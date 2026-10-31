6 chi tiết khiến phòng ngủ lỗi thời và mẹo khắc phục hiệu quả

Khi sửa sang nhà cửa, các gia đình thường ưu tiên phòng khách hay gian bếp vì đây là nơi tiếp đón bạn bè, người thân. Phòng ngủ thường bị xếp lại phía sau, giữ nguyên cách bài trí từ nhiều năm trước.

Phòng ngủ là nơi bạn bắt đầu và khép lại một ngày dài, nạp lại năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Căn phòng cũ kỹ, nặng nề sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và chất lượng giấc ngủ.

Dưới đây là 6 chi tiết các chuyên gia nội thất khuyên bạn nên thay đổi để không gian nghỉ ngơi thêm thoáng đãng, hiện đại.

Một vài chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt có thể khiến phòng ngủ trở nên lỗi thời, dù tổng thể ngôi nhà vẫn được chăm chút kỹ lưỡng (Ảnh: IH).

Mua trọn bộ nội thất giống hệt nhau

Thói quen sắm trọn gói giường, tủ quần áo, bàn trang điểm cùng màu gỗ và cùng kiểu hoa văn rất phổ biến tại các gia đình. Cách làm này tiện lợi nhưng lại biến phòng ngủ thành một phòng trưng bày cửa hàng khô cứng, thiếu cá tính.

Chuyên gia thiết kế gợi ý bạn nên phối hợp linh hoạt các món đồ có kiểu dáng bổ trợ nhau thay vì giống hệt nhau. Nếu chưa có điều kiện thay mới toàn bộ giường tủ, bạn hãy làm mềm không gian bằng cách chọn chăn ga gối tông màu trang nhã, hoặc bọc lại đệm ghế ngồi với chất liệu vải êm ái.

Quạt trần gắn chao đèn kiểu cũ

Nhiều căn nhà vẫn giữ những chiếc quạt trần cánh gỗ gắn chao đèn chùm bằng đồng hoặc kính mờ từ hàng chục năm trước. Dù động cơ vẫn chạy bền bỉ, các chi tiết kim loại này qua thời gian dễ bị xỉn màu, bám bụi và tạo cảm giác nặng nề ngay giữa trần nhà.

Bạn nên thay thế bằng các mẫu quạt trần hiện đại với đường nét thanh mảnh, màu sắc trung tính như trắng, đen nhám hoặc vân gỗ sáng. Sự thay đổi nhỏ này vừa giúp luồng gió lưu thông tốt hơn, vừa giúp căn phòng sáng sủa trông thấy.

Rèm cửa lửng lơ và quá hẹp

Sử dụng rèm cửa may vừa khít khung cửa sổ hoặc rèm lửng cắt ngang tường là lỗi sai rất hay gặp. Kiểu rèm này vô tình chia cắt mảng tường, khiến trần nhà có cảm giác thấp hơn và căn phòng bị thu hẹp diện tích.

Chuyên gia khuyên bạn nên lắp thanh treo rèm cao sát trần nhà và kéo dài sang hai bên khung cửa. Rèm nên chọn loại rủ dài chạm sàn với độ nhún vải vừa phải. Khi mở rèm, toàn bộ khung cửa sổ sẽ đón trọn ánh sáng tự nhiên, giúp phòng ngủ thoáng rộng hơn hẳn.

Thảm trải phủ kín toàn bộ mặt sàn

Trải thảm kín sàn từ góc này sang góc khác từng là trào lưu thịnh hành, nhưng hiện tại đã không còn phù hợp. Với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, thảm trải kín sàn rất khó vệ sinh, dễ ẩm mốc và tích tụ nhiều bụi bẩn.

Thay vào đó, bạn nên giữ mặt sàn gỗ hoặc gạch men sạch sẽ, thoáng mát. Để tạo điểm nhấn ấm cúng, bạn chỉ cần đặt một tấm thảm nhỏ có chất liệu mềm mại ở ngay dưới chân giường. Cách này vừa tạo cảm giác êm chân mỗi sáng thức dậy, vừa dễ dàng giặt giũ.

Sơn một mảng tường quá chói

Nhiều người chuộng việc sơn mảng tường đầu giường bằng một màu thật đậm hoặc dán giấy họa tiết rực rỡ để tạo điểm nhấn. Dù vậy, cách xử lý này thường gây cảm giác đứt gãy không gian và dễ gây rối mắt sau một thời gian sử dụng.

Xu hướng hiện nay hướng đến sự thư thái tuyệt đối cho thị giác. Bạn hãy ưu tiên những gam màu nhẹ nhàng, đồng nhất cho toàn bộ căn phòng như trắng kem, be hoặc xám nhạt. Điểm nhấn nên đến từ một bức tranh treo tường nhẹ nhàng hoặc chiếc đèn ngủ có kiểu dáng tinh tế.

Phụ thuộc vào một bóng đèn trần duy nhất

Chỉ lắp duy nhất một bóng đèn trần ánh sáng trắng chói chang là nguyên nhân phổ biến khiến phòng ngủ mất đi sự ấm cúng. Nguồn sáng quá gắt khiến mắt khó thư giãn vào buổi tối, làm bạn trằn trọc và khó đi vào giấc ngủ hơn.

Bạn nên phân chia hệ thống chiếu sáng thành nhiều lớp. Bên cạnh đèn trần với ánh sáng vừa phải phục vụ sinh hoạt ban ngày, hãy bổ sung thêm đèn để bàn hoặc đèn treo tường với ánh sáng vàng ấm ở hai bên đầu giường. Ánh sáng dịu nhẹ vào ban đêm sẽ báo hiệu cho não bộ nghỉ ngơi, mang lại giấc ngủ sâu hơn.