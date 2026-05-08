Bất động sản Bến Lức tăng sức hút nhờ hạ tầng

Thống kê trên Batdongsan, giá căn hộ khu vực này đã tăng hơn 100% (tính từ tháng 4/2025 đến tháng 4/2026). Các sản phẩm thấp tầng thấp tầng khu đô thị tại khu vực này đạt khoảng 48 triệu đồng mỗi m2 trong quý I/2026. Nhiều dự án đã tăng giá gần 50% thời gian qua. Dù vậy, mặt bằng này vẫn thấp hơn so với nhiều khu vực tại TPHCM, cho thấy dư địa vẫn còn.

Theo nhiều chuyên gia, sự quan tâm của người mua đến khu vực Bến Lức đến từ nhiều yếu tố như nhu cầu tìm kiếm không gian sống chất lượng, cũng như triển vọng trong tương lai. Trong đó, hạ tầng được xem là đòn bẩy, thúc đẩy sự hình thành đô thị, kéo gần khoảng cách với TPHCM.

Mạng lưới giao thông dần hoàn chỉnh

Bến Lức nằm tại vị trí giao cắt của nhiều trục giao thông quan trọng. Khu vực này kết nối với TPHCM qua cao tốc TPHCM - Trung Lương và trục Nguyễn Hữu Trí, đồng thời hưởng lợi từ cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành được xem là một trong những tuyến hạ tầng có tác động lớn đến khu vực. Tuyến đường dài 57,8km, tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng, có vai trò kết nối khu vực miền Tây với TPHCM, Đồng Nai và sân bay Long Thành mà không cần đi xuyên qua nội đô.

Trên toàn tuyến, khoảng 55km đã hoàn thành thi công. Trong đó, 30km đã được đưa vào khai thác từ tháng 8/2025 với 7 nút giao. Gói thầu cuối cùng tại cầu Phước Khánh dự kiến hoàn tất trong tháng 7/2026, mở đường cho khả năng thông xe toàn tuyến.

Điểm đầu cao tốc tại nút giao Mỹ Yên - Bến Lức kết nối với cao tốc TPHCM - Trung Lương và Vành đai 3 TPHCM. Nút giao này được xem là một trong những vị trí quan trọng, giúp Bến Lức chuyển từ vai trò điểm trung chuyển sang điểm kết nối liên vùng.

Nút giao Mỹ Yên - Bến Lức, điểm kết nối giữa ba tuyến cao tốc đang đi vào giai đoạn hoàn thiện (Ảnh: BIM Group).

Song song đó, Vành đai 3 đang đạt khoảng 75% tổng khối lượng toàn dự án, theo cập nhật của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM. Riêng đoạn 6,8km qua Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh, đã gần như thông suốt nhưng còn chờ kết nối đồng bộ với các đoạn phía Tây.

Ở cấp độ nội vùng, trục ĐT.830C kết nối đường Nguyễn Hữu Trí cũng đang được mở rộng từ 12m lên 30m trên chiều dài khoảng 9km. Tuyến đường này giúp tăng năng lực lưu thông trực tiếp giữa Bến Lức và TPHCM, đồng thời kết nối các khu dân cư, thương mại và công nghiệp trong khu vực.

Việc các tuyến hạ tầng lớn bước vào giai đoạn hoàn chỉnh khiến thị trường bất động sản khu Tây có thêm cơ sở để phát triển.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hạ tầng không tạo ra mức hưởng lợi đồng đều cho tất cả dự án. Khi thông tin về tiến độ ngày càng rõ, nhà đầu tư thường đánh giá kỹ hơn các yếu tố như vị trí trong dòng di chuyển, khả năng hình thành cư dân, mức độ hoàn thiện tiện ích và năng lực tổ chức thương mại - dịch vụ.

Hình thành đô thị đa chức năng

Bên cạnh hạ tầng, Bến Lức còn được hỗ trợ bởi nền tảng công nghiệp - logistics. Xung quanh khu vực này là hệ thống hàng chục khu công nghiệp - nơi đón hàng tỷ USD vốn FDI, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Những yếu tố này được xem là lực kéo cho kinh tế địa phương, đồng thời là nam châm hút lao động chất lượng cao. Nguồn lao động này tạo ra nhu cầu ở thực, thúc đẩy các dự án phát triển.

Gần đây, để đón đà tăng trưởng, Bến Lức đón nhiều dự án đô thị quy mô lớn, quy hoạch đa chức năng. Điển hình là Thanh Phú Centre Point ra mắt tháng 4 năm nay. Đô thị này có vị trí tại cửa ngõ Bến Lức và định hướng phát triển thương mại tích hợp.

Dự án nắm lợi thế kết nối khi vào trung tâm TPHCM qua Nguyễn Hữu Trí mở rộng khoảng 40 phút; về miền Tây theo cao tốc TPHCM - Trung Lương khoảng 1 giờ 15 phút. Ngoài ra, từ đây di chuyển đến Đồng Nai và Vũng Tàu theo cao tốc Bến Lức - Long Thành khoảng 1 giờ 30 phút kết nối Hóc Môn, Bình Dương cũ qua Vành đai 3 khoảng 45 phút.

Thanh Phú Centre Point là một trong những dự án được quan tâm nhờ vị trí tâm điểm giao thương và mô hình đô thị tích hợp (Ảnh: BIM Group).

Dự án được quy hoạch thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên được chủ đầu tư ra mắt có tên Miền Thương Phú, hiện có phân khu Hội Phú tích hợp không gian sống, thương mại, tiện ích và trải nghiệm.

Theo giới thiệu, Hội Phú quy mô khoảng 5,19ha với 607 sản phẩm nhà phố. Phân khu này nằm trực tiếp trong lõi tiện ích trung tâm, kề cận các cấu phần được kỳ vọng tạo dòng khách như Mega Mall, quảng trường sự kiện và các không gian trải nghiệm. Khu vực được định vị để hình thành nhịp giao thương sớm, đóng vai trò kích hoạt hoạt động cho toàn dự án.

Chủ đầu tư BIM Land đánh giá việc ra mắt dự án thời điểm này đón đầu tốc độ hoàn thiện hạ tầng. Khi bức tranh hạ tầng hoàn thiện, dòng người, dòng hàng, hoạt động kinh doanh sẽ tăng sức sống cho đô thị, từ đó hình thành không gian giao thương đúng với mục tiêu ban đầu.