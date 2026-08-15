7 mùi quen thuộc trong nhà có thể thu hút côn trùng, chuột

Nhiều gia đình chỉ bắt đầu để ý đến những mùi lạ khi ruồi, kiến hay gián xuất hiện thường xuyên. Tuy nhiên, nguồn thu hút chúng đôi khi lại đến từ những thứ rất quen thuộc và vẫn được sử dụng mỗi ngày.

Chuyên gia kiểm soát côn trùng cho rằng xử lý mùi ngay từ nguồn, kết hợp vệ sinh đúng cách, có thể giúp hạn chế những vị khách không mời mà đến.

Thức ăn, dầu mỡ và một số vật dụng quen thuộc trong nhà có thể tạo ra những nguồn mùi thu hút côn trùng (Ảnh: Deposit).

Thức ăn và bát của thú cưng

Hạt khô trong bát hoặc túi thức ăn mở nắp không chỉ hấp dẫn thú cưng mà còn có thể thu hút gián, kiến, ngài bột và chuột. Những hạt thức ăn rơi vãi cũng dễ bị bỏ qua trong quá trình dọn dẹp.

Bạn nên bảo quản thức ăn trong hộp kín, rửa bát ăn và bát nước mỗi ngày, đồng thời dọn ngay thức ăn rơi quanh khu vực thú cưng.

Thùng đựng đồ tái chế

Lon, chai, lọ còn sót lại nước ngọt, sữa hoặc đồ uống có đường có thể khiến thùng tái chế nhanh chóng phát sinh mùi. Đây cũng có thể trở thành nguồn thu hút côn trùng nếu không được vệ sinh thường xuyên.

Bạn nên tráng sạch chai lọ trước khi bỏ vào thùng và rửa thùng ít nhất mỗi tuần một lần. Việc này đặc biệt hữu ích với những gia đình đặt thùng tái chế trong bếp hoặc ban công.

Cống thoát nước

Dầu mỡ, vụn thức ăn và chất bẩn tích tụ lâu ngày trong đường ống có thể tạo ra mùi khó chịu, đồng thời trở thành môi trường thuận lợi cho ruồi cống, ruồi giấm và gián.

Với những cống ít sử dụng, chẳng hạn ở phòng tắm dành cho khách, bạn nên đổ nước định kỳ để tránh bẫy nước bị khô. Nếu xuất hiện mùi giống trứng thối dai dẳng, bạn nên kiểm tra đường ống và hệ thống thông khí.

Nước hoa và kem dưỡng có mùi ngọt

Mùi ngọt từ nước hoa, kem dưỡng hay nến thơm có thể gợi liên tưởng đến mật hoa và trái cây chín, từ đó thu hút một số loài côn trùng như ong và ong vàng.

Khi chuẩn bị ra ngoài trời, bạn nên hạn chế sử dụng các sản phẩm có mùi quá ngọt. Nếu nước hoa hoặc kem dưỡng dính lên quần áo, sofa hay mặt bàn, bạn nên lau sạch thay vì để mùi lưu lại lâu.

Dầu mỡ trong bếp

Lớp dầu mỡ bám trên bếp, máy hút mùi, kệ và những khe nhỏ quanh khu vực nấu ăn thường tích tụ từ từ nên rất dễ bị bỏ quên. Tuy nhiên, đây có thể là nguồn mùi thu hút ruồi, gián, kiến và các loài gặm nhấm.

Sau mỗi lần nấu, bạn nên lau sạch bề mặt bếp và chú ý cả những góc khuất. Định kỳ vệ sinh máy hút mùi, tường và các khu vực xung quanh cũng giúp hạn chế dầu mỡ tích tụ.

Trái cây quá chín

Chuối, mận, cà chua và nhiều loại trái cây tiếp tục chín sau khi được hái. Khi quá chín, mùi của chúng có thể thu hút ruồi giấm, kiến và một số loài côn trùng khác.

Bạn nên ăn trái cây khi vừa chín tới, bảo quản những quả quá chín trong hộp kín hoặc cấp đông nếu chưa dùng ngay. Một cách khác là rửa rau củ quả sau khi mua về để loại bỏ côn trùng hoặc trứng nhỏ có thể bám trên bề mặt.

Miếng bọt biển ẩm

Miếng bọt biển và dụng cụ cọ rửa giữ ẩm lâu ngày có thể lưu lại vụn thức ăn, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và sinh ra mùi. Những mùi này có thể không rõ với con người nhưng vẫn đủ để côn trùng phát hiện.

Bạn không nên để miếng rửa bát ẩm ướt quá lâu. Hãy làm sạch, vắt khô và thay mới khi đã xuống cấp. Với gia đình có máy rửa bát, bạn có thể vệ sinh bọt biển định kỳ bằng chu trình phù hợp.