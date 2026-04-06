7 mẹo lột xác sofa cũ thành mới tinh không cần tốn tiền mua lại

Sofa luôn được ví như linh hồn của phòng khách. Đây không chỉ là nơi đón khách, uống trà mà còn là góc ngả lưng quen thuộc của cả nhà sau ngày dài.

Theo thời gian, chiếc ghế đắt tiền ngày nào có thể bị sờn rách, ngả màu hoặc đơn giản là không còn hợp gu thẩm mỹ. Thay vì vội vã thanh lý, các chuyên gia nội thất gợi ý những cách cực hay để hồi sinh món đồ này.

Nhấn nhá bằng gối tựa mới

Cách nhanh nhất để thay đổi diện mạo phòng khách chính là tút tát lại những chiếc gối ôm. Nếu sofa nhà bạn mang màu trung tính như xám hoặc be, hãy thử đặt lên đó vài chiếc gối có gam màu nóng hoặc họa tiết nhiệt đới rực rỡ.

Với khí hậu nóng ẩm ở nước ta, chất liệu vỏ gối bằng linen hoặc cotton thấm hút mồ hôi là lựa chọn lý tưởng nhất. Đôi khi chỉ cần đổi dáng gối từ vuông sang tròn cũng đủ tạo ra điểm nhấn thú vị.

Cách nhanh nhất để làm mới sofa cũ là thêm gối tựa (Ảnh: Our Pillow).

Gọi thợ giặt sấy chuyên nghiệp

Bụi mịn và độ ẩm cao dễ làm sofa nỉ hoặc da bị xỉn màu, nấm mốc. Những vết bẩn do trẻ nhỏ làm đổ sữa hay thú cưng cào xước càng khiến chiếc ghế trông tồi tàn.

Thay vì tự hì hục cọ rửa dễ làm hỏng phom ghế, bạn nên thuê dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp. Chi phí cho một lần giặt sấy sâu rẻ hơn rất nhiều so với mua mới nhưng lại mang đến hiệu quả làm sạch và khử mùi đáng kinh ngạc.

Khoác áo mới bằng khăn phủ

Sử dụng thảm phủ sofa đang là xu hướng trang trí rất được lòng gia đình trẻ. Một chiếc khăn trải họa tiết boho hay chất liệu dệt kim mộc mạc vắt hờ hững qua thành ghế mang lại vẻ đẹp lãng mạn và tự nhiên.

Đây cũng là tuyệt chiêu hoàn hảo để che đi những vết rách nhỏ hay mảng da bong tróc mà chưa cần tốn tiền sửa chữa.

May đo vỏ bọc rời

Nhiều gia đình chuộng dùng sofa có khung gỗ tự nhiên kết hợp đệm mút. Khi phần nệm đã cũ nhưng khung gỗ sồi, gỗ gõ đỏ vẫn chắc chắn, bạn chỉ cần đặt may một bộ vỏ bọc mới.

Đổi từ chất liệu vải bố thô cứng sang da công nghiệp mềm mại, hoặc từ màu trơn sang họa tiết kẻ sọc sẽ mang lại cảm giác như bạn vừa tậu một bộ bàn ghế hoàn toàn mới.

Thay đổi vị trí kê ghế

Một mẹo hoàn toàn miễn phí nhưng cực kỳ hiệu quả là xê dịch lại góc đặt sofa. Việc thay đổi bố cục không chỉ giúp nới rộng không gian sinh hoạt mà còn tạo ra luồng sinh khí mới cho ngôi nhà.

Bạn có thể kéo ghế ra gần cửa sổ ban công để đón ánh sáng tự nhiên, giúp chiếc sofa trông sáng sủa và tràn đầy sức sống hơn.

Làm mới không gian xung quanh

Đôi khi vấn đề không nằm ở chiếc ghế mà ở bối cảnh xung quanh nó. Các chuyên gia thiết kế khuyên rằng chỉ cần thay tấm thảm trải sàn, treo thêm một bức tranh nghệ thuật hoặc đặt chậu cây bàng Singapore cạnh tay vịn là cục diện đã thay đổi.

Những chi tiết xanh mát này sẽ đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các khuyết điểm của ghế và nâng tầm vẻ đẹp tổng thể.

Làm mới không gian xung quanh bằng thảm trải sàn và cây xanh giúp đánh lạc hướng chú ý khỏi những khuyết điểm của chiếc ghế (Ảnh: Getty).

Bọc lại toàn bộ đệm ghế

Nếu chiếc sofa mang nhiều kỷ niệm hoặc có kích thước được đo ni đóng giày vừa khít với phòng khách, việc bọc lại toàn bộ lớp da hay nỉ bên ngoài là khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng.

Dù tốn kém hơn các cách trên, phương án này giúp bạn giữ lại được bộ khung chất lượng, đồng thời tự do quyết định diện mạo mới cho món đồ theo đúng sở thích cá nhân.