Không ít gia đình ở chung cư hiện nay thường gặp tình trạng trần nhà khá thấp, tạo cảm giác không gian tù túng. Nhiều người tìm cách giấu đi nhược điểm này nhưng vô tình lại khiến căn phòng thêm nặng nề.

Theo các chuyên gia nội thất, bạn hoàn toàn có thể đánh lừa thị giác để ngôi nhà trông cao ráo, thoáng đãng hơn mà không cần sửa chữa phần thô. Dưới đây là 5 bí quyết bài trí đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ.

Trần nhà thấp vẫn có thể tạo nên không gian đẹp, thoáng đãng nếu biết cách bố trí và lựa chọn nội thất phù hợp, thay vì cố che đi hạn chế này (Ảnh: FA).

Phối màu sơn khéo léo để xóa mờ ranh giới

Sơn tường là giải pháp tiết kiệm và hiệu quả hàng đầu giúp thay đổi cảm nhận thị giác. Bạn nên ưu tiên những tông màu sáng và dịu nhẹ, bởi khả năng bắt sáng tốt sẽ giúp căn phòng thêm rộng mở.

Nếu muốn tạo chiều sâu, bạn có thể sơn trần nhà nhạt hơn màu tường một chút. Ngược lại, việc sơn phủ cùng một gam màu đồng nhất từ tường lên đến trần cũng là lựa chọn rất đáng thử. Cách làm này xóa nhòa ranh giới giữa các mảng không gian, giúp mắt người nhìn cảm nhận căn phòng liền mạch và cao hơn thực tế.

Tận dụng tối đa các đường nét thẳng đứng

Hiệu ứng thị giác theo chiều dọc luôn mang lại cảm giác thanh thoát cho không gian sống. Bạn hãy thử bố trí những món đồ có xu hướng vươn cao như hệ tủ kệ kịch trần, gương đứng hoặc một chậu cây cảnh dáng cao thanh mảnh ở góc phòng.

Đồng thời, bạn nên hạn chế các đường phân cách ngang như nẹp tường hay phào chỉ bản lớn chạy quanh phòng. Những chi tiết này vô tình chia cắt bức tường, làm cho khoảng cách từ sàn lên trần trông có vẻ ngắn lại.

Tối ưu ánh sáng và ưu tiên đèn ốp trần

Trong những căn phòng có trần thấp, các mẫu đèn chùm cầu kỳ thả dài thường gây cảm giác vướng víu và nặng nề. Thay vào đó, bạn nên chọn hệ thống đèn âm trần, đèn ốp sát trần hoặc đèn gắn tường hắt sáng ngược lên phía trên.

Bên cạnh việc bố trí nguồn sáng tỏa đều để xóa tan các góc tối, bạn hãy chú ý đến nhiệt độ màu của bóng đèn. Ánh sáng trong phòng nên có độ ấm vừa phải, tương đồng với ánh sáng tự nhiên ban ngày để tạo cảm giác thông thoáng, dễ chịu.

Treo rèm kịch trần chạm sàn

Một thói quen phổ biến là lắp thanh treo rèm ngay sát mép trên của cửa sổ, điều này khiến khoảng tường trông ngắn đi đáng kể. Chuyên gia khuyên bạn nên gắn thanh treo rèm sát mép trần nhà và để tà rèm buông dài chạm mặt sàn.

Cách bố trí này tạo ra một dải thẳng đứng liền mạch, kéo dài tầm nhìn của mắt. Bạn cũng nên ưu tiên các loại rèm chất liệu mềm nhẹ, gam màu tươi sáng để đón trọn vẹn ánh sáng tự nhiên, tránh cảm giác nặng nề từ các loại vải quá dày.

Chọn nội thất có tỷ lệ vừa vặn

Những món đồ nội thất quá khổ hoặc cồng kềnh sẽ nhanh chóng lấp đầy không gian sống. Để căn phòng thoáng đãng, bạn hãy ưu tiên các mẫu sofa, giường ngủ hoặc bàn trà có chiều cao vừa phải, đường nét gọn gàng.

Khi khoảng cách từ mặt đồ đạc lên trần nhà được nới rộng, căn phòng tự khắc sẽ có thêm nhiều "khoảng thở". Bạn chỉ cần giữ lại những vật dụng thật sự cần thiết, sắp xếp ngăn nắp để tổng thể ngôi nhà luôn nhẹ nhàng và thư thái.