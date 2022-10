Xôn xao clip phụ xe "đè" khách nữ trên xe khách để quấy rối

Cụ thể, một clip đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cô gái trẻ chạy thẳng lên phía người lái xe trong trạng thái hoảng loạn. Cô gái liên tục hét lớn yêu cầu tài xế dừng xe và cung cấp địa chỉ của cơ quan công an.

Khi nhận thấy thái độ cứng rắn của nạn nhân, phụ xe đã liên tục xin lỗi và mong cô thông cảm. Đỉnh điểm, phụ xe đã giật điện thoại và kéo cô gái xuống xe.

"Anh xin em, có gì từ từ giải quyết. Anh xin em luôn đấy. Em làm gì anh cũng được!", phụ xe nói trong sợ hãi.

Cô gái trẻ nghi bị phụ xe quấy rối (Ảnh cắt từ video).

Sau khi nhận định được sự việc, lái xe đã dừng xe. Cô gái gọi tới tổng đài của nhà xe Tiến Oanh để phản ánh sự việc. Trong cuộc gọi, cô cho biết, nhân viên nhà xe Tiến Oanh đã đè mình trên xe. Chị không thể phản kháng và đã bị chảy máu tay.

Nữ hành khách cũng cho biết, nếu nhà xe không xử lý thì sẽ làm tới cùng vụ việc.

Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần mọi người đều lên án hành động quấy rối phụ nữ. Theo dõi sự việc, một tài khoản cho hay, trong xe có camera đã phần nào giúp vị khách nữ được bảo vệ, việc lắp camera trong xe khách đường dài là điều hết sức cần thiết.

Tài khoản mạng xã hội có tên Thảo Nhân đã chia sẻ câu chuyện tương tự mình từng chứng kiến trên các chuyến xe khách đường dài và cho rằng, cần nghiêm trị xử lý những hành vi trên để không xảy ra các vụ việc tương tự.

Phóng viên Dân trí liên hệ tới số máy tổng đài của Nhà xe Tiến Oanh, nhưng số máy đã bị đóng. Tuy nhiên, trên trang Facebook "Xe khách Tiến Oanh", được cho là của hãng xe đã đăng tải thông tin liên quan đến clip này, với nội dung:

"Vừa qua, trên các diễn đàn mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip được cắt từ camera của xe khách Tiến Oanh với nội dung phản ánh hành vi của tiếp viên với hành khách nữ đi trên chuyến xe này. Đoạn clip nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo khách hàng Tiến Oanh cũng như rất nhiều người dân quan tâm đến vụ việc.

Trước tiên, Công Ty Tiến Oanh xin chân thành cáo lỗi cùng hành khách đã gặp phải sự cố đáng tiếc này, cùng tất cả mọi người đã và đang theo dõi sự việc qua nay. Tiến Oanh xin xác nhận, clip được đăng tải trên mạng là đúng, và được cắt ra từ camera của công ty trong quá trình xử lý vi phạm nhân viên liên quan vào ngày 30/09/2022 sau khi nhận được phản ánh từ hành khách và được nhân viên phát tán lên mạng xã hội (Sự việc xảy ra ngày 29/09/2022).

Tiến Oanh xin nghiêm túc nhận trách nhiệm vì đã thiếu sót trong khâu quản lý nhân sự, để xảy ra tình trạng đáng tiếc này. Đồng thời, Tiến Oanh cũng đã truy cứu trách nhiệm của tiếp viên chuyến xe được nhắc đến trong clip vụ việc.

Tại buổi làm việc với ban quản lý nhà xe, tiếp viên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công ty Tiến Oanh đã tiến hành xử lý vi phạm nhân viên với hình thức xử lý cao nhất là "SA THẢI".

Trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng, công ty Tiến Oanh cam kết sẽ phối hợp để xử lý đến cùng nếu có khiếu kiện từ phía hành khách đối với cá nhân tiếp viên này. Tiến Oanh xin khẳng định, "Tận tâm trong phục vụ khách hàng" và "giữ đúng quy tắc ứng xử với hành khách" là tôn chỉ hàng đầu của công ty.

Tiến Oanh cam kết sẽ tăng cường giám sát, nhắc nhở và huấn luyện lại toàn bộ đội ngũ nhân viên, tiếp viên & tài xế để không xảy ra sự việc tương tự trong thời gian tới. Để đáp ứng đúng sự mong mỏi và kỳ vọng của hành khách đã tin yêu và ủng hộ nhà xe trong suốt quãng thời gian qua.

Một lần nữa, Công Ty Tiến Oanh xin chân thành cáo lỗi cùng hành khách đã gặp sự cố và toàn thể hành khách, người theo dõi sự việc vì sự cố đáng tiếc này. Quý khách hàng cần được hỗ trợ thêm thông tin, xin liên hệ inbox Fanpage hoặc tổng đài 1900-6084".

Phản hồi một số ý kiến sau khi chia sẻ nội dung trên, nhà xe cho biết: "Riêng về tài xế của chuyến xe, Công ty cũng sẽ ban hành quyết định kỷ luật do đã không kịp thời xử lý vụ việc. Trong buổi làm việc tài xế nêu lý do là thật sự lúc đó không hiểu sự việc gì đang diễn ra, có hỏi lý do nhưng hành khách không nói (trên clip có đoạn này). Nhưng anh ấy không cố ý bao che. Đoạn cuối clip là tài xế xuống xe gọi về công ty để báo sự việc xảy ra".

Phản hồi của nhà xe trên trang Facebook của Xe khách Tiến Oanh

Có ý kiến cho rằng công ty xử lý bằng hình thức sa thải là quá nhẹ. Tuy nhiên, phía nhà xe khẳng định, về vấn đề xử lý nội bộ nhân viên thì công ty chỉ có thể sa thải, chứ không có quyền hạn nào khác cao hơn.

"Liên quan đến việc điều tra sự việc và truy cứu trách nhiệm thì là câu chuyện giữa hành khách và nhân viên với cơ quan chức năng, công ty chỉ trong vai trò phối hợp điều tra khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng", nhà xe Tiến Oanh chia sẻ trên mạng xã hội.