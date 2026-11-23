The Heritage Tay Ninh là sự khởi đầu hiện thực hóa khát vọng và tâm huyết đó của AHA Việt Nam, nhằm góp phần tích cực đổi mới diện mạo đô thị và nâng tầm chất lượng sống trên vùng đất Tây Ninh.

Miền đất an lành, khởi nguồn thịnh vượng

Tỉnh Tây Ninh được biết đến là vùng đất hội tụ nhiều giá trị đặc sắc của thiên nhiên, lịch sử và văn hóa.

Nổi bật nhất phải kể đến Núi Bà Đen hùng vĩ, nơi hội tụ vượng khí phương Nam cùng Hồ Dầu Tiếng thơ mộng tựa dải lụa xanh ôm ấp miền đất lành trù phú. Xa hơn là những cánh rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đa dạng của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát. Sự giao hòa giữa núi non, sông nước và sắc xanh đại ngàn đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ của miền đất lành.

Trên đỉnh Núi Bà Đen, quần thể văn hóa tâm linh với hệ thống Chùa Bà (Linh Sơn Tiên Thạch Tự) cùng nhiều công trình quy mô lớn đã trở thành chốn hành hương linh thiêng, gắn với tín ngưỡng lâu đời của người Việt. Mỗi năm, nơi đây đón hàng triệu Phật tử và du khách tìm về chiêm bái, gửi gắm niềm tin và ước nguyện bình an.

Núi Bà Đen là địa danh du lịch nổi tiếng của Tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Hải Triều).

Tỉnh Tây Ninh là vùng đất ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc. Từng được biết đến như “thủ đô kháng chiến” ghi dấu bởi nhiều quyết sách chiến lược trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Căn cứ Trung Ương cục Miền Nam ngày nay là Di tích quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử hào hùng và tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc.

Qua bao thế hệ, tỉnh Tây Ninh vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa riêng với cộng đồng cư dân hiền hòa, gắn bó với những ngành nghề truyền thống nức tiếng như bánh canh Trảng Bàng, muối tôm Tây Ninh. Những điều bình dị ấy góp phần làm nên sức sống và nét đặc trưng riêng của vùng đất an lành, trù phú.

Trên nền tảng những giá trị sẵn có, tỉnh Tây Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là cực tăng trưởng mới phía Tây TPHCM với nền kinh tế, du lịch ngày càng khởi sắc và hạ tầng giao thông liên vùng không ngừng được mở rộng. Đây chính là động lực thúc đẩy phát triển các đô thị đồng bộ, hiện đại góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

The Heritage Tay Ninh - Gửi trọn tâm huyết của chủ đầu tư

Ngay sau khi được chấp thuận trở thành nhà đầu tư dự án, AHA Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh Tây Ninh điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 để mở rộng tối đa không gian cây xanh và mặt nước. Sự hòa quyện giữa sắc xanh cây lá và mặt hồ rộng mở không chỉ tạo nên không gian giàu tính thẩm mỹ mà còn mang đến môi trường sống trong lành và gần gũi với thiên nhiên.

Về kiến trúc công trình, thay vì sao chép những phong cách có sẵn, chủ đầu tư lựa chọn phát triển ngôn ngữ kiến trúc riêng phù hợp với điều kiện địa lý, khí hậu của địa phương, đồng thời chắt lọc những giá trị văn hóa bản địa để tạo nên dấu ấn riêng cho một khu đô thị du lịch.

Yếu tố thẩm mỹ luôn được đặt lên hàng đầu và cũng là sự kiên định của AHA Việt Nam khi kiến tạo một công trình vừa đẹp về diện mạo đồng thời có giá trị nhận diện và sức hút lâu dài.

Quy hoạch tổng thể dự án The Heritage Tay Ninh (Ảnh phối cảnh: AHA Việt Nam).

Chủ đầu tư cũng đã dành nhiều tâm huyết để phát triển The Heritage Tay Ninh với hệ sinh thái gồm 38 tiện ích nội khu đa dạng phục vụ nhu cầu từ sinh hoạt cơ bản đến những trải nghiệm sống đẳng cấp.

Thấu hiểu vai trò của giáo dục đối với sự phát triển bền vững của đô thị và xã hội, AHA Việt Nam đã xây dựng hai trường tiểu học và trung học cơ sở công lập nghiêm túc từ khâu thiết kế, bố trí nguồn lực tài chính đến kiểm soát chất lượng thi công. Hai công trình được đưa vào vận hành từ tháng 9, hai công trình đưa vào vận hành.

Nổi bật trong hệ thống tiện ích sắp đưa vào sử dụng cuối năm 2026 là tổ hợp Waterfall Mark. Từ bể bơi có diện tích mặt nước 2000m2, thác tràn ấn tượng đến clubhouse với phong cách thiết kế và hệ thống tiện ích thể thao chất lượng cao, AHA Việt Nam đã tạo nên một tổ hợp tiện ích khác biệt.

Tổ hợp tiện ích Waterfall Mark dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm nay (Ảnh phối cảnh: AHA Việt Nam).

Với định hướng phát triển The Heritage Tay Ninh thành khu đô thị du lịch, AHA Việt Nam còn kiến tạo một không gian trải nghiệm mới hấp dẫn dành cho cư dân và khách du lịch. Tuyến phố đi bộ thuộc phân khu The Spark được đầu tư hệ thống chiếu sáng rực rỡ, quảng trường, vườn hoa, khu vui chơi với các trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, giải trí đặc sắc. Tất cả cùng hòa quyện để tạo nên điểm đến sôi động, gia tăng sức hút với cư dân và du khách.

Với những minh chứng cụ thể và sống động qua từng hạng mục công trình đã thi công trong thực tế, AHA Việt Nam đang khẳng định lời cam kết: kiến tạo giá trị bền vững vượt thời gian, qua đó đóng góp một phần tích cực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Tây Ninh.