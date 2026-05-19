2026 có thể là năm bản lề của bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam?

Từ khát vọng "mang khách sạn về nhà" đến cuộc thanh lọc thị trường

Mô hình bất động sản hàng hiệu (Branded Residences) bắt nguồn từ một khát vọng rất đỗi tự nhiên của giới thượng lưu, đó là được sống như ở khách sạn 5 sao trong chính ngôi nhà của mình.

Khái niệm Branded Residences lần đầu xuất hiện vào năm 1927 tại The Sherry-Netherland ở New York (Mỹ), khi một số tầng khách sạn được bán lại cho những vị khách không muốn rời đi vì đã trót say mê sự chăm sóc tinh tế và tính riêng tư tuyệt đối. Từ khát vọng đó, mô hình "sống cùng dịch vụ" lan rộng khắp toàn cầu, tạo ra một liên minh chặt chẽ giữa nhà phát triển dự án, thương hiệu và đơn vị vận hành khách sạn.

Tại Việt Nam, sau một thập kỷ làm quen, thị trường đã có những bước tiến dài để lọt vào top 10 quốc gia có số lượng dự án bất động sản hàng hiệu lớn nhất thế giới, theo báo cáo của Savills. Tuy nhiên, sự bùng nổ về số lượng đang dần nhường chỗ cho một chu kỳ mới khắt khe hơn. Khách hàng hiện nay không còn dễ dãi vung tiền chỉ vì một "cái tên" ngoại quốc gắn trước cổng dự án. Họ đòi hỏi khả năng bảo toàn, tăng trưởng giá trị tài sản dài hạn và một cộng đồng cư dân đồng cấp.

Đánh giá về chu kỳ này, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing nhận định, thị trường đang ở cuối giai đoạn thử nghiệm và bước vào thời kỳ mở rộng có chọn lọc. Làn sóng đầu tiên mang tính khai phá, khi người mua và chủ đầu tư cùng học cách làm quen với các tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng hiện tại, làn sóng thứ hai đang hình thành rõ nét với các dự án đô thị thuần túy tại Hà Nội và TP.HCM.

"Người mua không tìm kiếm lợi suất cho thuê, họ tìm kiếm vị thế xã hội, tích lũy tài sản dài hạn và cộng đồng cư dân đẳng cấp", ông Trung nhấn mạnh. Vị chuyên gia này cũng khẳng định 2026 có thể là năm bản lề của thị trường bởi sự hội tụ của 3 yếu tố cốt lõi.

"Thứ nhất, một số dự án thế hệ đầu đã và đang bàn giao, tạo ra dữ liệu thực tế về chất lượng vận hành và thanh khoản thứ cấp. Thị trường sẽ bắt đầu phân hóa rõ giữa dự án giữ được chuẩn và dự án bị pha loãng. Thứ hai, tầng lớp siêu giàu Việt Nam đang trưởng thành về thị hiếu, từ việc thích mua to, mua đẹp sang mua đúng thương hiệu, đúng cộng đồng. Cuối cùng, nguồn cung vị trí đắc địa tại hai đô thị lớn ngày càng khan hiếm, tạo ra áp lực tích lũy rất lớn từ phía cầu", ông Trung phân tích.

Ranh giới định đoạt giá trị: Không còn đất cho những dự án "nửa vời"

Sự trưởng thành của người mua đang tái định hình lại khái niệm thế nào là một bất động sản "đáng tiền". Báo cáo của Savills chỉ ra rằng, mức chênh lệch giá trung bình của bất động sản hàng hiệu so với hạng sang thông thường có thể đạt 30% tại các đô thị mới nổi. Thế nhưng, mức thặng dư này chỉ được duy trì nếu dự án có sự tương đồng thực sự giữa tinh thần thương hiệu và chất lượng sống mỗi ngày của cư dân.

Đây cũng là lúc ranh giới giữa việc chỉ "gắn mác" và trải nghiệm sống thực chất được vạch rõ. Ông Dương Mạnh Kiên, Tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông K-Network, kiêm chuyên gia bất động sản hàng hiệu và phong cách sống sang, cho biết ranh giới đó nằm trọn ở trải nghiệm vận hành thực tế.

Ông Kiên chỉ ra, một dự án gắn mác Branded Residences có thể chỉ dừng ở việc sử dụng tên thương hiệu hoặc yếu tố nhận diện thiết kế. Nhưng sống đúng chuẩn hàng hiệu là khi thương hiệu tham gia vào vận hành, kiểm soát trải nghiệm cư dân mỗi ngày và duy trì tiêu chuẩn đó trong dài hạn.

Theo ông Kiên, Branded Residences thực sự không nằm ở logo trên tòa nhà, mà nằm ở trải nghiệm mỗi ngày khi bạn sống trong đó.

