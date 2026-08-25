Alora Nha Trang: Nightlife Landmark và không gian ánh sáng, giải trí mới tại Nha Trang

Được định vị là “Nightlife Landmark - biểu tượng ánh sáng và giải trí mới bừng sáng Nha Trang”, Alora Nha Trang là toà tháp căn hộ mặt biển tại nội đô, được thiết kế với hệ giải trí, F&B và nightlife (đời sống về đêm) vào cấu trúc vận hành xuyên suốt, mở rộng hành trình của du khách từ lưu trú ban ngày đến vui chơi, tận hưởng sau hoàng hôn.

Toà tháp Alora Nha Trang (Ảnh phối cảnh dự án: CĐT).

Mảnh ghép hành trình từ ngày đến đêm tại Libera Nha Trang

Alora được đặt trong chiến lược phát triển tổng thể của Libera Nha Trang - quần thể đô thị resort theo tiêu chuẩn quốc tế 44ha đã hiện hữu, đang vận hành và đồng thời đón cả hai dòng khách nội địa và quốc tế. Nguồn khách đa dạng tạo nền tảng để hệ sinh thái lưu trú, nghỉ dưỡng, văn hóa và giải trí tại Libera Nha Trang thu hút du khách.

Không phải là một dự án đứng độc lập, Alora Nha Trang thừa hưởng lợi thế dòng khách từ hệ sinh thái Libera Nha Trang. Từ Alora, du khách có thể tiếp cận hệ sinh thái đã hiện hữu như Nhà hát Đó cùng hai chương trình biểu diễn Rối Mơ và Chum Show, Quảng trường Trống Đồng - Đông Sơn Verse, hệ F&B quốc tế (hệ thống nhà hàng, ẩm thực và đồ uống), tuyến phố thương mại, Beach Club, 3 bãi tắm riêng tư, bến du thuyền, công viên san hô Vạn San Đảo 28ha cùng nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật và sự kiện điểm đến.

Tổng thể đô thị resort quốc tế Libera Nha Trang (Ảnh phối cảnh dự án: CĐT).

Đồng thời, dự án bổ sung mảnh ghép giải trí về đêm, hoàn thiện chuỗi trải nghiệm 24/7 tại Libera Nha Trang.

Theo ông Lê Minh Tâm, Tổng Giám đốc CTCP Vega City - đơn vị phát triển bất động sản của KDI Group: “Với Alora Nha Trang, chúng tôi không chỉ bổ sung thêm một sản phẩm lưu trú, mà còn gia tăng sức hút để du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và tiếp tục khám phá điểm đến sau hoàng hôn. Với mảnh ghép này, Libera Nha Trang từ một thành phố bên biển, nay đã hoàn thiện và trở thành Asia’s New Destination”.

Cảm hứng phát triển từ tâm huyết bảo tồn hệ sinh thái san hô

Thiết kế của Alora Nha Trang lấy cảm hứng từ thế giới san hô rực sáng về đêm, gắn với tâm huyết bảo tồn hệ sinh thái san hô tại Nha Trang của KDI Group tại công viên Vạn San Đảo 28ha. Nguồn cảm hứng bản địa được chuyển hóa thành ngôn ngữ kiến trúc, cảnh quan và ánh sáng xuyên suốt dự án.

Nếu ban ngày, Alora hiện diện với dáng hình mềm mại theo từng nhịp sóng, khi đêm xuống, hệ ánh sáng trên mặt đứng cùng các hoạt động giải trí đưa công trình chuyển sang một diện mạo mới đầy rực rỡ.

Kiến trúc Waverly lấy cảm hứng từ chuyển động của sóng biển tạo thành những đường cong trên mặt đứng tòa tháp. Thiết kế mở rộng lợi thế cảnh quan với hơn 90% căn hộ hướng biển hoặc view (tầm nhìn) mở, đưa vịnh - núi - biển trở thành một phần trong trải nghiệm của phần lớn quỹ căn.

Tầm nhìn ban ngày từ căn hộ Alora Nha Trang (Ảnh phối cảnh dự án: CĐT).

Tọa lạc tại biển Bãi Tiên, nằm trên mặt tiền đường Trần Phú nối dài, Alora Nha Trang sở hữu địa thế “lưng tựa núi Tiên - mặt nghênh vịnh Ngọc”, đồng thời thừa hưởng khoảng 2km đường bờ biển và 3 bãi tắm riêng tư biệt lập trong quần thể Libera Nha Trang. Trong bối cảnh quỹ đất mặt biển nội đô ngày càng hạn chế, vị trí này tạo sự khác biệt của dự án trên thị trường Nha Trang.

Alora Nha Trang phát triển đa dạng sản phẩm từ studio, căn hộ 1-3 phòng ngủ đến penthouse và Bizhome, bàn giao cơ bản hoặc đầy đủ nội thất, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú và khai thác tài sản.

Nightlife Landmark với hành trình giải trí từ khối đế lên tầng mái

Điểm khác biệt tạo sức hút để du khách khám phá tòa tháp sau hoàng hôn nằm ở Nightlife Entertainment Complex theo chuẩn quốc tế do Sunset Hospitality Group (Dubai) phát triển và cung cấp dịch vụ.

Từ khối đế với tổ hợp ẩm thực và vui chơi giải trí đêm, hành trình tại Alora Nha Trang tiếp nối trong 1.000m² không gian trong nhà dành cho Gaming, Bowling và F&B, đan xen các hoạt động Live Bands, LED Glow, Neon Painting và DJ.

Nhịp giải trí sau đó mở rộng ra ngoài trời với Outdoor Gaming Capital Zone và Pool Party, trước khi được đẩy lên Rooftop Sky Bar trên tầng mái - hoàn thiện hành trình nightlife (đời sống về đêm) xuyên suốt từ khối đế lên tầng cao của tòa tháp.

Bên cạnh đó, dự án được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế và cung cấp dịch vụ bởi lyf by The Ascott Limited nâng chuẩn lưu trú của Alora Nha Trang theo tinh thần lifestyle hospitality.

Sự ra mắt Alora Nha Trang - Tòa tháp “Nightlife Landmark - Bừng sáng Nha Trang” đánh dấu bước hoàn thiện hành trình nghỉ dưỡng - văn hóa - nghệ thuật - ẩm thực - giải trí từ ngày đến đêm, qua đó củng cố vị thế Libera Nha Trang như một điểm đến mới của châu Á. Đồng thời đưa Alora trở thành tâm điểm của xu hướng bất động sản dòng tiền tại thủ phủ du lịch quốc tế của Khánh Hòa.

KDI Group là chủ đầu tư của Libera Nha Trang - Đô thị resort theo tiêu chuẩn quốc tế quy mô 44ha tại Nha Trang. Sau hơn 10 năm phát triển, KDI Group xây dựng hệ sinh thái đa lĩnh vực với các hoạt động trọng tâm trong bất động sản, du lịch - giải trí, giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao.