6 thói quen vào buổi tối giúp nhà cửa gọn gàng mỗi sáng thức dậy

Theo các chuyên gia tổ chức không gian sống, sự khác biệt giữa một ngôi nhà “luôn sạch” và “luôn phải dọn” không nằm ở sức dọn dẹp, mà nằm ở thói quen được duy trì mỗi ngày.

Chỉ cần xử lý đúng vài điểm quan trọng trước khi đi ngủ, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian vào sáng hôm sau.

Dành ít thời gian dọn dẹp nhà cửa vào buổi tối, bạn sẽ đón bình minh trong một cảm giác nhẹ nhàng và thư thái hơn gấp nhiều lần (Ảnh: Home Designs).

Lau nhanh khu bếp trước khi đi ngủ

Bếp sau bữa tối là nơi dễ bám dầu mỡ, vụn thức ăn và mùi thực phẩm nhất. Nếu để qua đêm, các vết bẩn sẽ khô lại, khó vệ sinh hơn rất nhiều.

Chỉ cần dùng khăn ẩm lau nhanh mặt bếp, khu vực nấu ăn và bồn rửa, bạn đã loại bỏ phần lớn vi khuẩn và mùi khó chịu. Một căn bếp sạch vào buổi sáng giúp bạn bắt đầu ngày mới nhẹ nhàng hơn, không bị “ám tâm lý dọn dẹp”.

Quét nhanh những khu vực đi lại nhiều

Không cần lau toàn bộ sàn mỗi ngày. Hãy tập trung vào các khu vực như lối ra vào, hành lang, khu vực sofa và bàn ăn - nơi dễ tích tụ bụi và vụn rơi vãi.

Chỉ vài phút quét nhanh hoặc hút bụi nhẹ sẽ giúp ngăn bụi lan rộng, giữ cho sàn nhà luôn sạch ở mức cơ bản. Sáng hôm sau, bạn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt khi bước chân xuống nền nhà mát và sạch.

Xử lý bát đĩa ngay sau bữa tối

Để bát đĩa qua đêm là nguyên nhân khiến sáng hôm sau trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Dầu mỡ khô lại vừa khó rửa, vừa dễ tạo mùi.

Nếu nhà bạn có máy rửa bát, bạn hãy sắp xếp và khởi động ngay trước khi ngủ. Nếu bạn rửa bát bằng tay, hãy xử lý luôn sau bữa ăn. Một chiếc bồn rửa trống giúp gian bếp “nhẹ” hơn đáng kể về cả thị giác lẫn cảm giác.

Lau lại phòng tắm trước khi đi ngủ

Sau một ngày sử dụng, gương, vòi nước và bồn rửa thường bám vệt nước, kem đánh răng hoặc xà phòng.

Chỉ cần một chiếc khăn mềm, bạn có thể lau nhanh các bề mặt này trong chưa tới 1 phút. Phòng tắm vì thế luôn giữ được độ sáng bóng, hạn chế ố mờ và giảm hẳn công dọn dẹp sâu về sau.

Chỉnh lại sofa và không gian phòng khách

Phòng khách là bộ mặt của ngôi nhà, và chiếc sofa thường là nơi lộn xộn nhất sau một buổi tối cả nhà quây quần xem tivi. Gối tựa lệch, chăn vắt bừa hay lông thú cưng bám trên ghế khiến không gian mất gọn gàng.

Trước khi đi ngủ, bạn hãy vỗ lại gối, gấp chăn và lăn nhẹ bề mặt sofa nếu cần. Chỉ vài động tác nhỏ nhưng giúp phòng khách trở lại trạng thái ngăn nắp, sẵn sàng đón ngày mới.

Đổ rác và xử lý mùi hương trong nhà

Rác tồn qua đêm là nguyên nhân phổ biến gây mùi khó chịu vào sáng hôm sau, đặc biệt với rác nhà bếp.

Hãy buộc kín túi rác và mang đi đổ trước khi ngủ. Bạn có thể kết hợp mở cửa thông gió nhẹ hoặc dùng dung dịch khử mùi tự nhiên để không gian luôn thoáng sạch khi thức dậy.