5 sai lầm khi dùng khăn giấy lau dọn mà ai cũng dễ mắc

Trong nhịp sống hối hả, khăn giấy dường như trở thành "trợ thủ quốc dân" của mọi gia đình. Từ vết dầu mỡ bắn trên mặt bếp đến vệt nước đổ tràn, chỉ cần bạn rút một tờ giấy lau qua là xong. Thế nhưng, khi xu hướng thiết kế nội thất ngày càng hướng tới sự tinh tế với các vật liệu cao cấp, thói quen tiện tay này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Giới chuyên môn trong ngành vệ sinh và bảo dưỡng nội thất khẳng định, việc dùng sai dụng cụ làm sạch không chỉ khiến đồ đạc kém sang mà còn gây hư hại khó phục hồi.

Dưới đây là những bề mặt tuyệt đối kỵ khăn giấy mà bạn cần lưu ý để bảo vệ không gian sống.

Khăn giấy dù tiện nhưng không phải lựa chọn tốt cho mọi việc dọn dẹp (Ảnh: Propapir).

Màn hình TV và thiết bị điện tử

Tivi siêu mỏng ở phòng khách hay màn hình máy tính làm việc rất dễ bám vân tay và bụi bẩn. Tuy nhiên, lớp phủ chống chói trên các thiết bị công nghệ này lại cực kỳ mỏng manh. Độ ma sát tưởng như vô hại của khăn giấy lại có thể bào mòn và tạo ra những vết xước vĩnh viễn.

Để bảo vệ những thiết bị đắt tiền này, bạn chỉ nên dùng khăn mềm lau thật nhẹ nhàng.

Nội thất gỗ trong gia đình

Đồ nội thất bằng gỗ như bàn ghế ăn, tủ kệ hay sập gụ rất phổ biến trong các gia đình hiện nay. Dù là gỗ tự nhiên hay gỗ công nghiệp, việc dùng khăn giấy khô ráp chà xát sẽ làm mất đi độ bóng bẩy của lớp sơn phủ, thậm chí để lại những vết xước dăm li ti. Chưa kể, giấy vụn rất dễ mắc kẹt vào các khe hở hay rãnh chạm trổ.

Bí quyết chăm sóc đồ gỗ chuẩn nhất là dùng khăn cotton mềm lau nhẹ nhàng để giữ nguyên vẻ sang trọng và ấm cúng cho không gian.

Bề mặt gương và tủ kính

Không gian mở ngập tràn ánh sáng với hệ cửa kính lớn hay những chiếc gương decor đang là xu hướng trang trí được nhiều gia đình ưa chuộng. Dùng khăn giấy lau kính tưởng chừng nhanh gọn nhưng thực chất lại phản tác dụng.

Giấy làm từ bột gỗ sẽ nhanh chóng rã ra khi gặp nước lau kính, để lại muôn vàn vệt xơ trắng mờ ảo trông rất mất thẩm mỹ. Các chuyên gia nội thất thường khuyên dùng dùng khăn dệt từ sợi siêu nhỏ chuyên dụng hoặc tận dụng ngay những tờ báo cũ vò nhàu để lau, đảm bảo mặt kính luôn trong vắt không tì vết.

Thiết bị bếp bằng inox

Các thiết bị nhà bếp hiện đại như tủ lạnh, lò nướng hay bồn rửa thường sử dụng chất liệu thép không gỉ với những đường vân xước mờ tinh tế.

Việc chà xát bằng khăn giấy dễ khiến vụn giấy bám chặt vào các đường vân này, đồng thời tạo ra những vết loang lổ kém thẩm mỹ trên bề mặt.

Bí quyết từ các chuyên gia là hãy dùng khăn mềm hơi ẩm, lau nhẹ theo đúng chiều của đường vân inox để giữ nguyên vẻ sáng bóng, sắc sảo cho gian bếp.

Sofa da và thảm trải sàn

Những bộ sofa da luôn mang lại vẻ sang trọng, đẳng cấp cho phòng khách nhưng lại đòi hỏi sự chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng. Khi lỡ tay làm đổ nước trà hay cà phê, nhiều người có thói quen vội vàng lấy khăn giấy thấm mạnh.

Trên thảm, giấy sẽ mủn ra và bám chặt vào từng sợi dệt, cực kỳ khó làm sạch. Còn với sofa da, giấy sẽ hút mất độ ẩm tự nhiên, lâu ngày làm bề mặt da khô nứt, kém đàn hồi.

Một chiếc khăn vải thấm hút tốt sẽ xử lý êm ru sự cố này mà vẫn bảo vệ trọn vẹn món đồ yêu thích của bạn.