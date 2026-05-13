Bất động sản dòng tiền Đà Nẵng sôi động nhờ du lịch tăng trưởng

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) tạo động lực cho kinh tế du lịch và bất động sản dòng tiền tại Đà Nẵng (Ảnh: Ánh Dương).

Khi du lịch tạo động lực cho kinh tế bứt phá

Lý giải sức hút của Đà Nẵng cao hơn cả Bali hay Singapore, tạp chí Lonely Planet nhấn mạnh khả năng kết hợp đa dạng trải nghiệm: từ biển xanh, thiên nhiên đến nghỉ dưỡng cao cấp giữa nhịp sống đô thị biển sôi động.

Đó cũng là lý do trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về lượng khách quốc tế với hơn 620.000 lượt, thu về tới 5.700 tỷ đồng. Đây chính là "trái ngọt" từ chiến lược biến thành phố thành điểm đến đa tầng trải nghiệm mà Đà Nẵng đang cùng các doanh nghiệp lớn triển khai.

​Năm 2026, chương trình kích cầu "Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản" hứa hẹn sẽ tạo ra sức hút bền vững. Cùng lúc đó, tại điểm đến hút khách Sun World Ba Na Hills, hàng loạt lễ hội văn hóa, các show diễn mới cùng không gian nghệ thuật tương tác ánh sáng liên tục được tung ra nhằm làm giàu trải nghiệm cho công viên chủ đề hàng đầu châu Á này.

Các show diễn và lễ hội tại Sun World Ba Na Hills góp phần làm giàu trải nghiệm, giữ chân du khách tại Đà Nẵng (Ảnh: Ánh Dương).

Song song, kinh tế thể thao với các giải đấu như Ironman 70.3 hay Pickleball World Cup dự kiến thu hút hàng chục nghìn vận động viên - những người có khả năng chi tiêu cao gấp 2-3 lần khách thông thường.

Bên cạnh đó, DIFF cùng chuỗi hơn 50 sự kiện lớn nhỏ trong năm sẽ là "nam châm" giữ nhịp để du khách không ngừng đổ về thành phố. Sự thăng hoa của du lịch sẽ là bệ phóng đưa bất động sản (BĐS) Đà Nẵng trở thành cái tên được giới đầu tư quan tâm thời gian tới.

Cơ hội thăng hạng của bất động sản dòng tiền

​Du lịch tăng trưởng không chỉ mang lại nguồn thu cho ngành dịch vụ mà còn tạo ra chuỗi giá trị hưởng lợi: thương hiệu điểm đến tỏa sáng, nhu cầu lưu trú tăng vọt, tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn và căn hộ dịch vụ duy trì ở mức cao. Theo các chuyên gia, Đà Nẵng đang thu hút dòng tiền nhờ tỷ suất lợi nhuận cho thuê khả quan.

​Báo cáo từ Avision Young và CBRE chỉ ra, giá căn hộ sơ cấp tại Đà Nẵng đã tăng 3% so với cuối năm 2025. Lợi suất cho thuê căn hộ tại đây đang neo ở mức hấp dẫn 8-9%, cao hơn Hà Nội hay TPHCM. Điển hình như một căn hộ studio tại tòa The Panoma có thể cho thuê dài hạn với giá 18 triệu đồng/tháng; trong khi dòng căn 2 phòng ngủ có thể đạt mức 35 triệu đồng/tháng.

Thời gian tới, giá bán căn hộ ven sông Hàn dự kiến tăng 10-12% do định hướng sản phẩm cao cấp của các chủ đầu tư, sự bùng nổ du lịch và sự khan hiếm quỹ đất trung tâm.

Do đó, không ngạc nhiên khi Symphony 5 - tòa căn hộ cuối cùng thuộc quần thể "soi bóng" sông Hàn Sun Symphony Residence được giới đầu tư chú ý khi vừa giới thiệu. Tọa lạc trên quỹ đất hiếm hoi ven sông, tòa căn hộ sở hữu tầm nhìn sông - núi - biển Đà thành.

Đại diện Sun Property nhấn mạnh: “Với tiêu chí “save the best for the last”, chúng tôi sẽ mang đến đây “quân bài bí mật” là hệ tiện ích sống thăng hoa bên sông Hàn cùng khả năng tạo dòng tiền bền vững cho nhà đầu tư”.

Tổ hợp Sun Symphony Residence có vị trí trung tâm hiếm hoi soi bóng sông Hàn (Ảnh: Ánh Dương).

​Cư dân Symphony 5 có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm hành chính, bãi biển Mỹ Khê hay bán đảo Sơn Trà chỉ trong 10-15 phút lái xe. Không chỉ thừa hưởng tiện ích chung của quần thể như công viên Central Park 5.000m2 hay bến du thuyền đẳng cấp, cư dân còn sở hữu đặc quyền hưởng trọn gần 20 tiện ích nội khu theo chuẩn 5 sao, từ phòng gym, spa, kids club, bể bơi phong cách resort cùng cabana (chòi nghỉ mát) tinh tế ngay dưới chân tòa tháp… cho đến sân tập yoga và vườn trên cao view (tầm nhìn) trọn sông Hàn.

Bể bơi phong cách resort ngay dưới chân tòa tháp, mang đến đặc quyền sống thăng hoa cho cư dân Symphony 5 (Ảnh: Ánh Dương).

Với cơ cấu 60% là các căn hộ studio, Symphony 5 vừa phù hợp cho thuê lưu trú, vừa là lựa chọn cho các gia đình trẻ hoặc nhà đầu tư muốn sở hữu "second home" với suất đầu tư hợp lý.

Các tòa tháp căn hộ S1, 2, 3 lần lượt bàn giao trong tháng 5 sẽ tạo nên một quần thể sầm uất, nơi các tiêu chuẩn vận hành và tiện ích thương mại - dịch vụ được hoàn thiện đồng bộ, cho phép cư dân thoải mái tận hưởng cuộc sống chất lượng.

​Khi du lịch bứt phá, cơ hội sinh lời cho các ngành kinh tế khác, bao gồm cả BĐS, cũng sẽ được khai mở. Do đó, đây là thời điểm để dòng BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng, nhất là các dự án sở hữu vị trí ven sông Hàn biểu tượng, bước vào chu kỳ tăng trưởng bứt phá.