Bất động sản cửa ngõ Tây TPHCM hút dòng tiền Nam tiến

Dư địa sinh lời thu hẹp, nhà đầu tư đổi chiến lược

Dữ liệu nghiên cứu của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, Hà Nội đón khoảng 22.000 căn hộ mở bán mới - mức cao nhất trong cùng kỳ giai đoạn 2019-2025. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng nguồn cung tăng sẽ hạ nhiệt giá, mặt bằng giá căn hộ tại Thủ đô vẫn tiếp tục leo thang.

Các dự án mới được chào bán với mức giá trên 100 triệu đồng/m²; giá căn hộ Hà Nội tăng 5% so với quý trước và tăng tới 96,2% so với quý I/2019, cao gấp khoảng 1,7 lần mức tăng của TPHCM (cũ) trong cùng giai đoạn.

Hạ tầng phía Nam được đầu tư đồng bộ, mở đường đón dòng tiền dịch chuyển từ miền Bắc (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Giá BĐS neo cao khiến dư địa sinh lời thu hẹp và vượt quá khả năng tài chính của một bộ phận nhà đầu tư. Theo thống kê của PropertyGuru Việt Nam, tỷ lệ người Hà Nội quan tâm đầu tư tại Thủ đô giảm từ 81% xuống còn 59%, trong khi mức độ tìm kiếm đối với thị trường TPHCM tăng từ 6% lên 20%.

Với khí hậu ôn hòa, môi trường sống ngày càng cải thiện cùng hạ tầng giao thông liên vùng liên tục được đầu tư, thị trường bất động sản miền Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực. Không chỉ vì tiềm năng sinh lời, khu vực này còn được lựa chọn như nơi an cư dài hạn, đáp ứng tốt nhu cầu về chất lượng sống, khả năng kết nối và tăng trưởng bền vững.

Song song đó, thị trường ghi nhận sự chuyển dịch trong tư duy của nhà đầu tư miền Bắc. Thay vì đầu cơ săn lời, kỳ vọng lợi nhuận ảo, dòng tiền đang hướng đến các dự án tại khu vực còn dư địa tăng trưởng, đáp ứng yếu tố giá trị, chất lượng, uy tín.

Tây TPHCM - Điểm đến của dòng tiền Nam tiến

Trong làn sóng dịch chuyển tìm kiếm tài sản còn dư địa tăng giá, khu Tây Sài Gòn được giới đầu tư quan tâm nhờ hội tụ đồng thời các yếu tố cốt lõi: mặt bằng giá còn dư địa tăng trưởng, quỹ đất phát triển lớn.

Khác với khu Đông - nơi quỹ đất đã được khai thác gần như tối đa, khu Tây TPHCM vẫn sở hữu dư địa phát triển lớn, cho phép hình thành các đại đô thị quy mô, quy hoạch bài bản và hệ sinh thái sống hoàn chỉnh. Cùng với động lực quy hoạch vùng và chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng, khu Tây đang dần được xác lập là không gian phát triển chiến lược của TPHCM trong giai đoạn tới.

Tại cửa ngõ Tây TPHCM, thị trường đang chứng kiến sự lên ngôi của những dự án đón sóng hạ tầng, sở hữu giá trị khai thác thực và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Nổi bật trong số đó là The Win City - dự án được phát triển bởi liên danh An Cường - Central - Thắng Lợi Group - Hải Sơn.

Khách hàng và nhà đầu tư xem sa bàn dự án The Win City (Ảnh: Thắng Lợi Group).

The Win City tọa lạc tại cửa ngõ Tây TPHCM, mặt tiền đường Trần Văn Giàu nối dài (Tỉnh lộ 10), cách nút giao Vành đai 3 - Trần Văn Giàu chỉ 5 phút. Đây là một trong 6 nút giao quan trọng của Vành đai 3, kết nối đến các đô thị vệ tinh xung quanh TPHCM.

Vành Đai 3 là một trong những dự án giao thông trọng điểm phía Nam, được đẩy nhanh tiến độ. Đoạn qua Tây Ninh (thuộc Long An cũ) đã hoàn thành và dự kiến sẽ thông xe cao tốc vào ngày 19/12. Khi toàn bộ Vành Đai 3 khép kín vào ngày 30/6/2026, đây sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án The Win City đến Bình Dương và sân bay quốc tế Long Thành còn khoảng 60 phút, đến Vũng Tàu còn 90 phút, thay vì mất đến 4-5 giờ như hiện tại.

Bên cạnh đó, The Win City còn hưởng lợi bởi các trục hạ tầng như: Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận...

The Win City sở hữu lợi thế vị trí đắt giá, đón hạ tầng Vành Đai 3 (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Dự án liền kề 39 khu công nghiệp, với quy mô lực lượng lao động, chuyên gia và kỹ sư lên tới gần 220.000 người, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu ở thật, cho thuê của giới chuyên gia, người lao động và các gia đình trẻ đang sinh sống, làm việc tại khu vực lân cận.

Với mật độ xây dựng 29,82%, dự án được quy hoạch bài bản theo mô hình One Stop Living Hub (một điểm đến - mọi trải nghiệm), tích hợp hơn 100 tiện ích từ giáo dục - y tế - thương mại - giải trí, nổi bật với: Win Edu, Win Mec, khu thương mại Win Mark, hồ bơi chuẩn Olympic, giúp cư dân tận hưởng một nhịp sống tiện nghi, trọn vẹn.

Dòng vốn Nam tiến về khu Tây TPHCM, được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn 2026-2028, khi hạ tầng khu vực đang trên đà về đích. Đây sẽ là thời điểm để nhà đầu tư phía Bắc đón đầu mặt bằng giá mới và nắm bắt cơ hội tại những dự án tiềm năng như The Win City - trước khi khu vực bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.