5 cách tận dụng vỏ gối cũ giúp nhà cửa gọn gàng đến bất ngờ

Sau một thời gian sử dụng, vỏ gối thường bị phai màu, sờn mép hoặc thất lạc mất chiếc còn lại trong bộ. Phần lớn mọi người đều chọn cách vứt bỏ vào thùng rác vì nghĩ chúng không còn giá trị sử dụng trên giường ngủ.

Thế nhưng, chất vải mềm mại và độ thoáng khí sau nhiều lần giặt tẩy lại chính là ưu điểm lớn của vỏ gối cũ. Chỉ với vài mẹo biến tấu đơn giản, bạn hoàn toàn có thể trao cho chúng một đời sống mới vô cùng tiện ích cho gia đình.

Bạn có thể tận dụng vỏ gối cũ, sờn để giúp căn nhà gọn gàng hơn theo nhiều cách rất đơn giản (Ảnh: Getty).

Thay thế túi chống bụi bảo vệ túi xách và giày dép

Túi xách da hay giày dép đắt tiền khi cất trong tủ lâu ngày rất dễ bám bụi hoặc cọ xát vào nhau gây trầy xước bề mặt da. Những chiếc vỏ gối cotton sáng màu chính là giải pháp thay thế hoàn hảo cho các loại túi bọc chuyên dụng.

Bạn chỉ cần lồng túi xách vào bên trong vỏ gối rồi gấp mép hoặc buộc nhẹ lại. Lớp vải mềm vừa giúp bề mặt đồ da thông thoáng, hạn chế nấm mốc trong thời tiết nồm ẩm, vừa bảo vệ đồ đạc khỏi bụi bẩn suốt nhiều tháng cất giữ.

Làm túi giặt tiện lợi cho đồ mỏng và thú bông

Khi giặt máy, các trang phục bằng chất liệu mỏng nhẹ như lụa, ren, áo len hay gấu bông của trẻ nhỏ rất dễ bị vặn xoắn, xù lông và mất dáng ban đầu.

Bạn hoàn toàn có thể tận dụng một chiếc vỏ gối cũ làm túi giặt tự chế. Cho đồ cần giặt vào trong vỏ gối rồi buộc miệng lại trước khi cho vào lồng giặt. Nước và xà phòng vẫn thẩm thấu dễ dàng qua sợi vải để làm sạch mà trang phục bên trong vẫn giữ nguyên phom dáng.

Sắp xếp gọn gàng toàn bộ chăn ga trong tủ

Tủ đựng đồ vải của nhiều gia đình thường rơi vào cảnh bừa bộn do ga trải giường, vỏ chăn và vỏ gối bị thất lạc lung tung sau mỗi lần dọn dẹp.

Một mẹo sắp xếp cực kỳ thông minh là gấp gọn toàn bộ ga và chăn mỏng, sau đó xếp trọn gói vào bên trong một chiếc vỏ gối cùng bộ. Tủ đồ của bạn sẽ lập tức trở nên vuông vắn, ngăn nắp và khi cần thay mới, bạn chỉ việc lấy cả gói ra mà không mất công tìm kiếm từng món.

Dụng cụ lau bụi lý tưởng cho quạt trần và đồ gỗ

Sau nhiều năm sử dụng, sợi vải của vỏ gối trở nên mềm mịn tuyệt đối, không còn xơ cứng và không để lại bụi vải li ti khi lau chùi.

Khi vệ sinh quạt trần, bạn hãy trùm cả chiếc vỏ gối vào từng cánh quạt rồi kéo nhẹ về phía sau. Toàn bộ bụi bẩn sẽ nằm gọn bên trong túi vải thay vì bay mù mịt khắp phòng khách. Bạn cũng có thể cắt nhỏ vỏ gối thành những miếng vừa tay để lau bóng bàn ghế gỗ, mặt kính hay nội thất xe hơi.

Trùm bọc đồ đạc cất kho tránh mạng nhện

Những món đồ dùng theo mùa như quạt bàn, máy sưởi mini hay phụ kiện trang trí lễ tết khi cất vào kho thường bị bám một lớp bụi dày kèm mạng nhện sau vài tháng.

Tận dụng những chiếc vỏ gối trùm kín lên phía trên thân máy sẽ giúp thiết bị luôn sạch bóng. Đến mùa sử dụng tiếp theo, bạn chỉ cần tháo lớp vải ra giặt sạch là đồ đạc đã sẵn sàng để dùng ngay mà không cần lau rửa lại từ đầu.