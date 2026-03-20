Bất động sản dòng tiền - Xu hướng đầu tư được quan tâm

Xu hướng dòng tiền năm 2026

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi hiện phổ biến 12-14%/năm, có thể lên tới 16%, tạo áp lực lớn lên người vay. Nếu năm 2025, mức 6-7%/năm từng thúc đẩy quyết định xuống tiền, thì hiện tại, nhóm lướt sóng, phải điều chỉnh kế hoạch.

Ở diễn biến khác, vàng phân hóa rõ: giá thế giới giảm hơn 7% so với đỉnh (khoảng 4.980 USD/ounce), trong khi trong nước dao động quanh 180 triệu đồng/lượng, chênh lệch khoảng 20 triệu đồng, làm tăng rủi ro ngắn hạn.

Chứng khoán tiếp tục biến động, nhiều phiên giảm sâu trước bất ổn tài chính và giá dầu tăng, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Khi các kênh cùng biến động, bài toán phân bổ dòng tiền trở nên cấp thiết. Năm 2026, dòng tiền có xu hướng tìm đến kênh bền vững, vừa trú ẩn, vừa tạo giá trị khai thác dài hạn.

Bất động sản dòng tiền là lực đỡ cho thị trường giai đoạn năm 2026 (Ảnh: CĐT).

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thanh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Thắng Lợi Group, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Homes - cho rằng thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về khẩu vị đầu tư.

Thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, nhà đầu tư đang dịch chuyển sang các sản phẩm có giá trị thực, phục vụ nhu cầu ở thật, đặc biệt tại các khu vực gần khu công nghiệp, có hạ tầng và kết nối tốt.

“Trong bối cảnh hiện nay, những sản phẩm bất động sản có thể tự tạo dòng tiền - thông qua cho thuê hoặc khai thác kinh doanh - sẽ đóng vai trò là lực đỡ quan trọng cho thị trường trong thời gian tới”, ông Quyền nhận định.

Khác với mô hình đầu tư truyền thống, bất động sản dòng tiền cho phép nhà đầu tư tạo ra nguồn thu nhập định kỳ, giúp tài sản có thể “tự nuôi chính nó” trong quá trình sở hữu.

The Win City - bài toán bất động sản dòng tiền cho nhà đầu tư

The Win City phát triển theo mô hình bất động sản dòng tiền, hướng đến khai thác cho thuê ổn định ngay từ giai đoạn đầu.

Lợi thế đến từ vị trí liền kề TPHCM, khu vực Tây Sài Gòn hiện có khoảng 200.000 chuyên gia, người lao động tại 39 khu công nghiệp và khoảng 500.000 người trong độ tuổi 28-45 có nhu cầu nhà ở. Cùng với quy hoạch Đức Hòa - Hậu Nghĩa trở thành trung tâm hành chính mới của tỉnh Tây Ninh, dự kiến thu hút thêm khoảng 10.000 cán bộ, công chức, lực cầu nhà ở tiếp tục gia tăng, tạo nền tảng dòng tiền ổn định.

The Win City vị trí của ngõ 39 khu công nghiệp, nơi nhu cầu ở và chuyên gia tăng cao (Ảnh: CĐT).

Trong giai đoạn mới, chủ đầu tư triển khai các chính sách tài chính nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận sản phẩm, nổi bật là chương trình cam kết dòng tiền 6% trong 2 năm, tương đương khoảng 5-6 triệu đồng/tháng. Theo khảo sát, khu vực xung quanh các khu công nghiệp hiện vẫn thiếu các sản phẩm nhà ở được đầu tư bài bản về tiện ích, trong khi giá thuê phổ biến dao động 2,5-6 triệu đồng/tháng, tạo nền tảng cho khả năng khai thác dòng tiền ổn định.

Dự án có sự tham gia của Hải Sơn - đơn vị hơn 20 năm phát triển hạ tầng khu công nghiệp, kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp FDI và cộng đồng chuyên gia tại Tây Ninh. Lợi thế này giúp hình thành nguồn khách thuê thực, đặc biệt từ các khu công nghiệp lân cận, tạo nền tảng khai thác ổn định và bền vững.

Bên cạnh đó, dự án còn áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất khoảng 3,3%/năm trong 2 năm, dành cho khách hàng mua ở giai đoạn đầu, góp phần giảm áp lực tài chính trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà có xu hướng tăng.

Dự án được phát triển bởi 4 thương hiệu lớn An Cường - Central - Thắng Lợi Homes - Hải Sơn, tạo nên hệ sinh thái khép kín từ phát triển quỹ đất, xây dựng đến nội thất, mang lại sự cộng hưởng sức mạnh toàn diện. Trong đó, Central vừa là chủ đầu tư, vừa là tổng thầu xây dựng, tạo lợi thế trong việc kiểm soát tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ của toàn dự án. Dự án có pháp lý minh bạch khi khách hàng giai đoạn đầu đã ký hợp đồng mua bán.

The Win City pháp lý minh bạch - khách mua sẵn sàng ký hợp đồng mua bán (Ảnh: CĐT).

The Win City còn hưởng lợi từ hạ tầng khu vực khi nằm gần tuyến Vành đai 3 TPHCM, chỉ khoảng 5 phút di chuyển; đồng thời, từ dự án có thể kết nối về chợ Bến Thành và Aeon Mall Bình Tân trong khoảng 25-30 phút, giúp việc di chuyển đến trung tâm TPHCM trở nên thuận tiện.

Cùng với đó, quy hoạch trung tâm hành chính mới tại Đức Hòa - Hậu Nghĩa được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng và gia tăng giá trị khu vực.