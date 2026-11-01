3 mẹo nâng cấp nội thất giá rẻ trông sang trọng ít tốn kém

Nhiều người thường ngắm nhìn những căn hộ đẹp mắt trên mạng xã hội rồi ao ước sở hữu không gian sang trọng tương tự. Tuy nhiên, rào cản chi phí khiến phần lớn gia đình lựa chọn nội thất tự lắp ráp giá rẻ hoặc đồ thanh lý. Những món đồ này sau một thời gian sử dụng dễ mang lại cảm giác đơn điệu, kém nổi bật.

Các chuyên gia nội thất khẳng định, đồ đắt tiền chưa chắc đã tạo nên một căn phòng đẹp nếu bài trí sai cách. Ngược lại, chỉ cần vài thao tác khéo léo với chi phí cực thấp, những món đồ bình dân vẫn toát lên vẻ chỉn chu, tinh tế.

Một ngôi nhà đẹp không phụ thuộc vào số tiền bạn bỏ ra, mà nằm ở sự chăm chút và cách bạn sắp đặt từng món đồ (Ảnh: Wallpics).

Làm sạch bề mặt để lấy lại độ sáng bóng

Bụi bẩn bám lâu ngày là nguyên nhân chính khiến đồ dùng trông cũ kỹ và giảm giá trị thẩm mỹ. Nhiều người thường bỏ qua việc vệ sinh sâu mà chỉ lau chùi qua loa mặt bàn hay cánh tủ.

Bạn hãy dành thời gian chăm sóc từng bề mặt chất liệu theo cách phù hợp. Với đồ gỗ công nghiệp hoặc gỗ tự nhiên, một lớp sáp đánh bóng chuyên dụng sẽ khôi phục ngay độ sâu của vân gỗ. Những món đồ kim loại hay mặt kính khi được lau sáng bóng, sạch vết ố tay sẽ lập tức phản chiếu ánh sáng tốt hơn, tạo cảm giác cao cấp rõ rệt.

Thay đổi những chi tiết nhỏ trên món đồ

Những chiếc tủ lắp ráp mua sẵn thường dùng chung mẫu mã tay nắm bằng nhựa hoặc kim loại mỏng giá rẻ. Bạn có thể thay thế chúng bằng núm kéo bằng đồng, gốm sứ hoặc kim loại mạ mờ có bán sẵn trên các sàn thương mại điện tử với giá vài chục nghìn đồng.

Phần chân tủ, chân bàn cũng là chi tiết dễ nâng cấp. Bạn chỉ cần gắn thêm bộ chân gỗ tiện tròn hoặc chân kim loại thanh mảnh cao hơn mặt sàn một chút. Mẹo này vừa tạo cảm giác thanh thoát cho gầm bàn tủ, vừa giúp không gian phòng khách trông thoáng đãng hơn.

Nếu bề mặt bên trong ngăn kéo hoặc cánh tủ đã sờn, bạn hãy tận dụng giấy decal dán họa tiết để tạo điểm nhấn bất ngờ khi mở tủ.

Sắp đặt lại khoảng cách để tạo điểm nhấn

Vị trí kê đồ quyết định rất lớn đến cảm nhận về diện tích và thẩm mỹ của ngôi nhà. Sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là kê quá nhiều đồ đạc lớn sát cạnh nhau, khiến căn phòng chật chội và các món đồ triệt tiêu vẻ đẹp của nhau.

Bạn nên tạo cho mỗi món đồ một khoảng thở thị giác. Hãy để món đồ đẹp nhất làm tâm điểm của góc phòng, xung quanh chỉ bố trí những vật dụng gọn gàng nhằm tôn lên đường nét của nó.

Ngoài ra, công thức phối hợp thông minh nhất là kết hợp một món đồ bền tốt với phụ kiện giá mềm. Một bộ ghế sofa êm ái kết hợp cùng gối tựa bình dân, hay chiếc kệ tivi đơn giản điểm xuyết lọ hoa tươi và sách đều mang lại chiều sâu cuốn hút mà không hề tốn kém.