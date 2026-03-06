Vụ thuế xin tiền "động viên tinh thần cán bộ": Lý do không hợp lý

Nhiều cơ quan thuế cơ sở ở Quảng Ngãi gửi văn bản đến các xã, phường đề nghị hỗ trợ kinh phí để “động viên tinh thần cán bộ”, chi trả tiền làm ngoài giờ. Sau khi báo Dân trí phản ánh sự việc, nhiều bạn đọc bày tỏ không đồng tình với cách làm của cơ quan này.

Theo bạn đọc Bùi Minh Ngọc, cơ quan thuế cho rằng xin tiền để chi cho cán bộ làm việc ngoài giờ, triển khai các biện pháp và giải pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu, xử lý nợ đọng thuế góp phần tăng thu cho ngân sách là lý do không hợp lý.

Thuế cơ sở 4 của tỉnh Quảng Ngãi là 1 trong 3 đơn vị gửi văn bản đến cấp xã đề nghị hỗ trợ kinh phí (Ảnh: Quốc Triều).

Cũng theo bạn đọc này, các chế độ lương, tiền công làm ngoài giờ đều được nhà nước chi trả. Mặt khác, các biện pháp và giải pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu, xử lý nợ đọng thuế là nghiệp vụ, trách nhiệm mà cơ quan thuế phải thực hiện.

Cùng quan điểm, bạn đọc Viethung nguyen cho rằng cán bộ thuế làm việc đã được nhà nước chi trả đầy đủ các chế độ. Vậy tại sao cơ quan thuế lại đề nghị xã, phường hỗ trợ kinh phí?

“Tại sao lại xin tiền để động viên tinh thần cán bộ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ? Không lẽ không động viên thì không thể hoàn thành nhiệm vụ?”, bạn đọc Viethung nguyen bày tỏ quan điểm và đề nghị làm rõ trách nhiệm những người liên quan.

Một số ý kiến cho rằng, việc cơ quan thuế ban hành văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đã tạo sức ép với các xã, phường.

“Cần làm rõ các công văn của cơ quan thuế gửi về xã có đúng hay không và sai thì trách nhiệm thuộc về ai?”, bạn đọc Bi Bi đề nghị.

Một số ý kiến cho rằng việc cơ quan thuế nói công việc nhiều nên phải xin hỗ trợ kinh phí chi tiền ngoài giờ là không phù hợp. Bởi lẽ, không chỉ cơ quan thuế ở Quảng Ngãi mà sau sáp nhập, khối lượng công việc của nhiều cơ quan, địa phương đều tăng lên.

“Đề nghị kỷ luật các cá nhân có liên quan, chắc mỗi địa phương mấy vị vất vả sau khi sáp nhập à?”, bạn đọc Đạt Huỳnh nêu ý kiến.

Kinh phí chính quyền cấp xã ít, các nguồn chi đều phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Do đó, vấn đề cấp xã lấy kinh phí từ đâu để hỗ trợ cho cơ quan thuế cũng được bạn đọc quan tâm.

“Tôi đang có một thắc mắc là xã, phường họ là đơn vị hành chính thì lấy đâu tiền để hỗ trợ các đơn vị thuế? Tại sao bên thuế lại phải đi xin tiền hỗ trợ? Họ khó khăn đến thế sao?", bạn đọc Nguyen Minh Hoan đặt câu hỏi.

Như Dân trí phản ánh, nhiều lãnh đạo xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một số cơ quan thuế ở cơ sở đã có tờ trình xin hỗ trợ kinh phí. Nội dung các tờ trình nêu rõ, để động viên tinh thần làm việc của công chức thuế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao, thuế cơ sở đề nghị xã, phường hỗ trợ 30-50 triệu đồng.

Số tiền này được dùng chi cho cán bộ làm việc ngoài giờ, triển khai các biện pháp và giải pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu, xử lý nợ đọng thuế góp phần tăng thu cho ngân sách. Trên cơ sở đó có 20 xã, phường đã hỗ trợ kinh phí cho 3 cơ quan thuế cơ sở ở Quảng Ngãi.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết thuế cơ sở ban hành các tờ trình xin hỗ trợ kinh phí nhưng không báo cáo với cấp trên. Bản chất của việc xin hỗ trợ nhằm phục vụ công việc, tuy nhiên nội dung văn bản có nhiều câu từ không phù hợp.

Cũng theo ông Tiếp, quan điểm của Thuế tỉnh Quảng Ngãi là sẵn sàng trả lại tiền cho các đơn vị đã hỗ trợ. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề nên Thuế tỉnh phải xin ý kiến chỉ đạo.