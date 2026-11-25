Phòng khách là nơi các thành viên quây quần và đón tiếp khách, vì vậy nhiều gia đình dành không ít công sức để chăm chút không gian này. Tuy nhiên, đôi khi chỉ một vài chi tiết nhỏ cũng có thể khiến căn phòng chưa đẹp như mong muốn, dù nội thất và cách bài trí đều được đầu tư.

Theo các nhà thiết kế, có những điểm trừ trong phòng khách mà bạn dễ bỏ qua vì đã quá quen mắt. Nhận diện và điều chỉnh những chi tiết này có thể giúp không gian sống của gia đình bạn trở nên hài hòa, gọn gàng và dễ chịu hơn.

Một số vật dụng có thể làm mất đi vẻ ấm cúng, chỉn chu vốn có của phòng khách (Ảnh: HB).

Giấu gọn mớ dây điện sau tivi

Dây cáp chạy dọc từ tivi treo tường xuống ổ cắm sàn nhà là lỗi cực kỳ phổ biến ở các căn hộ. Mớ dây lộn xộn này làm mất đi vẻ gọn gàng của mảng tường trung tâm.

Bạn có thể dùng ống bọc dây bằng vải có màu sắc tệp với màu tường để giấu đi các sợi cáp thô. Ngoài ra, việc đặt một chiếc tủ kệ thấp hay giỏ mây đan ngay bên dưới vừa giúp cất đồ tiện lợi, vừa che khéo toàn bộ ổ cắm điện.

Chọn kích cỡ nội thất vừa vặn không gian

Nội thất quá to khiến căn phòng chật chội, còn đồ quá bé lại lọt thỏm giữa nhà. Phòng khách nhỏ chỉ nên ưu tiên ghế sofa đôi gọn gàng, trong khi không gian rộng rãi mới thích hợp cho những bộ sofa góc lớn.

Tấm thảm trải sàn cũng là lỗi nhiều gia đình hay gặp khi chọn thảm quá nhỏ đặt lẻ loi dưới bàn trà. Chuyên gia khuyên bạn nên chọn thảm đủ rộng để kết nối trọn vẹn khu vực bàn ghế. Trước khi sắm đồ mới, bạn hãy đo đạc cẩn thận diện tích sàn để đồ đạc luôn hài hòa với tỷ lệ căn phòng.

Đừng mua trọn bộ bàn ghế rập khuôn

Nhiều người chuộng mua nguyên bộ bàn ghế sofa đồng màu bán sẵn vì nhanh gọn, nhưng cách này dễ làm phòng khách thiếu điểm nhấn riêng. Không gian lúc này trông sẽ đơn điệu như một gian hàng trưng bày.

Chuyên gia gợi ý bạn nên khéo léo kết hợp đồ nội thất khác phong cách và chất liệu. Một chiếc bàn trà gỗ tự nhiên mộc mạc đi cùng bộ sofa nỉ hiện đại sẽ tạo chiều sâu thị giác. Cách phối các sắc độ gỗ và chất liệu khác nhau giúp gian phòng thêm sống động và ấm áp.

Tiết chế các món đồ bày biện lặt vặt

Thói quen tiện tay để giấy tờ, thiết bị điện tử hay bày quá nhiều đồ lưu niệm nhỏ trên bàn trà sẽ làm phòng khách trở nên lộn xộn. Khi mọi bề mặt phẳng đều bị chiếm chỗ, bạn sẽ luôn thấy căn nhà ngột ngạt.

Thay vì trưng bày dàn trải, bạn hãy chọn lọc một vài món đồ kỷ niệm thực sự yêu thích để tạo điểm nhấn. Chuyên gia khuyên nên gom đồ vật thành từng cụm nhỏ, kết hợp đan xen giữa các món đồ có chiều cao và chất liệu khác nhau để tạo khoảng trống thoáng mắt.

Tránh dùng một nguồn ánh sáng quá chói

Nhiều gia đình thường chỉ dùng duy nhất một chiếc đèn trần công suất lớn chiếu sáng cho cả phòng. Ánh sáng quá gắt dễ làm mất đi cảm giác thư giãn, còn ánh sáng quá tối lại khiến căn phòng u ám.

Bạn nên bố trí ánh sáng thành nhiều lớp bằng cách kết hợp đèn sàn ở góc đọc sách, đèn bàn nhỏ trên kệ và đèn hắt trần dịu nhẹ. Việc gắn thêm công tắc điều chỉnh độ sáng cũng giúp bạn linh hoạt chuyển đổi không khí, tạo cảm giác dễ chịu cho cả nhà vào mỗi buổi tối.