động sản hàng hiệu tiếp tục cho thấy sức hút bền vững.

Theo báo cáo Branded Residences 2025/2026 của Savills, tổng số dự án BĐS hàng hiệu toàn cầu dự kiến tăng khoảng 19% trong vòng một năm (2024-2025).

Grand Marina, Saigon - Tài sản hàng hiệu mang giá trị truyền đời, vượt thời gian

Tại TPHCM, Grand Marina, Saigon nổi bật là dự án BĐS hàng hiệu mang hai biểu tượng đỉnh cao trong ngành khách sạn toàn cầu - thương hiệu Marriott và JW Marriott.

Được phát triển bởi Masterise Homes dưới sự bảo chứng chất lượng và dịch vụ từ Marriott International, dự án đánh dấu sự hiện diện toàn diện của phong cách sống hàng hiệu theo chuẩn quốc tế ngay giữa trung tâm kinh tế - văn hóa - tài chính năng động bậc nhất Việt Nam.

Toàn cảnh Grand Marina, Saigon với các tòa căn hộ hàng hiệu Marriott và biểu tượng tài chính Saigon Marina IFC (Ảnh: Masterise).

Là dự án đã đi vào vận hành, Grand Marina, Saigon trở thành hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ tài sản mới, hội tụ ba giá trị cốt lõi, đó là hữu hình - biểu tượng - truyền đời. Tọa lạc trên quỹ đất ven sông hiếm hoi tại phường Sài Gòn, dự án sở hữu pháp lý minh bạch và kết nối trực tiếp với ga Metro Ba Son - tâm điểm của mạng lưới giao thông chiến lược.

Giá trị vị trí được cộng hưởng bởi hệ thống hạ tầng đang định hình và tiếp tục hoàn thiện diện mạo thành phố - tuyến đường ven sông và bến du thuyền, công viên di sản Ba Son, lá phổi xanh Thảo Cầm Viên, cùng bộ đôi biểu tượng tài chính tương lai là Saigon Marina IFC và UOB Plaza.

Tổ hợp yếu tố này tái hiện công thức thành công của những quảng trường như Marina Bay Sands hay Icon Siam, bảo chứng cho tiềm năng tăng giá bền vững của những căn hộ hàng hiệu Grand Marina, Saigon.

Cư dân Grand Marina, Saigon tận hưởng bộ sưu tập tầm nhìn triệu đô (Ảnh: Masterise).

Cư dân Grand Marina, Saigon được thụ hưởng một chuẩn sống được “may đo” theo tiêu chuẩn Marriott, từ dịch vụ concierge 24/7, hệ thống an ninh đa lớp, không gian sống riêng tư đến những tiện ích cá nhân hoá cao cấp.

Dự án còn tích hợp nền tảng ONVIA™ - hệ thống quản lý đặc quyền toàn cầu dành riêng cho cư dân hàng hiệu, mở rộng trải nghiệm sống xa xỉ ra toàn bộ hệ sinh thái Marriott quốc tế.

Thông qua ONVIA, cư dân tại Grand Marina, Saigon được nâng hạng thẻ Marriott Bonvoy™ Gold Elite hoặc Platinum, tiếp cận dịch vụ concierge VIP, tham dự các sự kiện đặc quyền và nhận ưu đãi độc quyền áp dụng trong hệ thống Marriott toàn cầu.

Các căn hộ hàng hiệu Grand Marina, Saigon là điển hình cho tài sản truyền đời thế hệ mới của giới thượng lưu tại Việt (Ảnh: Masterise).

Được vinh danh là “Best Luxury Residential Community Development in Vietnam - Khu căn hộ đô thị hạng sang xuất sắc nhất Việt Nam” tại giải thưởng Luxury Lifestyle Awards 2025 - Grand Marina, Saigon là minh chứng cho đẳng cấp quốc tế và giá trị bền vững của thế hệ tài sản truyền đời mới.