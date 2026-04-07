7 món đồ bạn không bao giờ nên cất trong hộp nhựa

Không ít gia đình có thói quen mua sắm những chiếc thùng nhựa cỡ lớn để cất gọn mọi thứ từ quần áo, đồ lặt vặt cho đến thực phẩm. Dù các loại thùng nhựa này mang lại cảm giác ngăn nắp tức thì, giới chuyên gia tổ chức không gian cảnh báo rằng chất liệu nhựa kín khí kết hợp cùng thời tiết nhiệt đới ẩm gió mùa lại là "kẻ thù" của rất nhiều vật dụng.

Dưới đây là những món đồ bạn cần lập tức lấy ra khỏi hộp nhựa để tránh hư hỏng.

Hộp nhựa rất tiện dụng nhưng không phải món đồ nào cũng có thể nhét vào đó (Ảnh: Tom's Guide).

Giấy tờ quan trọng và ảnh gia đình

Sổ đỏ, giấy khai sinh, bằng cấp hay những cuốn album ảnh cũ là thứ tuyệt đối không nên đặt trong hộp nhựa. Môi trường kín mít này rất dễ tích tụ hơi ẩm. Hậu quả là giấy tờ có thể bị nấm mốc, ố vàng, thậm chí các bức ảnh sẽ dính chặt vào nhau và phai màu.

Giải pháp tối ưu nhất là sử dụng két sắt chống cháy hoặc các túi lưu trữ tài liệu chuyên dụng có khả năng hút ẩm tốt.

Quần áo mùa đông

Khi thời tiết chuyển hè, nhiều người thường gấp gọn áo dạ, áo len nhét đầy vào các thùng nhựa rồi cất lên nóc tủ. Theo các chuyên gia dọn dẹp, việc thiếu lưu thông không khí sẽ khiến sợi vải bị bí, dễ sinh ra mùi hôi khó chịu và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Thay vào đó, bạn nên sử dụng túi hút chân không kết hợp cùng vài gói hút ẩm hoặc viên gỗ tuyết tùng để quần áo luôn thơm tho, sạch sẽ cho đến mùa đông năm sau.

Đồ điện tử và pin dự phòng

Cáp sạc, sạc dự phòng hay các thiết bị điện tử cũ cất trong hộp nhựa kín là một sai lầm tai hại. Không gian thiếu thông thoáng làm tăng nguy cơ quá nhiệt, khiến pin dễ bị chảy nước, ăn mòn linh kiện và thậm chí tiềm ẩn rủi ro cháy nổ.

Tốt nhất, bạn nên giữ lại hộp giấy nguyên bản của nhà sản xuất hoặc cất chúng trong các ngăn kéo gỗ khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Giày thể thao

Việc cất những đôi sneaker ít đi vào hộp nhựa trong suốt trông có vẻ rất thẩm mỹ và sành điệu. Tuy nhiên, độ ẩm từ mồ hôi chân còn sót lại sẽ bị kẹt lại bên trong. Điều này không chỉ gây ra mùi hôi kinh khủng mà còn làm lớp keo dán đế giày nhanh chóng bị lão hóa và bong tróc.

Một hệ kệ mở thông thoáng, có rãnh thoát khí sẽ là ngôi nhà lý tưởng hơn để bảo quản bộ sưu tập giày của bạn.

Nến thơm và đồ sáp

Nến thơm đang là món đồ trang trí được giới trẻ ưa chuộng. Dù vậy, nếu cất nến dự trữ trong hộp nhựa và đặt ở những khu vực hấp thụ nhiệt cao như gần cửa sổ, ban công hay tầng tum, chúng sẽ rất dễ bị chảy nhão và biến dạng.

Hãy ưu tiên bảo quản nến ở những ngăn tủ mát mẻ, nhiệt độ ổn định trong phòng ngủ hoặc phòng khách.

Thực phẩm khô

Đựng gạo, các loại hạt hay nấm hương, mộc nhĩ trong những chiếc hộp nhựa thông thường không phải là ý hay. Nhựa rất dễ bám mùi và khó vệ sinh triệt để, đồng thời nếu nắp không có gioăng cao su chuẩn, côn trùng và mối mọt vẫn có thể xâm nhập.

Xu hướng nội thất hiện đại khuyên dùng hũ thủy tinh có nắp đậy kín khí, vừa an toàn cho sức khỏe lại vừa tạo điểm nhấn đẹp mắt cho gian bếp.

Thuốc men

Nhiều nhà thường gom chung các loại thuốc cảm, bông băng vào một hộp nhựa có nắp đậy kín. Các chuyên gia chỉ ra rằng, việc cất giấu kỹ như vậy khiến bạn dễ quên mất hạn sử dụng của thuốc, đồng thời tạo ra sự bất tiện khi cần dùng gấp.

Một khay chia ngăn nhiều tầng đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy nhưng xa tầm tay trẻ em sẽ giúp bạn quản lý tủ thuốc gia đình khoa học và an toàn hơn.