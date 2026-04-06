Alluvia City ra mắt gần 500 căn hộ cao cấp giữa mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng

Bộ sưu tập gần 500 căn hộ cao cấp cùng khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng

Sự kiện có sự tham dự của chủ đầu tư Xuân Cầu Holdings; đối tác đồng hành Sunshine Group; tổng đại lý phân phối Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ và Tài chính NobleX cùng gần 400 khách mời là đại diện của đại lý phân phối, nhà đầu tư, khách hàng.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của tổ hợp Alumi - Tổ hợp căn hộ cao cấp trên mạch khoáng bên Sông Hồng - cửa ngõ của đại đô thị Alluvia City, Alumi Premium 4 nổi bật như tâm điểm giá trị toàn khu. Tòa tháp sở hữu tầm nhìn toàn cảnh hướng sông không bị che chắn, hoặc hướng về lõi tiện ích Alluvia Onsen Center, hoặc kết hợp hài hòa với không gian thấp tầng phía trước tạo nên sự riêng tư và đẳng cấp khác biệt.

Với thiết kế thông minh theo hình tháp đa cánh chữ T cùng hệ kính Low-e 3 lớp chạm sàn khơi mở không gian, 100% căn hộ tại Alumi Premium 4 đều đảm bảo độ sáng, thoáng tối đa để đón gió sông và ánh nắng (Ảnh: CĐT).

Tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Vân - chuyên gia về Onsen và giải pháp Wellness - nhấn mạnh chất lượng vượt trội của nguồn khoáng tự nhiên ở độ sâu 400m bên dòng sông Hồng, đồng thời cũng là tiện ích đặc quyền tại dự án Alluvia City.

Theo tiêu chuẩn Nhật Bản, hàm lượng khoáng chất đạt 50mg/l đủ điều kiện gọi là onsen. Riêng tại Alluvia City, nguồn khoáng giàu axit metasilic, với hàm lượng lên tới 66,57mg/l, cùng nhiều vi lượng tốt cho sức khỏe, làn da và phục hồi thể chất.

“Thông thường, các nguồn khoáng nóng tự nhiên ở Việt Nam sẽ là tiện ích độc quyền riêng cho khách sạn và resort, hiếm có dự án có tổ hợp onsen bố trí ngay tại khu đô thị, khu dân sinh. Alluvia City đã mang tới món quà khác biệt cho cư dân được tận hưởng mỗi ngày, thay vì phải tới Quảng Ninh, Tuyên Quang, Huế, Vũng Tàu”, ông Nguyễn Xuân Vân nhấn mạnh.

Đại diện NobleX giới thiệu hệ tiện ích tạo nên phong cách sống wellness tại Alluvia City cùng thiết kế hiện đại dẫn về từng tòa tháp (Ảnh: CĐT).

Alumi Premium 4 sở hữu lợi thế kép khi vừa có khoảng cách gần nhất tới mạch khoáng nóng và dải tiện ích trung tâm của đại đô thị sinh thái Alluvia City, vừa sở hữu không gian trị liệu khoáng nóng và jacuzzi ngay tại tầng 3 khối đế của tòa tháp.

Tầng 3 khối đế tòa Alumi Premium 4 được thiết kế với bể tắm onsen, jacuzzi, dẫn trực tiếp nguồn khoáng từ mạch khoáng nóng tự nhiên, mang lại liệu trình wellness 365 ngày nghỉ dưỡng tại gia cho cư dân (Ảnh: CĐT).

Những lợi thế này cộng hưởng cùng hệ sinh thái quy mô 198,3ha của Alluvia City, với mật độ xây dựng chỉ khoảng 16% và hơn 20% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước, tạo nên một cộng đồng sống cân bằng hiếm có phía Đông Thủ đô.

Hạ tầng dễ liên kết - Sản phẩm giá trị thực - Tiềm năng tăng giá

Bên cạnh nguồn khoáng nóng và hệ tiện ích wellness đặc trưng, Allumi Premium 4 còn được thị trường đánh giá cao bởi những giá trị hiện hữu, đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn.

Sức hút của toà tháp này đến từ vị trí đắc địa sát Vành đai 3.5, kết nối với cầu Ngọc Hồi, tiếp cận nội đô trong 15 phút và chạm phố cổ 25 phút.

Theo ông Lê Việt Anh, Giám đốc điều hành Công ty địa ốc Metaland, Alluvia City đang hưởng lợi từ ba quy hoạch lớn của Hà Nội: tuyến Vành đai 3.5 và cầu Ngọc Hồi hiện hữu; tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch dọc sông Hồng và đại lộ cảnh quan sông Hồng trong tương lai. Khi ba quy hoạch này cộng hưởng, các dự án ở vị trí tâm điểm như Alluvia City sẽ là toạ độ hưởng lợi.

Sản phẩm tại Alumi Premium 4 bàn giao với tiêu chuẩn bàn giao 5 sao, sử dụng nội thất nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu châu Âu như Bosch, Hafele, Kohler (Ảnh: CĐT).

Mang tới thị trường bộ sưu tập gần 500 căn hộ cao cấp, đa dạng về loại hình từ studio, 1PN+ tới 2-3 phòng ngủ (PN), penthouse (3-5 phòng ngủ), được vận hành tiêu chuẩn quốc tế, Alumi Premium 4 được xem là lời giải cho bài toán an cư và đầu tư tại phía Đông, một trong những cực tăng trưởng sôi động bậc nhất Thủ đô.