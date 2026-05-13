7 thói quen giữ nhà gọn gàng, giảm áp lực tinh thần

Theo các chuyên gia tâm lý và tổ chức không gian sống, sự lộn xộn trong nhà không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ. Nó phản ánh “gánh nặng tinh thần” - áp lực vô hình đến từ hàng loạt việc nhỏ chưa được xử lý, khiến não bộ luôn trong trạng thái căng thẳng âm ỉ.

Mỗi món đồ chưa cất, mỗi chồng giấy tờ chưa phân loại thực chất là một quyết định bị trì hoãn. Và bộ não con người vốn rất ghét sự dang dở. Ngay cả khi bạn không còn nhìn vào chúng, não bộ vẫn âm thầm ghi nhớ, tạo cảm giác bức bối kéo dài.

Nếu muốn ngôi nhà thực sự trở thành nơi nghỉ ngơi và hồi phục năng lượng, bạn hãy thử áp dụng 7 thói quen sắp xếp không gian sống dưới đây.

Ngôi nhà không chỉ phản ánh gu thẩm mỹ mà còn phản chiếu trạng thái tinh thần của gia chủ (Ảnh: BHG).

Chia nhỏ việc nhà và ấn định thời gian cụ thể

Một căn phòng bừa bộn rất dễ khiến bạn mất động lực vì cảm giác “quá tải”. Thay vì ép bản thân phải dọn sạch toàn bộ trong một lần, hãy chia nhỏ công việc và gắn thời lượng cụ thể cho từng việc.

Chẳng hạn, bạn có thể dành đúng 10 phút để dọn ngăn kéo tủ, 15 phút sắp xếp bàn làm việc hoặc 5 phút lau mặt bếp. Đặt đồng hồ đếm ngược sẽ giúp bạn dễ bắt đầu hơn và tránh cảm giác kiệt sức khi dọn dẹp nhà cửa.

Tạo trạm dừng chân cho đồ lặt vặt

Sự bừa bộn thường bắt nguồn từ việc đồ đạc không có "nhà" của riêng mình. Bạn hãy thiết lập một khu vực chuyển tiếp ngay tại lối ra vào hoặc trên một góc kệ bếp.

Một chiếc khay mây tre đan xinh xắn để đựng chìa khóa, vé xe hay vài chiếc móc treo áo khoác sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Khi mọi thứ có chỗ để cố định, sự lộn xộn sẽ không còn cơ hội lan ra khắp nhà.

Lên lịch xử lý những thứ vô hình

Sự lộn xộn không chỉ đến từ đồ vật mà còn đến từ những thứ chưa được xử lý. Hóa đơn, giấy tờ trường học, bưu kiện hay email công việc thường bị chất đống vì bạn chưa có thời gian giải quyết.

Các chuyên gia khuyên nên chọn một ngày cố định mỗi tuần để xử lý toàn bộ những việc này. Khi biết chắc chắn chiều Chủ nhật mình sẽ phân loại giấy tờ, bạn sẽ không còn cảm thấy bứt rứt mỗi khi nhìn thấy chúng trên bàn ăn nữa.

Thói quen làm mới không gian mỗi tối

Chỉ cần 5 phút trước khi đi ngủ cũng đủ giúp ngôi nhà thay đổi đáng kể. Hãy thử xếp lại sofa, gom rác, lau mặt bếp hoặc cất gọn quần áo trước khi ngủ.

Buổi sáng thức dậy trong một không gian sạch sẽ, gọn gàng sẽ giúp tâm trạng nhẹ nhõm và tạo năng lượng tích cực cho cả ngày. Đây cũng là một trong những thói quen phổ biến của lối sống tối giản hiện đại.

Thiết kế hệ thống lưu trữ thông minh

Một hệ thống lưu trữ quá phức tạp thường nhanh chóng thất bại. Thay vì mua quá nhiều tủ kệ nhiều ngăn khó sử dụng, hãy ưu tiên các giải pháp đơn giản như hộp trong suốt, giỏ đựng đồ hoặc nhãn phân loại dễ nhìn.

Quan trọng nhất là đặt đồ ở gần nơi bạn thường sử dụng chúng. Ví dụ, giấy vệ sinh đặt gần phòng tắm, đồ chăm sóc da để đúng khu vực bồn rửa mặt hay ổ sạc điện thoại gần bàn đầu giường. Não bộ sẽ cảm thấy “dễ thở” hơn khi mọi thứ được sắp xếp logic và dễ tìm.

Thanh lọc đồ đạc trước khi cất giữ

Lỗi sai lớn nhất của nhiều gia đình là cố gắng mua thêm tủ kệ để nhét cho bằng hết những món đồ không còn dùng tới. Gánh nặng tinh thần sẽ không bao giờ giảm nếu không gian sống vẫn chật ních.

Hãy mạnh tay loại bỏ hoặc đem cho những món đồ đã lâu không chạm đến. Sống với ít đồ đạc hơn đồng nghĩa với việc bạn có ít thứ phải bận tâm và dọn dẹp hơn.

San sẻ trọn vẹn trách nhiệm gia đình

Đây có thể là thay đổi quan trọng nhất để giảm áp lực trong gia đình. San sẻ việc nhà không đơn thuần là “phụ giúp”, mà là cùng chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối.

Ví dụ, nếu một người phụ trách giặt giũ, họ sẽ tự theo dõi khi nào cần giặt, tự phơi và tự cất đồ sau khi khô thay vì chờ người khác nhắc. Khi trách nhiệm được phân chia công bằng, một người sẽ không còn phải trở thành “bộ não quản lý” cho cả gia đình.