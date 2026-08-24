5 chi tiết phòng ngủ hay bị bỏ quên khiến không gian kém sang

Nhiều gia đình đầu tư tiền triệu cho giường ngủ hay tủ quần áo gỗ xịn, nhưng bước vào phòng vẫn thấy đơn điệu hoặc thiếu đi sự thư thái như ở khách sạn.

Theo các chuyên gia nội thất và chăm sóc nhà cửa, một không gian nghỉ ngơi chuẩn gu không chỉ nằm ở những món đồ lớn, mà phụ thuộc rất nhiều vào cách chăm chút những tiểu tiết quanh bạn.

Những chi tiết nhỏ giúp phòng ngủ trông chỉn chu và ấm cúng hơn (Ảnh: Getty).

Bổ sung nhiều nguồn sáng thay vì một bóng đèn trần

Thói quen của phần lớn gia đình là chỉ lắp một chiếc đèn trần công suất lớn chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Cách làm này vô tình khiến đôi mắt phải điều tiết liên tục, triệt tiêu cảm giác thư giãn tự nhiên trước giờ nghỉ ngơi.

Các chuyên gia nội thất khuyên bạn nên kết hợp nhiều nguồn sáng ấm áp trong phòng. Một chiếc đèn đọc sách gắn tường, đèn bàn đầu giường hay một bóng đèn nhỏ đặt trên tủ đồ sẽ giúp căn phòng lung linh hơn vào ban đêm, đồng thời đưa cơ thể vào trạng thái chuẩn bị ngủ dễ dàng hơn.

Treo rèm cao kịch trần để mở rộng không gian

Rèm cửa không chỉ có công năng che nắng và giữ sự riêng tư. Vị trí lắp đặt rèm ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận về độ rộng thoáng của toàn bộ phòng ngủ.

Thay vì chỉ treo rèm vừa vặn với khung cửa sổ, bạn hãy nâng thanh treo lên sát trần và thả rèm chạm sàn. Mẹo thị giác đơn giản này giúp đánh lừa mắt nhìn, tạo cảm giác trần nhà cao hơn hẳn và biến không gian phòng ngủ trở nên sang trọng, thoáng đãng trông thấy.

Giấu kín các đường dây điện chằng chịt

Chiếc tivi treo tường, ổ cắm góc bàn trang điểm hay dây sạc điện thoại lòng thòng dưới đất là nguyên nhân lớn phá vỡ vẻ yên bình của căn phòng. Sự lộn xộn về mặt thị giác sẽ tạo ra cảm giác bí bách vô hình mỗi khi bạn bước vào.

Nếu chưa kịp đi dây âm tường, bạn có thể sử dụng các thanh nẹp nhựa dán tường sơn cùng màu với sơn nhà. Đặt thêm một bình hoa nhỏ hoặc một vài cuốn sách phía trước ổ cắm cũng là cách khéo léo để che đi những góc chưa đẹp mắt.

Tạo vị trí riêng cho quần áo thay ra

Chiếc ghế tựa, bàn trang điểm hay góc giường thường trở thành nơi tập kết bất đắc dĩ của quần áo mặc dở. Thói quen nhỏ này nhanh chóng biến căn phòng được trang trí đẹp đẽ trở nên bừa bộn chỉ sau vài ngày.

Bạn chỉ cần đặt một giỏ mây đựng đồ giặt ở góc khuất hoặc tận dụng ngăn kéo dưới đáy tủ. Việc giấu quần áo bẩn vào đúng vị trí sẽ giúp không gian luôn tinh tươm mà không đòi hỏi bạn phải tốn thời gian dọn dẹp mỗi tối.

Đánh thức cảm xúc bằng mùi hương dịu nhẹ

Nhiều người có thói quen thắp nến thơm ở phòng khách nhưng lại bỏ quên phòng ngủ. Đây vốn là nơi các giác quan cần được nâng niu và xoa dịu nhất sau một ngày dài bận rộn ngoài đường.

Một lọ tinh dầu khuếch tán hương gỗ thoang thoảng, sáp thơm treo tủ hay bình xịt thơm chăn gối sẽ thay đổi hoàn toàn bầu không khí. Hương thơm nhẹ nhàng vừa thanh lọc không gian, vừa giúp tinh thần nhanh chóng được giải tỏa căng thẳng.