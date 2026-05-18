2 dự án của Vinhomes gây ấn tượng trong ngày ra mắt thị trường

Dòng vốn từ giới đầu tư kinh nghiệm đang đổ về Vinhomes Green Paradise (Ảnh: CĐT).

Đông Nam hút 1.279 tỷ đồng, Tây Bắc quy tụ 100 đối tác

Tại Đông Nam TPHCM, sức nóng của sự kiện "Nắm bắt vận hội - Đón đầu kỷ nguyên xanh" tại Vinhomes Green Paradise đã làm lu mờ cái nắng như đổ lửa của TPHCM.

Hàng trăm nhà đầu tư từ khắp cả nước đã đổ về, tận mắt chứng kiến tiến độ thi công và chốt nóng những sản phẩm đầy tiềm năng. Kết quả là một kỷ lục đã được thiết lập: chỉ trong chưa đầy 24 giờ, siêu đô thị ESG++ tại Cần Giờ đã ghi nhận doanh số giao dịch hơn 1.279 tỷ đồng.

Cùng ngày hôm đó, dự án Vinhomes Sài Gòn Park (Hóc Môn, TPHCM) cũng được ra mắt nhà đầu tư. Khán phòng tại Landmark 81 chật cứng người tham dự từ trước giờ G, đánh dấu một kỷ lục khi quy tụ tới 100 đại lý, liên minh, đối tác chiến lược cùng lực lượng bán hàng lên tới 12.000 người.

Đã tham gia nhiều sự kiện ra mắt dự án, song ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Đông Tây Land, phải thừa nhận: "Vinhomes Sài Gòn Park đã cho thấy sức hút lớn hơn nhiều các dự án trước đây thị trường đã từng tung ra”.

Những con số "biết nói" được xác lập ngay trong ngày 16/5 là bảo chứng cho sức hút của bộ đôi dự án Vinhomes.

Nhiều nhà đầu tư và đại lý tham gia cho thấy sức hút từ dự án Vinhomes Sài Gòn Park (Ảnh: CĐT).

Giải mã sức hút từ 2 dự án của Vinhomes tại TPHCM

Đó là kết quả của một chiến lược quy hoạch của Vinhomes được đặt ở hai cực thành phố.

Ở Tây Bắc, Hóc Môn là cửa ngõ giao thương chiến lược trên trục xuyên Á, đóng vai trò hạt nhân kiến tạo "Thành phố Công viên Tri thức" tiên phong của Việt Nam.

Ở cực đối trọng phía Đông Nam, Cần Giờ đang hiện thực hóa khát vọng về một trung tâm giao thương quốc tế và một điểm đến an cư, nghỉ dưỡng thượng lưu tựa rừng, hướng biển.

Và để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ mô đó, 2 dự án buộc phải có quy mô trên 1.000ha - để chủ đầu tư có đủ không gian kiến tạo một hệ sinh thái "all-in-one" (tất cả trong một) khép kín và đẳng cấp. Chỉ ở quy mô này, mô hình "thành phố 15 phút" mới thành hình, nơi cư dân được đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống, học tập, chăm sóc sức khỏe, giải trí thời thượng và nghỉ dưỡng xa xỉ với hệ thống Vinschool, Vinmec, Vincom, Vinpearl, VinWonders…

Bên cạnh đó, dù thị trường bất động sản lâu nay tồn tại một quy luật là "hạ tầng đi trước, đô thị theo sau", nhưng tại bộ đôi dự án này, một kịch bản hiếm có đang diễn ra: tiến độ phát triển hạ tầng và tiến độ thi công sản phẩm đang cùng bứt tốc song hành.

Là hạt nhân của cực tăng trưởng Tây Bắc TPHCM, Vinhomes Sài Gòn Park có nhiều tiềm năng phát triển (Ảnh: CĐT).

Tại Tây Bắc, hệ thống Metro số 2 và Vành đai 3 đang gấp rút hoàn thành để sớm kéo lõi trung tâm về sát thềm nhà. Trong khi đó, ở phía Đông Nam, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về thời gian, rút ngắn hành trình chạm tới biển chỉ còn 13 phút.

Sức mạnh của hạ tầng và tiến độ thi công đã chinh phục những nhà đầu tư khó tính. "Trước đây, khu này là biển còn hoang vu lắm. Cứ nghĩ phải 5 năm mới nhìn thấy được căn nhà đầu tiên, vậy mà chỉ hơn 1 năm thôi, đã có căn cất nóc. Tiến độ thật nhanh", anh Nguyễn Văn Tuyến, một nhà đầu tư có 10 năm kinh nghiệm thực chiến, chia sẻ khi tham quan công trường tại Cần Giờ ngày 16/5.

Tiến độ thi công tại công trường dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (Ảnh: CĐT).

Còn tại Tây Bắc, ngay sau khi Vinhomes Sài Gòn Park ra mắt, lượng booking (đặt chỗ) đang tăng lên từng giờ. Khách hàng TPHCM, Hà Nội, Hưng Yên, Đà Nẵng… chốt đơn nhanh để trở thành những nhà đầu tư “nước đầu”, đồng nghĩa cơ hội lợi nhuận cao.

Quan sát diễn biến những ngày qua, anh Hồng Phong, một nhà đầu tư lâu năm tại TPHCM nhận định việc cùng hội tụ vị trí đắc địa, quỹ đất lớn, hạ tầng quốc gia, cùng năng lực thi công vượt trội là lợi thế giúp 2 dự án của Vinhomes chiếm thế thượng phong trên thị trường bất động sản phía Nam.

“Đó cũng là lý do khiến dòng tiền nhạy bén đang đổ về hai cực của TPHCM”, ông Phong khẳng định.