Bán đất nền chưa đủ điều kiện, chủ đầu tư QNIC bị thanh tra điểm tên

Thanh tra Đà Nẵng vừa có kết luận thanh tra đối với dự án khu dân cư An Phú (phường Quảng Phú), dự án khu phố mới Phước An (xã Tiên Phước) do Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam (QNIC) làm chủ đầu tư.

Công ty QNIC được UBND tỉnh Quảng Nam cũ thống nhất chủ trương đầu tư dự án khu phố mới Phước An tại huyện Tiên Phước (nay là xã Tiên Phước, Đà Nẵng) và dự án khu dân cư An Phú tại thành phố Tam Kỳ (nay là phường Quảng Phú, Đà Nẵng).

Dự án khu phố mới Phước An (Ảnh: Trần Tân).

Trong đó, dự án Phước An có diện tích gần 7ha, tổng vốn đầu tư gần 64 tỷ đồng. Dự án An Phú có diện tích gần 30ha, tổng vốn đầu tư 261 tỷ đồng.

Thanh tra chỉ ra bên cạnh những mặt đã đạt được, cả 2 dự án còn tồn tại nhiều sai sót. Theo đó, quá trình triển khai thực hiện quy hoạch 1/500 của 2 dự án đã phải điều chỉnh nhiều lần.

Đối với công tác chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, Công ty QNIC thực hiện chưa thường xuyên đối với các nội dung như lịch, nhật ký và biên bản lấy mẫu giám sát môi trường.

Tại dự án Phước An, chủ đầu tư đến nay vẫn chưa thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi ranh giới thực hiện dự án gần 400m2. Dự án này đang thi công dở dang. Qua kiểm tra của ngành chức năng cho thấy một số hạng mục công trình thi công chưa đúng thiết kế được duyệt, vẫn còn một số tồn tại, sai sót tại các hạng mục giao thông, thoát nước.

Đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục và bị chậm tiến độ gần 9 năm so với chủ trương đầu tư ban đầu. Nguyên nhân được xác định do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; địa phương thiếu quỹ đất tái định cư và thiếu nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Đối với dự án An Phú, kết luận thanh tra cho biết, Công ty QNIC và Công ty cổ phần địa ốc First Real từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư để góp vốn thực hiện dự án với tổng số tiền 190 tỷ đồng. Sau đó, hai bên tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 343 lô đất nền tại dự án.

Thanh tra Đà Nẵng xác định Công ty QNIC đã thực hiện huy động vốn đầu tư với First Real nhưng không có văn bản báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũ, chưa được cơ quan chức năng thông báo đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

“Công ty QNIC đã thực hiện việc huy động vốn bằng hình thức hợp đồng đặt cọc thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 343 lô, trong đó chỉ có 179 lô đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất là chưa đúng quy định”, kết luận thanh tra nêu.

Theo hồ sơ thanh tra, dự án An Phú có tổng cộng 526 lô đất, trong đó 476 lô đủ điều kiện chuyển nhượng và đã chuyển nhượng 456 lô.

Ngoài ra, Công ty QNIC còn huy động hơn 145 tỷ đồng từ tổ chức và cá nhân, gồm 20 tỷ đồng vay ngân hàng và hơn 125 tỷ đồng vay từ 7 cá nhân. Cũng tại dự án này, công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với diện tích giao đất đợt 7 hơn 765m2, với số tiền hơn 5 tỷ đồng.