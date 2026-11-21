Ghế sofa là món nội thất tốn nhiều chi phí và luôn chiếm vị trí trung tâm trong phòng khách của mỗi gia đình. Đây là nơi cả nhà quây quần xem tivi mỗi tối, cũng là góc đón tiếp người thân, bạn bè đến chơi nhà.

Tuy nhiên, không ít chủ nhà sau khi nhận hàng mới nhận ra chiếc ghế yêu thích khiến căn phòng chật chội, lối đi vướng víu. Dưới đây là những kinh nghiệm từ chuyên gia nội thất giúp bạn chọn đúng mẫu ghế và bài trí không gian sống khoa học nhất.

Bộ sofa đẹp và được bố trí phù hợp tạo nên một không gian sống tiện nghi, thoải mái cho cả gia đình (Ảnh: RE).

Chọn sai kiểu dáng so với căn phòng

Hình dáng căn phòng quyết định phần lớn kiểu dáng sofa phù hợp. Với phòng khách dài và hẹp dạng nhà ống, bạn nên ưu tiên mẫu sofa góc chữ L để tối ưu diện tích và định hình không gian rõ ràng.

Ngược lại, các căn phòng vuông vắn sẽ hài hòa hơn nếu bạn dùng một chiếc sofa văng dáng thẳng kết hợp ghế đơn linh hoạt. Sự cân đối này giúp không gian thoáng đãng, tránh cảm giác đồ đạc đối chọi với bố cục chung.

Không đo đạc kỹ vị trí đặt ghế

Nhiều người thường ước lượng bằng mắt khi ra cửa hàng thay vì cầm thước dây đo đạc cẩn thận. Bạn hãy đo chiều dài, chiều rộng thực tế và hình dung vị trí di chuyển trong phòng trước khi chốt mua.

Với những căn hộ nhỏ, bạn nên ưu tiên các mẫu ghế chân cao, tựa lưng thấp để tầm mắt không bị cản trở. Việc kê thử các món đồ cũ trước khi đón ghế mới cũng giúp bạn hình dung luồng sinh hoạt dễ dàng hơn.

Quên tính kích thước cửa và thang máy

Đây là sự cố mà rất nhiều gia đình chung cư hay gặp phải khi đơn vị vận chuyển giao hàng tới nơi. Chiếc ghế có thể đặt vừa vặn trong phòng nhưng lại không thể lọt qua cửa chính, hành lang hẹp hay thang máy tòa nhà.

Nếu lối vào nhà hạn chế, bạn nên chọn những mẫu sofa có phần chân tháo rời được hoặc thiết kế dạng ghép khối. Giải pháp này giúp việc vận chuyển lên các tầng cao diễn ra suôn sẻ, tránh trầy xước tường nhà.

Mua theo mắt nhìn thay vì nhu cầu thực tế

Chiếc sofa trưng bày ở cửa hàng trông rất đẹp nhưng chưa chắc đã phù hợp với thói quen sinh hoạt của gia đình bạn. Nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc thường xuyên sinh hoạt chung, bạn hãy chọn chất liệu vải bọc dày dặn, chống bám bẩn và có đệm ngồi sâu êm ái.

Trường hợp phòng khách dùng để tiếp khách trang trọng, bạn có thể chọn các mẫu ghế có đường nét gọn gàng, đệm ngồi vững chắc để giữ phom dáng bền lâu qua thời gian.

Phối đồ nội thất quá rập khuôn

Thói quen mua trọn bộ bàn ghế cùng màu sắc và chất liệu dễ khiến phòng khách trở nên đơn điệu, thiếu cá tính. Bạn có thể kết hợp các đường nét khác nhau để tạo cảm giác mềm mại cho không gian.

Một bộ sofa dáng thẳng, góc cạnh sẽ duyên dáng hơn khi kết hợp cùng chiếc bàn trà dáng tròn. Cách phối này vừa tạo chiều sâu thẩm mỹ, vừa giúp tổng thể căn nhà thêm phần sinh động.

Xem nhẹ màu sắc và độ êm ái của đệm

Màu sắc ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác rộng rãi của căn phòng. Các gam màu sáng và bề mặt vải mịn giúp phòng khách trông nhẹ nhàng hơn, trong khi màu tối mang đến sự ấm áp nhưng dễ tạo cảm giác nặng nề.

Khi mua ghế, bạn đừng ngại ngồi thử 5-10 phút để cảm nhận. Độ lún của mút đệm, độ ngả lưng và khả năng nâng đỡ cột sống là yếu tố quyết định bạn có cảm thấy thư giãn mỗi khi trở về nhà hay không.

Luôn mặc định kê ghế áp sát tường

Phần lớn mọi người có thói quen đẩy sofa sát mép tường vì nghĩ rằng cách này sẽ tiết kiệm diện tích. Tuy vậy, với các phòng khách có không gian mở, việc kéo sofa rời tường một khoảng nhỏ lại đem đến hiệu quả bất ngờ.

Cách bố trí này giúp phân định ranh giới giữa khu vực tiếp khách và bàn ăn một cách khéo léo. Nhờ đó, luồng di chuyển trong nhà trở nên mạch lạc và hiện đại hơn.

Bố trí khoảng cách thiếu hợp lý

Chiếc ghế hoàn hảo vẫn có thể mang lại trải nghiệm tệ nếu bạn sắp xếp khoảng cách xung quanh không hợp lý. Chuyên gia khuyên bạn nên để dành lối đi xung quanh sofa rộng khoảng 75-90 cm để việc đi lại luôn thoải mái.

Khoảng cách lý tưởng giữa sofa và bàn trà là khoảng 45 cm. Khoảng cách này vừa vặn để bạn thuận tiện đứng lên ngồi xuống và với tay lấy ly nước mà không cần phải cúi gập người.