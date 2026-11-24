Sửa sang nhà cửa, sàn nhà luôn là hạng mục tốn kém và khiến nhiều gia chủ đắn đo nhất. Khác với màu sơn hay rèm cửa có thể dễ dàng thay mới, việc cạy dỡ sàn nhà thường gây nhiều bụi bặm và xáo trộn lớn đến sinh hoạt gia đình.

Do đó, chọn một chất liệu lát sàn vừa bền chắc, vừa giữ nguyên giá trị thẩm mỹ theo thời gian là khoản đầu tư hiệu quả. Dưới đây là 3 gợi ý lát sàn kinh điển từ các chuyên gia thiết kế nội thất mà bạn có thể yên tâm ứng dụng cho ngôi nhà của mình.

Mỗi kiểu lát sàn đều mang một câu chuyện và phong thái riêng (Ảnh: Maxres).

Sàn gỗ bản rộng mộc mạc và ấm cúng

Sàn gỗ tấm lớn luôn đứng đầu danh sách ưu tiên của giới thiết kế nhờ vẻ đẹp tự nhiên khó thay thế. Thay vì dùng các thanh gỗ nhỏ ghép chắp vá, ván gỗ bản rộng khoảng 18-23 cm giúp hạn chế tối đa các đường ron nối. Nhờ đó, sàn nhà trông liền mạch, thoáng rộng và tôn trọn những đường vân mềm mại.

Về màu sắc, bạn nên ưu tiên những tông trung tính ấm áp như màu vàng lúa mì hoặc màu cát. Những gam màu này tựa như một tấm nền hoàn hảo, dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau, từ bàn ghế gỗ truyền thống đến sofa hiện đại.

Chuyên gia khuyên bạn nên chọn lớp phủ bảo vệ bằng dầu sáp mờ thay vì phủ bóng. Lớp bảo vệ này giữ lại cảm giác chân thật khi chạm chân trần, đồng thời giúp mặt sàn hình thành lớp màu tự nhiên đẹp mắt hơn sau nhiều năm sử dụng.

Sàn gạch bàn cờ tạo điểm nhấn cá tính

Nhiều người e ngại họa tiết bàn cờ đen trắng sẽ nhanh lỗi thời, nhưng thực tế đây là kiểu lát sàn xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước và chưa từng mất đi vị thế. Sự kết hợp hình học đối xứng mang lại chiều sâu và nét thanh lịch cho căn nhà.

Vị trí thích hợp nhất để áp dụng kiểu lát này là khu vực sảnh đón, thềm cửa thay giày dép hoặc phòng vệ sinh. Một khoảng sàn nhỏ mang họa tiết bàn cờ sẽ tạo ấn tượng thị giác thú vị ngay khi bước chân vào cửa.

Để không gian trông hiện đại và không bị hoa mắt, bạn hãy chọn kích thước gạch lớn khoảng 30x30 cm hoặc 45x45 cm. Nếu không thích độ tương phản quá gắt của hai màu đen trắng, bạn có thể biến tấu bằng các cặp màu dịu nhẹ hơn như trắng kem đi cùng xanh xám nhạt hoặc màu gạch nung ấm áp.

Sàn đá màu trầm vững chãi thách thức thời gian

Nếu gia đình có trẻ nhỏ, nuôi thú cưng hoặc không gian thường xuyên chịu tác động của bụi bẩn và độ ẩm, sàn đá phiến màu xám than hay xanh xám đậm là giải pháp lý tưởng. Bề mặt đá tự nhiên có độ cứng cao, chống trầy xước và hạn chế trơn trượt hiệu quả.

Để tiết kiệm chi phí và giảm công sức lau chùi, các gia đình hoàn toàn có thể chọn gạch men cao cấp mô phỏng vân đá tự nhiên. Loại gạch này vừa giữ được nét thô mộc, cá tính của đá phiến, vừa chống thấm nước tối ưu, đặc biệt phù hợp với khí hậu nồm ẩm đặc trưng của miền Bắc.

Sàn nhà tông màu trầm sẽ đạt hiệu quả thẩm mỹ cao nhất khi kết hợp với tường sơn màu sáng cùng hệ tủ kệ bằng gỗ ấm. Sự tương phản này tạo nên cảm giác vững chãi, cân bằng và thư thái cho cả không gian sống.