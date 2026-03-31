6 thứ trong phòng tắm bạn nên giấu ngay để không mất điểm với khách

Phòng tắm tuy là không gian phụ nhưng lại phản ánh rõ nhất nếp sống và gu thẩm mỹ của gia chủ. Xóa sạch vết ố trên bồn cầu hay bồn rửa tay là nguyên tắc tối thiểu, nhưng bấy nhiêu chưa đủ để tạo nên một không gian hiếu khách.

Xu hướng thiết kế nội thất hiện đại đang hướng tới sự tinh giản, biến phòng tắm gia đình thành những không gian thư giãn mang hơi hướng spa.

Để làm được điều đó, các chuyên gia sắp xếp nhà cửa khuyên bạn nên trả lại mặt phẳng thoáng đãng cho không gian và tuyệt đối đừng phơi bày những món đồ cá nhân dưới đây.

Phòng tắm đẹp, gọn gàng không chỉ cho bạn, mà còn để khách cảm thấy thoải mái ngay từ phút đầu (Ảnh: Unsplash).

Bàn chải và la liệt chai lọ mỹ phẩm

Thói quen của nhiều người là bày biện đủ loại bàn chải, kem đánh răng, sữa rửa mặt hay lược chải tóc vương đầy hộc bồn rửa. Dù đồ đạc của bạn đắt tiền đến đâu, một bề mặt lộn xộn luôn mang lại cảm giác ngột ngạt. Với độ ẩm cao trong phòng tắm, việc để bàn chải bên ngoài sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn từ bồn cầu bám vào.

Giải pháp thông minh nhất hiện nay là sử dụng tủ gương lavabo. Hệ tủ này vừa giúp hack không gian, vừa giấu nhẹm mọi món đồ cá nhân, trả lại mặt đá bồn rửa sáng bóng và sang trọng.

Khăn lau tay ẩm ướt và nhăn nhúm

Khí hậu nóng ẩm tại nước ta rất dễ khiến khăn mặt, khăn tắm có mùi hôi khó chịu nếu không được làm khô ráo. Chẳng vị khách nào muốn lau tay vào một chiếc khăn ẩm ướt và nhàu nhĩ.

Trước khi đón khách, bạn hãy ném hết những chiếc khăn cũ vào giỏ đồ giặt. Thay vào đó, hãy chuẩn bị một chiếc khăn tay nhỏ, khô ráo, thơm tho. Nếu muốn ghi điểm tuyệt đối, bạn có thể cuộn tròn vài chiếc khăn sạch và đặt trong một khay gỗ nhỏ, vừa tiện dụng lại vừa mang đến cảm giác sang trọng như đang ở khách sạn cao cấp.

Chai lọ cọ rửa và cây thụt bồn cầu

Một chai nước tẩy bồn cầu nồng nặc mùi hóa chất hay cây thụt bồn cầu chình ình góc góc tường có thể chứng minh bạn rất chăm dọn dẹp, nhưng lại phá hỏng hoàn toàn tính thẩm mỹ của căn phòng. Những dụng cụ vệ sinh này cần được khuất mắt khách.

Bạn có thể thiết kế một ngăn tủ kín dưới bồn rửa hoặc sử dụng các khay nhựa có bánh xe đẩy lọt thỏm vào những góc khuất trong phòng tắm để lưu trữ chúng thật gọn gàng.

Tủ thuốc gia đình

Nhiều người có thói quen để dầu gió, băng gạc hay các loại thuốc không kê đơn trong tủ phòng tắm cho tiện. Tuy nhiên, độ ẩm và nhiệt độ thất thường ở khu vực này sẽ làm thuốc nhanh hỏng. Việc phơi bày các loại thuốc cũng vô tình tiết lộ vấn đề sức khỏe cá nhân của bạn.

Hãy chuyển tủ thuốc ra khu vực khô ráo hơn như phòng bếp hoặc phòng ngủ.

Đồ dùng tế nhị của phụ nữ

Những vật dụng này thiết yếu nhưng lại khá nhạy cảm nếu để lộ thiên trên kệ. Thay vì cất quá kỹ khiến khách bối rối nếu lỡ có nhu cầu dùng "ké" trong tình huống khẩn cấp, bạn hãy sử dụng những chiếc hộp có nắp đậy.

Các giỏ mây tre đan hoặc hộp nhựa giả mây đang là xu hướng trang trí rất được ưa chuộng, vừa lịch sự, tinh tế lại cực kỳ phù hợp với phong cách nội thất nhiệt đới tại Việt Nam.

Thùng rác hở miệng đầy ắp

Một thùng rác không nắp chứa đầy vỏ nilon, khăn giấy vò nát hay chỉ nha khoa đã qua sử dụng là điểm trừ cực lớn về mặt vệ sinh. Trước khi chuông cửa reo, hãy đảm bảo bạn đã dọn sạch thùng rác phòng tắm.

Tốt nhất, hãy nâng cấp lên loại thùng rác thông minh có cảm biến hoặc thùng rác đạp chân có nắp đậy kín để ngăn mùi và che chắn những thứ kém duyên, giữ cho không gian luôn trong trẻo, dễ chịu.