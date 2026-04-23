4 lớp giá trị định hình phong cách sống hàng hiệu tại khu Đông

Câu chuyện thành công của những đô thị mẫu mực trên thế giới như Vauban hay Hammarby Sjöstad đang được vận hành theo 4 lớp giá trị cốt lõi: Lớp quy hoạch - nền tảng giá trị; lớp hạ tầng - đòn bẩy tăng trưởng; lớp cộng đồng - yếu tố tạo nên sức sống; lớp tài sản mang giá trị biểu tượng.

Và một trật tự tương tự đang dần được thiết lập tại khu Đông TPHCM.

Lớp quy hoạch - Nền tảng giá trị

Khái niệm “lõi sống trung tâm” (Residential Core) bản chất là bài toán tối ưu hóa không gian và nguồn lực trong đô thị hiện đại. Theo các nghiên cứu chuyên sâu từ Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) chỉ rõ, mô hình đô thị “mixed-use” (tích hợp đa chức năng) giúp giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, tái định hình nhịp sống đô thị theo hướng bền vững.

Trên nền tảng giá trị này, một số dự án bất động sản ở khu Đông đã tích hợp được mô hình tích hợp đa chức năng, tạo ra một cộng đồng năng động, gia tăng giá trị thương mại cho bất động sản khu vực.

Đơn cử, khái niệm “Residential Core” đang được áp dụng thông qua khu đô thị quốc tế The Global City - phát triển bởi Masterise Homes. Với quy mô 117,4ha, mọi điểm chạm từ tổ hợp thương mại, công viên 8ha đến kênh đào ngay trung tâm, bệnh viện và trường học quốc tế đều được quy hoạch bài bản, tuân thủ nguyên tắc đô thị đi bộ chỉ trong 15 phút, tạo nên hệ sinh thái bền vững và thiết lập chuẩn mực giá trị mới cho toàn khu vực.

Lớp hạ tầng - Đòn bẩy tăng trưởng

Khởi điểm của đà bứt phá nằm ở bài toán tối ưu thời gian. Dọc trục Xa lộ Hà Nội, tuyến Metro số 1 cùng dải quần thể bất động sản như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, LUMIÈRE Riverside đang thiết lập nhịp sống nhịp nhàng, đưa giới chuyên gia về khu vực phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút.

Đóng vai trò điều phối toàn bộ trục di chuyển này là nút giao An Phú, trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, rút ngắn khoảng cách giữa khu Đông với thế giới thông qua cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Mạch lưu thông nội đô càng trở nên hoàn chỉnh khi tuyến đường Liên Phường mở trục kết nối thẳng từ cộng đồng quốc tế Thảo Điền đến thế hệ cư dân quốc tế mới.

Sự cộng hưởng giữa cao tốc huyết mạch, Vành đai 3 và sân bay quốc tế Long Thành tạo thành một hành trình liên vùng liền mạch đi Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tọa lạc tại các giao điểm vàng này, LUMIÈRE Boulevard, Masteri Centre Point hay khu dinh thự hàng hiệu The Rivus nghiễm nhiên thụ hưởng trọn vẹn đặc quyền tiếp cận chiến lược.

Lớp cộng đồng - Yếu tố tạo nên sức sống

Trong cấu trúc của một siêu đô thị hiện đại, giá trị bất động sản còn được định hình bởi cộng đồng cư dân. Việc chuyển dịch sang mô hình đô thị bài bản trên quỹ đất rộng lớn tại khu Đông đã tạo sức hút cho các dòng vốn FDI và doanh nghiệp quốc tế. Minh chứng là sự hiện diện của những “gã khổng lồ” công nghệ như Samsung, Intel, Schneider Electric, Nidec hay FPT Software...

Tại khu vực Thảo Điền và An Phú, các dự án hiện hữu như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú hay LUMIÈRE Riverside đã trở thành điểm đến ưu tiên của cộng đồng doanh nhân quốc tế. Khu đô thị biểu tượng The Global City dự kiến phục vụ 150.000 cư dân và người lao động đến sinh sống, làm việc, nhờ hệ tiện ích đồng bộ quy chuẩn quốc tế. Tại đây, con người chính là trung tâm, và sức sống của cộng đồng. Một minh chứng rõ nét cho tầm nhìn của nhà phát triển bất động sản trong việc chuyển hóa tiềm năng quy hoạch thành một đô thị thông minh, bền vững.

Lớp tài sản tạo giá trị biểu tượng

Thay vì những dự án đơn lẻ, nhà phát triển bất động sản (BĐS) hàng hiệu đẳng cấp quốc tế Masterise Homes đã kiến tạo những công trình mang tiêu chuẩn toàn cầu đã góp phần đưa khu Đông ngang tầm với các lõi đô thị hiện đại trên thế giới. Trong cấu trúc đó, The Rivus được xem là dấu ấn đặc trưng cho phong cách sống di sản, nơi sự giao thoa giữa nghệ thuật thời trang và không gian sống độc bản.

Vượt trên tài sản thông thường, dinh thự hàng hiệu trở thành một mảnh ghép xứng tầm trong danh mục tích sản dài hạn của giới chủ nhân danh giá, nhằm thiết lập bản sắc và vị thế cá nhân qua những tài sản có khả năng lưu truyền vẹn nguyên giá trị.

Sự cộng hưởng giữa quy hoạch chiến lược, hạ tầng huyết mạch, cộng đồng mang bản sắc riêng và bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu đã góp phần xây dựng nên một nền tảng tăng trưởng bền vững cho khu Đông. Bằng tư duy kiến tạo chiều sâu và tầm nhìn về một “Branded District” hiện hữu, Masterise Homes từng bước góp phần nâng tầm vị thế khu Đông trở thành tâm điểm phồn vinh trên bản đồ các đô thị hiện đại thế giới.