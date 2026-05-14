5 mẹo giảm tiếng ồn giúp nhà yên tĩnh, sang trọng và tinh tế hơn

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng dày đặc tiếng động, ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là không gian tái tạo năng lượng. Thế nhưng tiếng xe cộ, máy móc hay sinh hoạt xung quanh đôi khi khiến cảm giác thư giãn bị “đứt mạch”.

Tuy nhiên, âm thanh, giống như ánh sáng hay màu sắc, hoàn toàn có thể được “thiết kế” lại. Bạn không cần đập phá hay lắp đặt hệ thống cách âm phức tạp, chỉ cần vài mẹo nội thất thông minh dưới đây.

Ngôi nhà đẹp không chỉ ở thiết kế hay nội thất mà còn ở sự yên tĩnh, nơi tiếng ồn được kiểm soát giúp không gian trở nên dễ chịu và sang trọng hơn hẳn (Ảnh: Gary Peer).

Sử dụng rèm vải dày

Rèm cửa không chỉ dùng để trang trí hay che sáng mà còn đóng vai trò như một lớp “hấp thụ âm thanh” tự nhiên cho không gian sống. Với nhà gần mặt đường hoặc thiết kế mở, âm thanh dễ bị dội lại trên các bề mặt cứng. Giải pháp đơn giản là chọn rèm hai lớp hoặc vải dày có độ rủ tốt.

Các chuyên gia nội thất khuyên nên để rèm chạm sàn, tạo nhiều nếp gấp sâu. Cấu trúc này giúp tăng diện tích bề mặt tiếp xúc, từ đó giảm đáng kể tiếng vang trong phòng, đồng thời mang lại cảm giác sang trọng và mềm mại hơn cho tổng thể không gian.

Thiết bị gia dụng vận hành êm

Không phải mọi tiếng ồn đều đến từ bên ngoài. Tiếng máy giặt, máy hút mùi hay tủ lạnh hoạt động liên tục cũng có thể tạo ra áp lực âm thanh vô hình. Vì vậy, khi chọn mua thiết bị gia dụng, nên ưu tiên các dòng máy đời mới có công nghệ tiết kiệm năng lượng thường đi kèm khả năng vận hành êm hơn.

Một thói quen nhỏ nhưng hiệu quả là hạn chế vận hành nhiều thiết bị cùng lúc. Điều này giúp giảm “tầng âm” trong nhà, giữ không gian dễ chịu hơn, đặc biệt vào buổi tối hoặc sáng sớm.

Âm thanh nền nhẹ

Không thể kiểm soát hoàn toàn tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, nhưng bạn hoàn toàn có thể “che phủ” chúng bằng âm thanh dễ chịu hơn. Tiếng quạt chạy đều, máy tạo tiếng ồn trắng hoặc nhạc không lời nhẹ nhàng giúp não bộ tập trung vào âm thanh ổn định, từ đó giảm cảm giác khó chịu do tiếng ồn bất chợt gây ra.

Đây là một trong những giải pháp được nhiều chuyên gia trị liệu cảm giác khuyến nghị để giúp cơ thể duy trì trạng thái thư giãn ổn định hơn trong môi trường đô thị.

Trải thảm dày

Những bề mặt cứng như gạch, gỗ hoặc bê tông thường khiến âm thanh phản xạ mạnh, tạo cảm giác “vang rỗng” khó chịu. Thảm trải sàn, đặc biệt là thảm len dày, giúp hấp thụ âm thanh hiệu quả, đồng thời tạo cảm giác ấm áp và cao cấp hơn cho không gian.

Các chuyên gia nội thất thường khuyến nghị kết hợp thảm với lớp lót bên dưới. Giải pháp này không chỉ tăng khả năng giảm tiếng ồn mà còn kéo dài tuổi thọ thảm và nâng cao trải nghiệm đi lại trong nhà.

Trang trí tường

Những bức tường trống, phẳng là nơi âm thanh dễ lan truyền và dội lại mạnh nhất trong không gian. Thay vì để tường trơn, bạn có thể sử dụng giấy dán tường có texture, thảm treo trang trí hoặc vách ốp vải để tăng khả năng hấp thụ âm.

Trong phòng ngủ, tường ốp vải hoặc đầu giường bọc nệm tạo hiệu ứng “kén không gian”, vừa giúp giảm tiếng ồn, vừa mang lại cảm giác ấm cúng, dễ đi vào giấc ngủ hơn.