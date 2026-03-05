Bất động sản dòng tiền: Fresia Riverside chinh phục nhà đầu tư với lợi suất hấp dẫn

Theo Batdongsan.com.vn, bất động sản vẫn là kênh đầu tư có lợi suất tốt trong 10 năm qua, với chung cư dẫn đầu ở mức sinh lợi gần 197%.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Trưởng bộ môn Thị trường tài chính, Trường Đại học Kinh tế TPHCM, xu hướng chọn bất động sản dòng tiền đang trở thành lựa chọn hàng đầu khi căn hộ vừa là tài sản tích lũy, vừa tạo dòng tiền đều đặn từ cho thuê.

Biên Hoà dẫn đầu lợi suất cho thuê khu phía Đông (Ảnh: Batdongsan.com.vn).

Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy sự phân hóa rõ rệt về lợi suất cho thuê. Trong khi quận 2 cũ chỉ đạt 2,1%, quận 9 cũ khoảng 2,7% và Thủ Đức đạt 3,3%, thì Biên Hòa vươn lên dẫn đầu với mức 4,4%. Con số này phản ánh tiềm năng sinh lời thực tế và khả năng khai thác dòng tiền ngắn hạn, yếu tố được giới đầu tư chú ý.

Nằm tại mặt tiền Bùi Hữu Nghĩa, Fresia Riverside nổi bật với mô hình Cash-Home. Khác với đầu tư chờ giá tăng, Cash-Home tối ưu khả năng sinh lời qua cho thuê, đồng thời đảm bảo tiềm năng tăng giá dài hạn. Đây là tài sản đa mục tiêu vừa phục vụ an cư, vừa tạo dòng tiền ổn định.

Vị trí chiến lược - Tam giác vàng Metro-Mall-CBD

Theo đại diện chủ đầu tư TV Holdings, điểm nhấn của Cash-Home Upgrade Collection River 2 thuộc Fresia Riverside tạo dòng tiền ngay khi bàn giao. Với giá từ 1,96 tỷ đồng cho căn hai phòng ngủ, thấp hơn 20-25% so với khu vực lân cận TPHCM, dự án với lợi nhuận cho thuê 7 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 84 triệu đồng mỗi năm.

Fresia Riverside sở hữu vị trí đắc địa đối diện AEON Mall Biên Hòa khai trương 2027 với tiềm năng 15.000-20.000 việc làm, liền kề trung tâm hành chính 500 hecta tập trung 50.000 công chức. Sự kết hợp Metro-Mall-CBD (phố thương mại - tài chính) là công thức tăng trưởng đã được chứng minh.

Ông John Mortimer, chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại KCN Biên Hòa chia sẻ: "Công thức Metro-Mall-CBD là bảo chứng tăng giá tôi thấy thành công ở nhiều thành phố lớn. Fresia Riverside thừa hưởng công thức này. Với Metro số 1 đã vận hành, nút giao Tân Vạn dự kiến hoàn thành cuối 2026 và kết nối Vành đai 3, đây sẽ là trung tâm giao thông đa phương thức. Aeon Mall Biên Hòa với quy mô 12ha được xây dựng đối diện dự án sẽ là động lực tăng giá. Kinh nghiệm từ các Aeon Mall khác cho thấy giá trị bất động sản xung quanh thường tăng 20-30% sau khi trung tâm thương mại đi vào hoạt động".

Hạ tầng khu Đông TPHCM tạo lực đẩy cho Fresia Riverside - bất động sản dòng tiền tại tâm điểm kết nối Biên Hòa (Ảnh: CĐT).

Điểm mạnh vượt trội đến từ việc cận kề 7 khu công nghiệp với hơn 3.000 chuyên gia. 11 tháng đầu năm 2025, tỉnh cấp phép 320 dự án FDI với tổng vốn 2,5 tỷ USD, vượt 132% kế hoạch. Dòng vốn từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Singapore với các dự án lớn như Mapletree Logistics Park (101,1 triệu USD), Hayat Kimya (tổng vốn 158 triệu USD) kéo theo nhu cầu nhà ở cao cấp cho chuyên gia nước ngoài.

"Nhu cầu thuê nhà gần metro khu Đông tăng 300% trong hai năm. Với 100.000 việc làm từ CBD và 15.000-20.000 từ Aeon Mall, nguồn khách thuê ổn định. Nút giao Tân Vạn 2.000 tỷ rút ngắn thời gian về trung tâm TPHCM xuống 30 phút, cùng kết nối sân bay Long Thành tạo hệ sinh thái giao thông hoàn chỉnh," ông John Mortimer nhận định.

Mặt bằng giá hợp lý - Tối ưu lợi nhuận

Các chuyên gia chia sẻ, khi giá tại TPHCM tăng cao và quỹ đất hạn chế, xu hướng giãn dân ra vùng ven là tất yếu. Đồng Nai sở hữu lợi thế ba trong một - giá đất thấp, hạ tầng tăng tốc và lợi suất cho thuê cao.

Dự án Fresia Riverside đã thi công vượt tiến độ lên đến tầng 22, sẵn sàng đón đầu nhịp tăng trưởng từ hạ tầng khu Đông TPHCM (Ảnh: CĐT).

Trong khi giá căn hộ TPHCM tăng 57% so với 2019, đạt 91-95 triệu đồng/m² năm 2025, mặt bằng Biên Hòa vẫn ở mức dưới 40 triệu đồng mỗi mét vuông. Mức chênh lệch tạo dư địa tăng trưởng lớn khi so với 50-55 triệu đồng mỗi mét vuông ở trung tâm TPHCM.

Với giá chỉ bằng một nửa Thủ Đức hay quận 9 cũ, Fresia Riverside mang lại lợi thế rõ rệt. Dù giá thuê thấp hơn, tỷ suất sinh lời cao hơn đáng kể khi tính theo giá mua ban đầu.

Chính sách thanh toán 20% khi ký hợp đồng, ngân hàng Agribank cho vay 75% giúp khách hàng dễ sở hữu căn hộ, nhận dòng tiền ổn định và hưởng lợi từ tăng giá.

“Với mức giá chỉ từ 1,96 tỷ đồng dành cho căn hộ 2 phòng ngủ tại trung tâm CBD Biên Hoà chính là bài toán đầu tư tối ưu với tỷ suất cho thuê 8-12% mỗi năm, tôi đánh giá dự án khá hấp dẫn để đầu tư", ông John Mortimer chia sẻ.

Với bộ ba lợi thế vị trí TOD, giá cạnh tranh và cam kết lợi nhuận 84 triệu đồng cho năm đầu tiên, Fresia Riverside là lựa chọn cho xu hướng đầu tư bất động sản dòng tiền.