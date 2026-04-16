6 lỗi treo đồng hồ khiến không gian rối mắt mà bạn không biết

Đồng hồ treo tường tưởng chừng chỉ là một món đồ cơ bản trong mỗi gia đình. Thế nhưng, vị trí đặt đồng hồ lại ảnh hưởng trực tiếp đến cảm quan của cả không gian.

Theo các chuyên gia thiết kế nội thất, nếu bước vào phòng khách hay bếp mà chiếc đồng hồ trông có vẻ "sai sai", rất có thể bạn đang mắc phải những lỗi bài trí dưới đây.

Vị trí đặt đồng hồ không chỉ để xem giờ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác của cả không gian (Ảnh: Lovetoknow).

Treo quá cao, phải ngước nhìn mới thấy

Một chiếc đồng hồ đặt đúng chỗ phải nằm gọn trong tầm nhìn tự nhiên của bạn, dù đang ngồi nhâm nhi trà trên sofa hay lúi húi nấu ăn trong bếp. Nếu mỗi lần xem giờ bạn đều phải ngẩng cao đầu, nheo mắt hay bước lại gần, vị trí đó hoàn toàn không phù hợp.

Mẹo nhỏ là hãy đặt đồng hồ theo hướng nhìn chính. Chiều cao lý tưởng nhất là tâm mặt đồng hồ cách mặt sàn khoảng 1,5-1,6m, tương đương với tầm mắt người trưởng thành.

Treo “lơ lửng” giữa tường trống

Nhiều gia đình thường đóng đinh treo đồng hồ ở tít trên cao, ngay giữa một mảng tường trống. Điều này vô tình khiến món đồ trở nên lạc lõng và mất cân đối.

Để không gian nịnh mắt hơn, đồng hồ cần có sự liên kết với đồ nội thất xung quanh. Bạn có thể treo nó cách lưng tựa sofa, nóc tủ tivi hoặc kệ trang trí bên dưới khoảng 20 cm. Cách "neo" vị trí này giúp mảng tường bớt trống trải và tạo nên một tổng thể hài hòa.

Bị ánh sáng chiếu thẳng gây lóa

Ánh sáng là yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại quyết định công năng của đồng hồ. Tại các căn hộ chung cư, nếu treo đồng hồ đối diện ban công hắt nắng gắt hoặc ngay dưới hệ thống đèn led âm trần rọi thẳng xuống, mặt kính sẽ bị lóa khiến bạn không thể nhìn rõ kim chỉ giờ.

Hãy ưu tiên những mảng tường nhận ánh sáng gián tiếp, dịu nhẹ để vừa dễ quan sát vừa bảo quản bộ máy bền bỉ hơn.

Chìm nghỉm giữa rừng đồ đạc

Khu vực bếp hay kệ phòng khách thường tập trung nhiều thiết bị như tivi, lò vi sóng, nồi chiên không dầu. Đặt một chiếc đồng hồ ngay sát các thiết bị điện tử này sẽ tạo cảm giác rối mắt, ngột ngạt.

Để món đồ trang trí này thực sự tỏa sáng, hãy giữ một khoảng trống vừa đủ xung quanh, giúp nó trở thành điểm nhấn tinh tế thay vì bị "nuốt chửng" giữa đống đồ đạc.

Bỏ phí tính năng đo nhiệt và độ ẩm

Nhiều dòng đồng hồ hiện đại ngày nay được tích hợp thêm nhiệt kế và ẩm kế. Với đặc trưng khí hậu nồm ẩm của Việt Nam, đây là tính năng cực kỳ hữu ích.

Tuy nhiên, nếu bạn treo chúng ở những góc khuất, bí khí hoặc gần cửa gió điều hòa, các chỉ số này sẽ không còn chính xác. Hãy chọn những khu vực thoáng đãng, lưu thông không khí tốt để tận dụng tối đa công năng.

Gây ồn hoặc tiềm ẩn rủi ro

Tiếng tích tắc đều đặn có thể mang lại cảm giác bình yên ở phòng khách, nhưng lại là kẻ thù của giấc ngủ. Với phòng ngủ hoặc góc làm việc cần sự tĩnh lặng, bạn nên ưu tiên các dòng đồng hồ kim trôi êm ái.

Ngoài ra, thói quen treo đồng hồ ngay phía trên cửa ra vào cũng tiềm ẩn rủi ro. Những luồng gió lùa mạnh có thể làm sập cửa, gây chấn động và khiến đồng hồ dễ rơi vỡ.

Chỉ cần dành vài phút quan sát lại không gian sống và điều chỉnh theo những mẹo nhỏ trên, bạn sẽ thấy căn phòng trở nên gọn gàng, tinh tế, "có gu" hơn rất nhiều.