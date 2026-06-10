5 dấu hiệu bồn rửa mặt sắp bị tắc, nhiều gia đình thường bỏ qua

Bồn rửa mặt trong phòng tắm là một trong những khu vực được sử dụng nhiều nhất trong nhà, chỉ đứng sau nhà bếp. Chính vì tần suất sử dụng cao nên việc bồn rửa bị tắc nghẽn theo thời gian là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, tình trạng tắc nghẽn hiếm khi xảy ra chỉ sau một đêm.

Theo các chuyên gia chăm sóc nhà cửa, tình trạng tắc nghẽn thường hình thành từ từ do tóc, cặn xà phòng, kem đánh răng và các chất bẩn tích tụ trong đường ống. Nếu phát hiện sớm, việc xử lý sẽ đơn giản và ít tốn kém hơn rất nhiều so với khi đường ống bị nghẽn hoàn toàn.

Bồn rửa thường sẽ phát ra một số dấu hiệu cảnh báo trước khi tình trạng tắc nghẽn trở nên nghiêm trọng (Ảnh: VBJ).

Nước thoát chậm hơn bình thường

Đây là dấu hiệu phổ biến nhất nhưng cũng dễ bị bỏ qua nhất. Sau khi sử dụng, nếu nước vẫn đọng lại vài giây trong chậu rồi mới rút hết, rất có thể bên trong đường ống đã xuất hiện lớp cặn bám. Theo thời gian, tóc rụng, kem cạo râu, xà phòng hay các sản phẩm chăm sóc cá nhân sẽ tích tụ trên thành ống, làm thu hẹp dòng chảy.

Ban đầu hiện tượng này khá nhẹ nên nhiều người không để ý. Tuy nhiên, nếu ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, đó là lúc nên kiểm tra hệ thống thoát nước.

Xuất hiện tiếng ục ục bất thường

Một bồn rửa hoạt động bình thường gần như không tạo ra âm thanh nào ngoài tiếng nước chảy.

Nếu bắt đầu nghe thấy tiếng ục ục, sủi bọt hoặc âm thanh lạ phát ra từ miệng cống, đó có thể là tín hiệu cho thấy dòng nước đang gặp vật cản. Khi nước cố gắng đi qua đoạn ống bị thu hẹp, các túi khí hình thành và tạo ra những tiếng động bất thường.

Đây thường là dấu hiệu sớm của một điểm nghẽn đang dần phát triển bên trong hệ thống thoát nước.

Phòng tắm xuất hiện mùi khó chịu

Nhiều người dành thời gian lau chùi bồn rửa nhưng vẫn không hiểu vì sao phòng tắm xuất hiện mùi ẩm mốc hoặc mùi hôi kéo dài. Nguyên nhân có thể đến từ phần đường ống bên dưới.

Khi tóc, cặn xà phòng và các chất hữu cơ mắc lại trong hệ thống thoát nước, chúng sẽ dần phân hủy và tạo ra mùi khó chịu. Những mùi này sau đó lan ngược lên qua miệng cống.

Nếu đã vệ sinh bề mặt sạch sẽ nhưng mùi hôi vẫn tồn tại, đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ.

Nước đọng lại hoặc dội ngược lên chậu

Khi tình trạng tắc nghẽn trở nên nghiêm trọng hơn, nước sẽ không còn thoát kịp như trước. Lúc này, nước có thể đọng quanh lỗ thoát trong quá trình rửa mặt hoặc đánh răng. Thậm chí, ở một số trường hợp, nước còn dâng ngược trở lại trước khi từ từ rút xuống.

Đây là tín hiệu cho thấy lượng cặn bên trong đường ống đã tích tụ khá nhiều. Nếu tiếp tục bỏ qua, bồn rửa có thể rơi vào tình trạng tắc hoàn toàn, gây bất tiện cho sinh hoạt hằng ngày.

Nhiều đường thoát nước trong nhà cùng gặp vấn đề

Không phải lúc nào nguyên nhân cũng nằm ở riêng bồn rửa mặt. Nếu cùng lúc xuất hiện hiện tượng thoát nước chậm, tiếng ục ục hoặc nước dội ngược ở bồn tắm, vòi sen hay các khu vực khác, vấn đề có thể nằm sâu hơn trong hệ thống thoát nước chung của ngôi nhà.

Đây thường là dấu hiệu đáng lo ngại hơn vì có thể liên quan đến đường ống chính hoặc hệ thống cống thoát nước. Trong trường hợp này, việc tự xử lý thường không hiệu quả và nên nhờ thợ chuyên môn kiểm tra.