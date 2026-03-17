46 đại lý chiến lược đồng hành cùng dự án Vinhomes Hải Vân Bay

Hệ thống phân phối quy mô

Lễ công bố đại lý chiến lược phân phối dự án Vinhomes Hải Vân Bay diễn ra đồng thời tại Hà Nội và TPHCM, không chỉ đánh dấu bước khởi động kinh doanh, mà còn cho thấy sức hút nổi bật của đại đô thị nghỉ dưỡng ven vịnh quy mô 512ha ngay từ giai đoạn đầu.

Tâm điểm chương trình là nghi thức trao chứng nhận cho 34 đại lý và liên minh phân phối khu vực phía Bắc, cùng 12 đại diện khu vực phía Nam. Đây là những đơn vị được tuyển chọn dựa trên năng lực triển khai, uy tín và kinh nghiệm thực chiến, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Vinhomes trong xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp và đủ lực để đồng hành cùng một dự án mang tầm vóc quốc tế.

Sự kiện công bố 34 đại lý chiến lược phân phối Vinhomes Hải Vân tại khu vực phía Bắc (Ảnh: CĐT).

Không chỉ là kênh phân phối, các đại lý còn đóng vai trò như những đối tác chiến lược, đồng hành cùng Vinhomes trong việc kiến tạo trải nghiệm khách hàng xuyên suốt, từ tiếp cận thông tin đến giao dịch và hậu mãi, đảm bảo mọi thông tin về dự án được truyền tải nhất quán, minh bạch và chính xác tới khách hàng. Đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm tới đúng nhóm nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực tài chính phù hợp.

12 đại lý và liên minh phân phối ở khu vực phía Nam nhận giấy chứng nhận đại lý của Vinhomes Hải Vân Bay (Ảnh: Vinhomes Hải Vân Bay).

Đô thị nghỉ dưỡng quốc tế đón sóng tăng trưởng của Tây Bắc Đà Nẵng

Sức nóng của sự kiện công bố đại lý chiến lược phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường đối với Vinhomes Hải Vân Bay - một “Retreat Metropolis” (đại đô thị nghỉ dưỡng) hiếm hoi tại Việt Nam.

Đô thị nghỉ dưỡng quốc tế Vinhomes Hải Vân Bay gây chú ý trên thị trường (Ảnh: CĐT).

Tọa lạc tại phường Hải Vân, Tây Bắc TP Đà Nẵng, dự án nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân. Đây là một trong những quỹ đất ven biển còn sót lại, sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hội tụ núi - rừng - đèo - vịnh - biển trong cùng một không gian, tạo nên một chốn sống vừa biệt lập, vừa giàu giá trị trải nghiệm.

Trên nền tảng đó, Vinhomes phát triển một đô thị nghỉ dưỡng ven vịnh di sản, hướng tới cộng đồng cư dân quốc tế. Điểm nhấn là hệ sinh thái tiện ích “không ngủ” 365 ngày, giúp duy trì sức sống đô thị và dòng khách quanh năm.

Thông tin về mặt bằng giá vừa được hé lộ cũng tạo hiệu ứng đáng kể. Tại khu Bạch Vân, sản phẩm liền kề diện tích 63m² giá dự kiến dao động 5,2-6,3 tỷ đồng. Trong bối cảnh quỹ đất ven vịnh tại Đà Nẵng ngày càng khan hiếm, mức giá này được nhiều nhà đầu tư đánh giá là cơ hội hiếm hoi để tham gia thị trường ở giai đoạn đầu.

Mức giá hấp dẫn của khu Bạch Vân mở ra cơ hội hiếm có cho các nhà đầu tư (Ảnh: CĐT).

Không chỉ dừng lại ở giá trị nội tại, Vinhomes Hải Vân Bay còn nằm ở tâm điểm khu Tây Bắc Đà Nẵng - khu vực được định hướng trở thành cực tăng trưởng chiến lược mới của thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Đây cũng là nơi hội tụ các trục phát triển quan trọng, từ hành lang kinh tế - logistics Liên Chiểu, trục du lịch ven biển đến kết nối liên vùng di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An, tạo nên vị thế trung tâm trong dòng chảy kinh tế và giao thương khu vực.

Việc Đà Nẵng vừa đưa vào vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế, đồng thời được phê duyệt thành lập Khu Thương mại tự do (FTZ), đang tạo cú hích cho khu Tây Bắc. Các cơ chế vượt trội từ FTZ cùng hệ sinh thái tài chính quốc tế không chỉ thu hút mạnh dòng vốn đầu tư toàn cầu, mà còn kéo theo làn sóng dịch chuyển của giới tinh hoa, chuyên gia và cộng đồng công dân quốc tế đến sinh sống, làm việc và đầu tư lâu dài.

Song hành với đó, siêu cảng Liên Chiểu với tổng vốn đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD được triển khai ngay tại khu vực này sẽ hoàn thiện vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của Đà Nẵng nói chung và khu Tây Bắc nói riêng. Khi đi vào vận hành, cảng Liên Chiểu không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ logistics và xuất nhập khẩu, mà còn trực tiếp gia tăng nhu cầu về không gian sống chất lượng cao cho đội ngũ chuyên gia và lực lượng lao động trình độ cao.

Sự hội tụ của các động lực hạ tầng - tài chính - thương mại đang từng bước đưa Tây Bắc Đà Nẵng trở thành điểm đến mới của dòng vốn và cộng đồng tinh hoa toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Hải Vân Bay không đơn thuần hưởng lợi, mà còn đóng vai trò hạt nhân, đón đầu và dẫn dắt làn sóng phát triển của toàn khu vực.

Việc kích hoạt hệ thống phân phối quy mô lớn, mở ra cơ hội cho khách hàng và nhà đầu tư chuyên nghiệp sở hữu sớm tài sản ven vịnh hiếm hoi, đón đầu một cực tăng trưởng đang dần hình thành trên bản đồ kinh tế khu vực.