Đồng tình với góc nhìn 2026 là năm bản lề, ông Kiên cho rằng thị trường đang ở giai đoạn chuyển giao. Trước đây, người mua ưu tiên giá tốt và phải thanh khoản cao. Nhưng hiện nay, một nhóm khách hàng mới đang xuất hiện. Họ sẵn sàng trả premium, đổi lại là trải nghiệm sống và giá trị định danh.

"Vị trí có thể tốt, thiết kế có thể đẹp, thương hiệu có thể lớn, nhưng nếu vận hành không đạt chuẩn, thì toàn bộ giá trị sẽ giảm rất nhanh theo thời gian. Trong bất động sản hàng hiệu, thiết kế tạo ấn tượng ban đầu, nhưng vận hành mới là thứ giữ giá trị lâu dài, là yếu tố biến một căn nhà thành một trải nghiệm sống”, ông Kiên khẳng định.

Xu hướng này cũng lý giải cho sự trỗi dậy của các chuẩn mực mới trên thị trường. Bên cạnh sự thống trị của các "gã khổng lồ" quản lý khách sạn như Marriott hay Accor, thị trường đang chứng kiến làn sóng thương hiệu phi khách sạn (từ các hãng thời trang, siêu xe) và sự gia tăng của các dự án độc lập (Standalone).

Điều này đòi hỏi các nhà phát triển bất động sản phải có năng lực quản lý cực kỳ chuyên nghiệp, tích hợp các tiện ích đặc quyền như wellness, spa chuẩn quốc tế để đáp ứng cái tôi độc bản của giới thượng lưu.

Lợi thế sân nhà và tham vọng kiến tạo những biểu tượng mới

Bước vào cuộc đua khốc liệt của năm bản lề 2026, câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp nội địa hay các thương hiệu quốc tế sẽ nắm giữ lợi thế? Theo giới chuyên gia, người chiến thắng sẽ là những nhà phát triển kết hợp được cả hai: sự am hiểu thị trường, tính linh hoạt của doanh nghiệp nội địa cùng với tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế.

Thực tế thị trường đang chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các tập đoàn bất động sản trong nước sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện. Thay vì chạy theo số lượng hay bán những kỳ vọng tương lai, các ông lớn nội địa đang quay về với triết lý "giá trị thực", tập trung vào vị trí đắc địa, chất lượng hoàn thiện tinh xảo và hệ tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao.

Tiêu biểu trong dòng chảy này có thể kể đến những bước đi chiến lược của Sunshine Group. Không chạy theo số lượng, doanh nghiệp này đang cho thấy tham vọng lớn trong việc định hình lại phân khúc bất động sản hàng hiệu thông qua các tổ hợp quy mô, tọa lạc tại những quỹ đất vàng hiếm hoi còn sót lại của Thủ đô.

Sự kiện khởi công tổ hợp Noble West Lake Ha Noi mới đây là một minh chứng rõ nét. Được phát triển trên quỹ đất đắt giá bậc nhất tại khu đô thị Ciputra, đối diện Lotte Mall Tây Hồ, dự án quy mô 12 tòa tháp cao 40 tầng này được định vị vượt khỏi tầm vóc của một khu căn hộ cao cấp thông thường. Giới quan sát đánh giá, đây là bước đi đầy tham vọng của Sunshine Group nhằm kiến tạo một tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu phân khúc Branded Residences tại Việt Nam.

Điểm khác biệt giúp các dự án do Sunshine Group phát triển tự tin bước vào chu kỳ mới chính là sự đầu tư bài bản vào chất lượng thật và trải nghiệm sống thật. Tại Noble West Lake Ha Noi, kiến trúc được giao thoa cùng thời trang, nội thất được "may đo" như những bộ sưu tập haute couture tinh xảo.

Quan trọng hơn, để giải quyết bài toán vận hành - yếu tố quyết định 50% giá trị dự án như các chuyên gia đã nhận định, nhà phát triển này đã bắt tay với những thương hiệu quản lý danh tiếng toàn cầu như WorldHotels (thương hiệu cao cấp nhất của BWH Hotels) hay Sunset Hospitality Group từ Dubai.

Sự kết hợp giữa tư duy quy hoạch dài hạn của một doanh nghiệp am hiểu bản địa và bộ tiêu chuẩn vận hành khắt khe của thế giới đang tạo ra những không gian sống khác biệt. Đó không chỉ là nơi để ở, mà là những tài sản mang giá trị truyền đời, giữ giá ổn định và tăng trưởng bền vững theo thời gian.

Năm 2026 đang đến gần, mang theo những đòi hỏi ngày càng tinh tế từ tệp khách hàng tinh hoa. Khi những hào nhoáng của việc "gắn mác" dần lùi bước, thị trường bất động sản hàng hiệu Việt Nam sẽ chính thức thuộc về những nhà phát triển có năng lực kiến tạo giá trị thực, đưa tiêu chuẩn sống của người Việt thực sự sánh ngang với các đô thị phát triển trên toàn cầu.