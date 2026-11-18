Nếp nhà vững vàng - Nền tảng trưởng thành qua các thế hệ

Trong từng căn biệt thự SOLA, thiết kế không gian liên thông, thoáng rộng giúp các thành viên dễ dàng kết nối trong những sinh hoạt thường ngày. Cha mẹ có thể gần gũi, đồng hành cùng con, trong khi mỗi thành viên vẫn có không gian riêng để nghỉ ngơi, học tập và phát triển sở thích cá nhân. Sự cân bằng giữa gắn kết và riêng tư không chỉ mang đến sự thoải mái trong cuộc sống, mà còn tạo điều kiện để mỗi thành viên phát triển theo cách riêng, trong sự quan tâm và yêu thương của gia đình.

Thiết kế biệt thự SOLA dung hòa không gian riêng và chung, để mỗi thành viên tự do phát triển nhưng vẫn duy trì sự gần gũi, gắn kết trong gia đình (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Không chỉ giới hạn trong không gian sống, những trải nghiệm chung của gia đình còn được mở rộng qua hệ thống 5 công viên nội khu cùng các tiện ích vận động, vui chơi và thư giãn. Với trẻ nhỏ, đây là những không gian để gần gũi thiên nhiên, tự do khám phá, vận động và giao lưu với bạn bè đồng trang lứa. Qua những hoạt động thường ngày, trẻ có thêm cơ hội rèn luyện thể chất, phát triển tính chủ động, sự tự tin và các kỹ năng giao tiếp.

Đối với các thành viên trong gia đình, những công viên và tiện ích này cũng mang đến nhiều lựa chọn để cùng nhau tận hưởng cuộc sống: từ dạo bộ, vui chơi ngoài trời đến rèn luyện thể chất. Những khoảng thời gian cùng trải nghiệm không chỉ giúp gia đình duy trì lối sống năng động, lành mạnh mà còn vun đắp những thói quen tốt và sự gắn kết giữa các thế hệ.

Không gian sống riêng tư cùng hệ tiện ích xanh tại SOLA tạo điều kiện để gia đình dành nhiều thời gian bên nhau, vun đắp những thói quen và giá trị được tiếp nối qua năm tháng (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Tư duy toàn cầu - Mở rộng thế giới quan, nuôi dưỡng bản sắc

Nếu gia đình là nơi hình thành nền tảng nhân cách, thì môi trường sống rộng mở chính là điều kiện để thế hệ kế thừa phát triển tư duy, tích lũy trải nghiệm và hoàn thiện khả năng hội nhập.

Thuộc khu đô thị quốc tế The Global City, bán đảo SOLA thừa hưởng phong cách sống theo chuẩn quốc tế, môi trường giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng.

Tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 1,8hecta, King’s TPHCM được xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng và cơ sở vật chất của King’s College School, Wimbledon (King’s Wimbledon), tạo nên môi trường học tập tiếp nối truyền thống giáo dục gần 200 năm. Lấy cảm hứng từ ngôi trường tại Anh, thiết kế kết hợp những mảng tường gạch đỏ, hệ cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên, đường nét mái đặc trưng và các khoảng sân trong. Great Hall, tòa nhà trung tâm mang những nét kiến trúc đặc trưng của trường ở Wimbledon cũng hiện diện tại King’s TPHCM.

Cuối tháng 10, King’s College Wimbledon TPHCM tổ chức lễ cất nóc ngôi trường mới tại The Global City. Công trình dự kiến hoàn tất trong quý II năm 2027, trước khi trường chính thức đón học sinh vào tháng 8 năm 2027.

Bên cạnh môi trường giáo dục, hệ thống tiện ích thể thao, nghệ thuật, giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế, khu nhà phố thương mại SOHO, cùng hệ thống kênh đào và quảng trường nhạc nước tại The Global City tạo nên một không gian trải nghiệm đa dạng. Những chuỗi hoạt động cuối tuần mang tinh thần quốc tế: Saigon Street Festival, Saigon Pizza Festival, Drive-in Theater, Beer Bike, các giải chạy CanCham, BritCham, giải pickleball PPA Asia 500-MB HCMC Open 2026 cùng chuỗi sự kiện như Suntopia, Wonder Village Weekend Market... tạo nên lịch hoạt động đa dạng, duy trì nhịp sống sôi động, giàu trải nghiệm cho cư dân.

Từ nền tảng gia đình đến hệ sinh thái giáo dục và trải nghiệm quốc tế, SOLA mở ra môi trường để thế hệ trẻ phát triển thế giới quan rộng mở mà vẫn giữ vững bản sắc (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Tại SOLA, nhịp sống theo chuẩn quốc tế và những giá trị gia đình Việt không phải hai lựa chọn tách biệt, mà cùng hiện diện trong hành trình trưởng thành của mỗi thế hệ. Nếu môi trường sống mở ra cơ hội khám phá và phát triển, thì gia đình vẫn là nơi nuôi dưỡng những giá trị làm nên bản sắc, để mỗi người tự tin hội nhập nhưng luôn trân trọng cội nguồn. Đó cũng là giá trị mà SOLA hướng đến: một không gian sống nơi các thế hệ vừa có điều kiện phát triển bản thân, vừa gìn giữ sự gắn kết và những giá trị gia đình qua năm tháng.