Bất động sản ảm đạm, loạt doanh nghiệp vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Công ty cổ phần Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 202.586 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 302% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 75.059 tỷ đồng, tăng 390%, với động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Ocean Park 2, Ocean Park 3 và một số dự án khác.

Riêng quý III, doanh thu thuần đạt 85.364 tỷ đồng, tăng 420%, lợi nhuận sau thuế đạt 23.021 tỷ đồng, tăng 419%. Đến cuối tháng 9, tổng tài sản của doanh nghiệp vượt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm.

Cùng với kết quả kinh doanh, Vinhomes tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án lớn. Vinhomes Green Paradise và Vinhomes Global Gate Hạ Long đang được xây dựng. Ngày 15/10, liên danh Vinhomes - SGC ký hợp đồng chìa khóa trao tay triển khai 5 tuyến Metro Hà Nội, với tổng mức đầu tư khoảng 900.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Dự án Aqua City (Ảnh: Nam Phong).

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland), doanh thu thuần hợp nhất quý III đạt hơn 5.120 tỷ đồng, tăng hơn 204% so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu đến từ việc bàn giao sản phẩm tại Aqua City, Victoria Village, Sunrise Riverside và một số dự án khác. Sau khi trừ các chi phí, Novaland lãi sau thuế hơn 1.102 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 1.150 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 10.215 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 2.873 tỷ đồng, tương đương hơn 155% kế hoạch lợi nhuận năm. Tại Aqua City, Novaland đã mở bán trở lại từ ngày 31/10, tạo thêm dư địa để doanh nghiệp tiếp tục bán hàng, thu tiền và bàn giao sản phẩm.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long ghi nhận doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 2.022 tỷ đồng. Các dự án chủ lực tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu, trong đó Nam Long II Central Lake tại Cần Thơ mang về 577 tỷ đồng, Southgate 521 tỷ đồng, Izumi City 100 tỷ đồng và Mizuki Park 94 tỷ đồng. Riêng 4 dự án đóng góp gần 1.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 64% doanh thu hợp nhất.

Đáng chú ý, doanh số bán hàng của Nam Long đạt hơn 5.700 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, cho thấy hoạt động bán hàng tại các khu đô thị đang phát triển vẫn duy trì được sức hút.

Kết quả kinh doanh của các “ông lớn” bất động sản gây chú ý trong bối cảnh thanh khoản thị trường ảm đạm kéo dài. Trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh nhờ bán hàng, bàn giao dự án, không ít doanh nghiệp khác lại chứng kiến lợi nhuận sụt giảm sâu.

Trong quý III, Công ty cổ phần Bluemarq Group (tên cũ là Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh) đạt 682 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm khoảng 36% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế chỉ còn vỏn vẹn 3,2 tỷ đồng, giảm 98%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Bluemarq Group đạt gần 2.882 tỷ đồng, tăng gần 5%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 51%, còn 252 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết mặt bằng lãi suất vay mua nhà cao khiến người mua thận trọng hơn khi quyết định giao dịch, qua đó tạo thêm thách thức cho hoạt động kinh doanh bất động sản.

Tại Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group), doanh thu thuần quý III đạt 761 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 96 tỷ đồng, giảm 63%, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 69 tỷ đồng, giảm 64%.

Tính chung 9 tháng, DIC Group đạt 1.519 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 14%. Lợi nhuận trước thuế đạt 242 tỷ đồng, tăng 11% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 203 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Với kế hoạch năm gồm 3.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, doanh nghiệp đã thực hiện lần lượt 51% và 40% mục tiêu sau 9 tháng.

Bước sang quý IV, Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) dự báo thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế, FDI, đầu tư công và tiến trình hoàn thiện pháp lý. Nguồn cung nhà ở thương mại dự kiến tương đương quý III, trong khi nhà ở xã hội có thêm dự án mới. Nhu cầu có thể tăng vào cuối năm theo yếu tố mùa vụ.

Tuy nhiên, giá sơ cấp vẫn chịu áp lực từ chi phí phát triển, còn các sản phẩm mang tính đầu cơ, khó khai thác sử dụng thực tế có thể tiếp tục gặp khó về thanh khoản.