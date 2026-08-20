Ai vừa lập công ty 2.500 tỷ đồng để làm dự án Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo?

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa thông qua chủ trương thành lập công ty để ký kết và thực hiện hợp đồng BT đối với Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo tại phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành, TPHCM, theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, Nhà Khang Điền dự kiến thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Khang Phúc An, với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng và do Nhà Khang Điền sở hữu 100% vốn.

Trước đó, Nhà Khang Điền đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tham gia Dự án Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo và đã được thông qua.

Theo tờ trình, dự án gồm 2 khu. Khu Mả Lạng có phạm vi được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh, thuộc phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Khu này được định hướng chỉnh trang đô thị, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trong đó có trường học liên cấp 1-2, đồng thời xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư. Quy hoạch gồm một nhà chung cư là nhà ở xã hội khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ và khoảng 93 căn nhà ở thấp tầng.

Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo ở TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Khu Chợ Gà - Gạo có phạm vi được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và Hẻm 3 Yersin, thuộc phường Bến Thành, TPHCM. Khu này sẽ được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khu nhà ở phục vụ tái định cư, gồm một nhà chung cư là nhà ở xã hội khoảng 35 tầng với 760 căn hộ theo quy hoạch.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 42.090,5m2. Trong đó, Khu Mả Lạng chiếm khoảng 37.740,5m2 và Khu Chợ Gà - Gạo khoảng 4.350m2.

Dự án dự kiến được triển khai từ năm 2026 đến năm 2029, trong đó khởi công vào quý III/2026, hoàn thành xây dựng vào quý IV/2028 và bàn giao, đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2029. Thời hạn hợp đồng dự án là 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.369,5 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), với cơ chế thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, giá trị thanh toán bằng quỹ đất dự kiến khoảng 10.734,7 tỷ đồng; phần thanh toán bằng ngân sách TPHCM khoảng 5.634,8 tỷ đồng và chỉ được sử dụng trong trường hợp giá trị quỹ đất dự kiến không đủ để thanh toán cho nhà đầu tư.