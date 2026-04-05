5 việc nên làm mỗi chủ nhật để nhà cửa tuần mới gọn gàng, nhẹ đầu

Chủ nhật không đơn thuần là ngày nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian bước đệm tuyệt vời để bạn sắp xếp lại nhịp sống.

Theo các chuyên gia tổ chức không gian, bạn không cần tốn cả ngày để tổng vệ sinh mệt nhọc. Chỉ cần tạo thói quen giải quyết nhanh gọn 5 khu vực dưới đây, ngôi nhà của bạn sẽ luôn tươm tất, giúp tâm trạng ngày thứ hai trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Chỉ cần dành chút thời gian chiều chủ nhật dọn dẹp nhà cửa, bạn sẽ đón tuần mới thật thảnh thơi (Ảnh: MMS).

Giặt giũ chăn ga và đồ vải

Cuối tuần nắng ráo là thời điểm lý tưởng để bạn xử lý những món đồ vải vóc cồng kềnh. Khí hậu nước ta thường nóng ẩm, dễ sinh nấm mốc, do đó chăn ga gối đệm nên được thay giặt mỗi tuần một lần để phòng ngủ luôn thơm tho.

Bên cạnh đó, đừng bỏ quên vỏ gối tựa sofa ở phòng khách, khăn lau tay hay thảm chùi chân trước cửa nhà tắm. Gom tất cả lại và cho vào máy giặt. Cảm giác ngả lưng xuống chiếc giường có mùi thơm của nắng và nước xả vải vào tối chủ nhật sẽ giúp bạn có một giấc ngủ thật sâu.

Lọc lại đồ ăn trong tủ lạnh

Tủ lạnh thường là nơi tích trữ rất nhiều đồ ăn thừa, rau củ và các loại gia vị. Nếu không dọn dẹp, không gian này rất dễ sinh mùi và vi khuẩn.

Bạn hãy dành ra mười phút kiểm tra lại các ngăn. Bỏ đi những mớ rau đã héo úa, thức ăn thừa để quá lâu.

Nhờ việc lọc lại đồ ăn, bạn sẽ biết nhà mình còn gì để lên thực đơn đi chợ cho những ngày tới. Cuối cùng, dùng khăn ẩm lau nhanh các khay kính để tủ lạnh luôn sạch sẽ, gọn gàng.

Lau bụi những góc khuất trong nhà

Phòng khách hay lối đi thường được quét dọn hàng ngày, nhưng những góc khuất như gầm giường, nóc tủ quần áo hay khe kẹt dưới gầm sofa lại hay bị bỏ quên.

Chiều chủ nhật là lúc thích hợp để bạn hút bụi hoặc dùng chổi phất trần quét nhanh những khu vực này. Bạn không cần làm mọi ngóc ngách cùng một lúc. Tuần này dọn gầm giường, tuần sau dọn ban công. Cách chia nhỏ công việc này giúp nhà cửa luôn sạch bụi mà bạn lại không hề thấy đuối sức.

Làm sạch bồn rửa và thiết bị bếp

Khu vực bồn rửa bát là nơi đọng lại nhiều dầu mỡ và cặn bẩn nhất sau một tuần nấu nướng. Để căn bếp trông sáng sủa hơn, bạn hãy cọ rửa thật sạch bồn inox, thay miếng rửa bát mới và lau khô rổ giá úp chén dĩa.

Nếu gia đình bạn có dùng máy rửa bát, hãy tháo bộ lọc ra cọ rửa và cho máy chạy không tải một vòng để khử mùi. Một căn bếp không có bát đĩa bẩn tồn đọng, bồn rửa sáng bóng sẽ tiếp thêm cho bạn rất nhiều cảm hứng pha trà, nấu đồ ăn sáng vào hôm sau.

Xếp gọn gàng lại bàn làm việc

Trước khi khép lại ngày nghỉ, hãy dành 5 phút dọn dẹp lại góc làm việc của mình. Bạn hãy vứt bỏ những tờ giấy nháp không còn dùng tới, xếp gọn lại sách vở và cất bút thước vào đúng ống đựng.

Nhiều người hiện nay có thói quen làm việc ngay tại bàn ăn. Nếu vậy, hãy dẹp bỏ toàn bộ máy tính, tài liệu trả lại mặt bàn trống trải, sạch sẽ. Một mặt bàn gọn gàng, tinh tươm sẽ giúp tâm trí bạn bớt xao nhãng, từ đó bắt đầu công việc sáng thứ hai với sự tập trung và hiệu quả cao nhất.