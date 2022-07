Vụ tài xế Santafe bị động kinh: Có trách nhiệm của nơi cấp bằng lái xe?

Vụ án chuyển sang cơ quan điều tra của bộ quốc phòng

Khẳng định trên được TS LS Đặng Văn Cường nêu ra trong cuộc trao đổi với Phóng viên Dân trí. Luật sư Cường nhận định, với kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng thì đây là một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, khiến 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nên cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân để có kết luận, xử lý theo quy định của pháp luật.

TS LS Đặng Văn Cường nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng.

Với hậu quả chết người như vậy là hậu quả nghiêm trọng, thông tin ban đầu thì người lái xe ô tô có dấu hiệu mất kiểm soát, không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn liên hoàn. Kết luận ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy người lái xe này không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với ma túy; do đó việc tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn có phải do yếu tố kĩ thuật hay do lỗi của người điều khiển hay không sẽ là mấu chốt của vấn đề để xác định có khởi tố vụ án hình sự hay không.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy người điều khiển chiếc xe ô tô Santafe này đã không làm chủ tốc độ, không kiểm soát được tốc độ, có lỗi chủ quan dẫn đến vụ tai nạn xảy ra thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đàn ông này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi đó, người này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 260 bộ luật hình sự với mức chế tài là phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Nếu kết quả điều tra cho thấy trong máu hoặc hơi thở có chất cấm hoặc có nồng độ cồn thì hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù...

Ngoài ra, người gây tai nạn còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa đối với những nạn nhân bị thương, tiền công người chăm sóc, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút của nạn nhân thường tích, chi phí mai táng đối với nạn nhân đã tử vong và một khoản bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của bộ luật dân sự.

Với nạn nhân tử vong thì người gây tai nạn còn phải bồi thường tiền nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ phải cấp dưỡng theo quy định của pháp luật (ví dụ vợ con, cha mẹ). