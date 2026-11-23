Khi lên kế hoạch xây sửa nhà cửa, ai cũng mong muốn sở hữu một không gian tắm đẹp như trên tạp chí. Chúng ta dễ bị cuốn hút bởi những hình ảnh lung linh mà quên mất cách mình sử dụng căn phòng này mỗi ngày.

Thực tế cho thấy, nhiều thiết kế nhìn rất sang trọng lúc ban đầu lại nhanh chóng biến thành gánh nặng dọn dẹp. Dưới đây là 5 lựa chọn khiến nhiều người phải hối hận sau một thời gian sinh hoạt.

Phòng tắm cần hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ, tiện dụng và dễ vệ sinh để mang lại sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày (Ảnh: EM).

Vách kính trong suốt cho khu vực tắm

Cửa kính trong suốt mang lại cảm giác không gian rộng rãi và hiện đại. Thế nhưng, đây lại là bề mặt làm khó người dọn dẹp nhất trong nhà.

Hơi nước, bọt xà phòng và cặn khoáng từ nguồn nước sinh hoạt sẽ bám chặt lên mặt kính chỉ sau vài lần tắm. Nếu bạn không dùng cây gạt nước lau khô mỗi ngày, vách kính sẽ nhanh chóng mờ đục và loang lổ vệt ố.

Chuyên gia khuyên bạn nên cân nhắc vách kính mờ, kính có sọc hoa văn hoặc sử dụng rèm tắm chống thấm nước. Những lựa chọn này vừa tạo sự riêng tư, vừa dễ giặt sạch mà không tốn công chùi rửa liên tục.

Lát sàn bằng gạch kích thước quá nhỏ

Các loại gạch nhỏ tạo điểm nhấn thị giác lạ mắt cho những phòng tắm diện tích khiêm tốn. Tuy nhiên, gạch càng nhỏ thì số lượng đường chỉ nối giữa các viên gạch càng dày đặc.

Khu vực đường ron này thường có bề mặt thô nhám, rất dễ ngấm nước bẩn và ố vàng sau một thời gian ngắn. Để giữ sàn nhà sạch sẽ, bạn sẽ phải tốn hàng giờ quỳ gối chà từng kẽ gạch bằng dung dịch tẩy rửa nồng nặc mùi hóa chất.

Thay vào đó, bạn hãy ưu tiên các loại gạch lát khổ lớn. Bề mặt sàn ít đường chỉ nối sẽ giúp việc lau nhà trở nên nhẹ nhàng, đồng thời tạo cảm giác sàn nhà liền mạch và thoáng mát hơn.

Bỏ qua giải pháp làm ấm sàn nhà

Cảm giác bước chân trần lên nền gạch lạnh ngắt vào sáng sớm hoặc những ngày trời trở rét là trải nghiệm không mấy thoải mái. Nhiều người đã bỏ qua hạng mục sưởi sàn khi sửa nhà và sau đó luôn cảm thấy tiếc nuối.

Nếu ngân sách cho phép, bạn nên cân nhắc lắp thảm sưởi điện hoặc hệ thống sưởi dưới sàn ngay từ giai đoạn hoàn thiện phần thô. Chi phí đầu tư ban đầu có thể tốn thêm một khoản, nhưng sự ấm áp và an toàn cho sức khỏe của người già lẫn trẻ nhỏ là hoàn toàn xứng đáng. Sàn nhà ấm cũng giúp phòng tắm mau khô ráo sau khi dùng.

Mặt bàn chậu rửa bằng đá cẩm thạch

Đá cẩm thạch tự nhiên luôn toát lên vẻ xa hoa cho góc rửa mặt. Dẫu vậy, loại đá này lại có kết cấu nhiều lỗ rỗng li ti và rất háo nước.

Mỹ phẩm, bọt xà phòng, nước nhuộm tóc hay thậm chí bã trà, cà phê rơi rớt đều có thể ngấm sâu và để lại vệt ố vĩnh viễn. Các chất tẩy rửa mạnh thông thường cũng dễ làm bề mặt đá bị ăn mòn, mất đi độ bóng ban đầu.

Để khu vực chậu rửa luôn sạch đẹp mà không mất công bảo dưỡng, bạn nên chuyển sang dùng đá hoa cương hoặc đá thạch anh nhân tạo. Hai loại vật liệu này cứng cáp, chống thấm vượt trội và giữ được độ bền màu rất lâu.

Dán sàn bằng các tấm dán tạm bợ

Miếng dán sàn tự dính thường được nhiều người chuộng vì chi phí rẻ và dễ tự dán tại nhà. Tuy nhiên, đây lại là lựa chọn tiềm ẩn nhiều rắc rối đối với khu vực ẩm ướt như phòng tắm.

Hơi ẩm sẽ len lỏi vào các mép nối, làm bong tróc lớp keo dính chỉ sau vài tháng. Nước đọng lâu ngày bên dưới lớp dán còn sinh ra ổ nấm mốc, gây mùi ẩm mốc khó chịu và làm hỏng mặt sàn nguyên bản bên dưới.

Khi cải tạo phòng tắm, bạn hãy thuê thợ thi công gạch men hoặc gạch sứ chuyên dụng kết hợp lớp chống thấm chuẩn chỉ. Việc đầu tư kiên cố ngay từ đầu sẽ giúp bạn yên tâm sử dụng suốt nhiều năm.