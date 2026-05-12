Bãi Cháy: Từ điểm đến mùa vụ tới "vịnh lễ hội" sôi động quanh năm

Thuyền buồm đỏ ba vách - sản phẩm du lịch mới của Bãi Cháy (Ảnh: Ánh Dương).

Hành trình “lột xác” của thủ phủ du lịch miền Bắc

“Mỗi lần đi nghỉ mát đầu những năm 2000, chúng tôi chỉ ra Bãi Cháy tắm biển, ăn hải sản rồi về, ít dịch vụ, không có gì để giữ chân du khách”, bà Nguyễn Thị Hạnh, cán bộ hưu trí tại Hải Dương (cũ), nhớ lại. Khi đó, dù nằm cạnh Vịnh Hạ Long, Bãi Cháy vẫn chủ yếu là điểm dừng chân ngắn ngày do hạ tầng và sản phẩm du lịch còn hạn chế.

Trở lại Hạ Long dịp nghỉ lễ giỗ Tổ vừa qua, bà Hạnh choáng ngợp trước diện mạo hoàn toàn khác của Bãi Cháy. Chỉ hơn một giờ di chuyển trên cao tốc, du khách đã có thể tiếp cận một trung tâm du lịch hiện đại với hệ sinh thái dịch vụ, nghỉ dưỡng và giải trí được nâng tầm rõ rệt.

Toàn cảnh chợ đêm VUI-Fest Hạ Long (Ảnh: Ánh Dương).

“Buổi tối, gia đình tôi ghé chợ đêm VUI-Fest Hạ Long tại khu vực ngọn Hải Đăng Bãi Cháy để xem thuyền buồm đỏ, ngắm pháo hoa và trải nghiệm không khí lễ hội sôi động với nhiều gian hàng ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật”, bà Hạnh chia sẻ.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - cửa ngõ đón dòng khách cao cấp đến với vịnh di sản (Ảnh: Ánh Dương).

Những năm gần đây, Bãi Cháy đã “thức giấc” nhờ hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí ngày càng đa dạng. Bên cạnh dòng khách đường bộ và hàng không, phân khúc khách tàu biển cao cấp đang trở thành nguồn thu quan trọng của địa phương. Từ đầu năm đến nay, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón gần 50 chuyến tàu với hàng chục nghìn du khách Á - Âu. Trong khi đó, tuyến tàu xuyên di sản Hạ Long - Lan Hạ mới khai thông được kỳ vọng tiếp tục gia tăng lượng khách và sức hút cho du lịch khu vực.

Sau thành công của Carnaval Hạ Long 2026 với khoảng 50.000 người tham dự đêm khai mạc, Quảng Ninh tiếp tục chuẩn bị cho mùa du lịch hè bằng nhiều sự kiện hấp dẫn. Trong đó, show diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping “Long Vân Khánh Hội” tại khu vực ngọn Hải Đăng thuộc Sun Elite City dự kiến ra mắt trong tháng 5, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa - giải trí mới của Bãi Cháy.

Những nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch đã giúp Bãi Cháy thoát mác “điểm đến mùa vụ”, đón tới 6,3 triệu lượt khách trong 3 tháng đầu năm 2026 (tăng 10% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế chạm mốc 1,4 triệu lượt.

Mảnh ghép hoàn thiện bức tranh “vịnh lễ hội”

Dù lượng khách tăng mạnh, Bãi Cháy vẫn thiếu cơ sở lưu trú hạng sang và các không gian thương mại đủ sức kích thích chi tiêu, giữ chân du khách dài ngày. Thay vì phụ thuộc vào các sự kiện theo mùa, khu vực này cần một hệ sinh thái lễ hội - giải trí vận hành sôi động quanh năm. Trong bối cảnh đó, Sun Elite City được kỳ vọng trở thành mảnh ghép bổ sung hạ tầng lưu trú, thương mại và trải nghiệm cao cấp bên vịnh di sản.

Sun Elite City - quần thể đô thị nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại quy mô 324ha tại trung tâm Bãi Cháy (Ảnh: CĐT).

Tọa lạc ngay tâm điểm giao thương Bãi Cháy, Sun Elite City nắm giữ lợi thế kết nối thuận tiện. Với cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ngay nội khu, quần thể trở thành tọa độ đón dòng khách thượng lưu từ các siêu du thuyền quốc tế. Du khách cũng có thể dễ dàng tiếp cận dự án thông qua hệ thống hạ tầng liên vùng gồm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, sân bay quốc tế Vân Đồn và hầm xuyên vịnh Cửa Lục, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh tương lai.

Hội đủ 4 mũi nhọn của hệ sinh thái Sun Group gồm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp và hạ tầng, quần thể này kiến tạo một vòng tròn trải nghiệm khép kín với các điểm đến hấp dẫn như công viên Sun World Ha Long, khu resort Oakwood Ha Long, Quảng trường lễ hội Sun Carnival và bãi tắm Bãi Cháy.

Kinh tế đêm đã kích hoạt nơi đây thành khu phố thương mại ven biển và chợ đêm VUI-Fest - “thương cảng phồn vinh” mới của Quảng Ninh, chưa kể trải nghiệm tắm khoáng nóng chuẩn Nhật tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort cách đó chưa đầy 30km.

Màn trình diễn pháo hoa tại VUI-Fest Hạ Long đa dạng trải nghiệm đêm cho du khách (Ảnh: Ánh Dương).

Điểm nhấn của hoạt động kinh tế đêm Bãi Cháy là show pháo hoa “Tỏa sáng Vịnh Kỳ quan”. Không cần đợi đến các dịp lễ lớn, giờ đây du khách có thể chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn trên bầu trời vịnh di sản vào mỗi tối.

Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của dự án, ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Kinh doanh Sun Property khẳng định: “Sun Elite City ra đời nhằm kiến tạo không gian nghỉ dưỡng - giải trí đẳng cấp bậc nhất Bãi Cháy, giúp nâng tầm trải nghiệm và níu chân du khách lâu hơn. Với các công trình biểu tượng, chuỗi hoạt động kinh tế đêm và nhịp sống lễ hội bùng nổ, quần thể này được kỳ vọng sẽ biến Bãi Cháy thành thủ phủ du lịch toàn miền Bắc”.