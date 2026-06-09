7 mẹo đơn giản giúp phòng ngủ mát mẻ suốt đêm ngày nắng nóng

Mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời để tận hưởng những chuyến đi, nhưng lại là "ác mộng" khi đêm về. Cảm giác trằn trọc trong căn phòng nóng bức khiến chúng ta khó lòng chìm vào giấc ngủ sâu.

Thực tế, không gian sống mát mẻ không chỉ đến từ chiếc máy lạnh. Các chuyên gia nội thất và điện lạnh cho rằng, chỉ cần thay đổi một vài thói quen sắp xếp đồ đạc, bạn hoàn toàn có thể biến phòng ngủ thành một "ốc đảo" bình yên giữa ngày hè.

Chỉ vài thay đổi nhỏ trong cách bố trí và thông gió cũng có thể giúp phòng ngủ mát mẻ, dễ chịu hơn trong những đêm hè nóng bức (Ảnh: Getty).

Tắt những “máy sưởi mini” không ai để ý

Nhiều thiết bị điện tử trong phòng ngủ vẫn tỏa nhiệt ngay cả khi không được sử dụng. Tivi màn hình lớn, laptop, màn hình máy tính hay thậm chí bộ sạc điện thoại cắm sẵn trong ổ điện đều góp phần làm nhiệt độ phòng tăng lên.

Mỗi thiết bị riêng lẻ có thể không tạo khác biệt lớn, nhưng nhiều thiết bị cùng hoạt động trong một không gian nhỏ sẽ tạo một lượng nhiệt đáng kể. Việc rút nguồn hoặc tắt hoàn toàn những thiết bị không cần thiết trước khi đi ngủ vừa giúp phòng bớt nóng, vừa tiết kiệm điện.

Mở cửa sổ đúng thời điểm

Không phải lúc nào mở cửa sổ cũng giúp căn phòng mát hơn. Trong những ngày nắng nóng, việc mở cửa vào ban ngày có thể khiến hơi nóng từ bên ngoài tràn vào nhiều hơn.

Bạn nên mở cửa khi nhiệt độ ngoài trời đã giảm, thường vào buổi tối hoặc sáng sớm. Nếu nhà có cửa sổ ở hai hướng đối diện, hãy tận dụng để tạo luồng gió đối lưu tự nhiên, giúp không khí lưu thông hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên kiểm tra các khe hở quanh cửa sổ. Những khoảng hở nhỏ có thể là “đường dẫn” để hơi nóng liên tục lọt vào phòng.

Chọn rèm cửa chống nóng thông minh

Ánh nắng chiếu trực tiếp qua cửa kính là một trong những nguyên nhân khiến phòng ngủ nóng lên nhanh chóng, đặc biệt với các phòng hướng Tây hoặc hướng Nam. Các chuyên gia khuyến nghị sử dụng rèm cản sáng để hạn chế nhiệt hấp thụ vào tường, sàn và đồ nội thất.

Tuy nhiên, không phải loại rèm nào cũng mang lại hiệu quả như nhau. Rèm với chất liệu dày và màu sẫm dễ hấp thụ nhiệt. Ngược lại, những mẫu rèm cản sáng màu trắng hoặc màu sáng, lắp sát cửa kính, thường giúp phản xạ ánh nắng tốt hơn và giữ phòng mát lâu hơn.

Giữ luồng không khí luôn lưu thông

Việc đóng kín cửa phòng ngủ đôi khi không phải là cách tốt nhất để giữ lạnh. Nếu có thể, bạn hãy mở cửa phòng vào ban ngày để không khí lưu chuyển giữa các khu vực. Đồng thời cần đảm bảo các cửa gió điều hòa không bị che chắn bởi tủ, rèm hoặc đồ đạc.

Ngoài ra, nhiều người nghĩ rằng đóng cửa gió ở các phòng ít sử dụng sẽ giúp phòng ngủ nhận được nhiều khí lạnh hơn. Tuy nhiên, cách làm này có thể khiến hệ thống điều hòa hoạt động kém hiệu quả hơn do luồng khí bị cản trở.

Đặt quạt đúng vị trí để tăng hiệu quả làm mát

Quạt không thực sự làm giảm nhiệt độ không khí, nhưng giúp cơ thể cảm thấy mát hơn nhờ tăng tốc độ bay hơi mồ hôi. Nếu phòng có nhiều cửa sổ mở, có thể đặt một chiếc quạt hướng ra ngoài để đẩy khí nóng ra khỏi phòng, đồng thời hút luồng không khí mát hơn từ bên ngoài vào.

Với quạt trần, nên điều chỉnh cánh quạt quay ngược chiều kim đồng hồ trong mùa hè. Chế độ này tạo luồng gió thổi xuống, giúp cảm giác dễ chịu hơn khi ngủ.

Đặt quạt đúng vị trí giúp lưu thông không khí hiệu quả mà không cần hạ thấp nhiệt độ điều hòa (Ảnh: Anescpro).

Giảm độ ẩm để bớt ngột ngạt

Nhiều khi cảm giác khó chịu không đến từ nhiệt độ mà từ độ ẩm quá cao. Không khí ẩm khiến cơ thể khó thoát nhiệt và tạo cảm giác bí bách, dính nhớp.

Để cải thiện tình trạng này, nên sử dụng quạt hút ở khu vực bếp và phòng tắm, sửa chữa các điểm rò rỉ nước nếu có và bật điều hòa khi cần thiết. Khi độ ẩm giảm, căn phòng sẽ trở nên dễ chịu hơn ngay cả khi nhiệt độ không thay đổi nhiều.

Kê giường tránh những bức tường tích nhiệt

Một mẹo đơn giản nhưng thường bị bỏ qua là vị trí đặt giường ngủ. Những bức tường hứng nắng trực tiếp vào buổi chiều có thể hấp thụ nhiệt suốt nhiều giờ rồi tiếp tục tỏa nhiệt vào ban đêm.

Nếu đầu giường hoặc thân giường kê sát các bức tường này, người nằm sẽ dễ cảm thấy nóng hơn. Bạn hãy cố gắng bố trí giường ở vị trí trung tâm hoặc sát những bức tường mát mẻ hơn để có giấc ngủ trọn vẹn.