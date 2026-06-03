7 chi tiết trong phòng lộ gu thẩm mỹ của chủ nhà cực rõ

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao cùng một diện tích, cùng một kiểu căn hộ nhưng có nhà trông rất "nghệ", có nhà lại tạo cảm giác bí bách? Sự khác biệt đôi khi không nằm ở ngân sách trang trí mà ở "con mắt" sắp xếp.

Với các chuyên gia nội thất, mỗi căn phòng là một cuộc phiêu lưu thị giác. Chỉ cần vài giây bước qua cửa, họ đã có thể đọc vị được thói quen và gu thẩm mỹ của gia chủ thông qua những chi tiết mà chúng ta thường bỏ qua.

Một căn phòng đẹp không nhất thiết phải có đồ nội thất đắt tiền (Ảnh: Ideal Home).

Dưới đây là 7 điều "lọt vào mắt xanh" của các chuyên gia và cách bạn có thể cải thiện chúng ngay lập tức.

Tỷ lệ đồ đạc và sự cân bằng

Điều đầu tiên gây ấn tượng với một chuyên gia không phải là kiểu dáng bộ sofa mà là kích thước của nó so với căn phòng. Nhiều gia đình thường có thói quen chọn nội thất quá khổ vì thích sự hoành tráng, nhưng điều này vô tình khiến không gian bị "ngộp".

Nếu một căn phòng nhồi nhét quá nhiều đồ đạc lớn, bạn sẽ cảm thấy không thoải mái dù nội thất có đắt tiền đến đâu. Sự cân bằng về tỷ lệ chính là chìa khóa để tạo ra cảm giác thư thái ngay khi vừa đặt chân vào nhà.

Ánh sáng không chỉ đến từ bóng đèn trần

Một sai lầm phổ biến là chỉ sử dụng một chiếc đèn trần duy nhất cho cả phòng. Các chuyên gia luôn chú ý đến cách ánh sáng được "phân lớp". Ánh sáng kém có thể làm giảm sức sống của căn phòng, trong khi ánh sáng tốt có thể che đi nhiều khuyết điểm khác.

Hãy ưu tiên tối đa ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ để tạo cảm giác thoáng đãng. Với đèn điện, thay vì dùng ánh sáng trắng quá gắt, bạn nên kết hợp thêm đèn bàn, đèn sàn hoặc đèn tường với tông màu ấm để không gian có chiều sâu và cảm xúc hơn.

Những mảng tường trống trải

Đối với chuyên gia nội thất, tường nhà giống như một bức toan để vẽ nên phong cách. Những bức tường trắng trơn và trống trải thường mang lại cảm giác lạnh lẽo, thiếu sức sống.

Bạn không nhất thiết phải treo tranh kín tường. Đôi khi chỉ cần một điểm nhấn từ giấy dán tường, một bức tranh nghệ thuật khổ lớn hoặc cách phối màu sơn sáng tạo cũng đủ để định hình cá tính cho toàn bộ căn phòng.

Chiều cao của trần nhà

Trần nhà thấp là điểm yếu khó thay đổi nhất, đặc biệt là trong các căn hộ chung cư hiện nay. Các chuyên gia nội thất thường nhận ra điều này ngay lập tức vì nó dễ gây cảm giác chật chội.

Một mẹo nhỏ để đánh lừa thị giác là hãy sơn trần và tường cùng một màu. Cách này giúp xóa nhòa ranh giới giữa tường và trần, khiến căn phòng trông cao và thoáng hơn đáng kể.

Dấu ấn cá nhân của chủ nhà

Một ngôi nhà đẹp nhưng thiếu đi hơi thở của người ở sẽ trông giống như một phòng trưng bày vô hồn. Các chuyên gia thường quan sát những cuốn sách trên kệ, những món đồ lưu niệm hay cách bạn bày biện ảnh gia đình.

Không gian sống chính là bản tuyên ngôn về lối sống của bạn. Một căn phòng ấm cúng, có "dấu vết" của cuộc sống thường ngày luôn được đánh giá cao hơn một không gian sạch sẽ một cách cứng nhắc.

Đôi khi, chỉ cần dọn bớt đồ đạc, mở cửa đón nắng hay treo thêm một bức tranh là bạn đã có thể nâng tầm không gian sống của mình rồi (Ảnh: RNB).

Mùi hương và sự thông thoáng

Khứu giác là giác quan tạo ấn tượng đầu tiên cực kỳ mạnh mẽ. Một ngôi nhà có mùi ẩm mốc hoặc quá nồng mùi nến thơm để che giấu mùi cũ kỹ sẽ lập tức bị nhận ra.

Giải pháp đơn giản nhất mà chuyên gia khuyên dùng là hãy mở cửa sổ thường xuyên nhất có thể. Để không khí tự nhiên lưu thông là cách tốt nhất để căn phòng "thở" và mang lại cảm giác sạch sẽ, dễ chịu cho bất kỳ ai ghé thăm.

Những sợi dây điện và sự bừa bộn

Sự bừa bộn là kẻ thù số một của thẩm mỹ. Các chuyên gia đặc biệt dị ứng với những sợi dây điện, dây sạc lộ thiên chằng chịt trên sàn hay mặt bàn bếp chất đầy thiết bị điện tử.

Việc dọn dẹp sự lộn xộn không hề tốn kém nhưng lại mang lại hiệu quả thị giác cực lớn. Loại bỏ những món đồ dư thừa giúp không gian yên bình hơn, đồng thời tác động tích cực đến tâm lý và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.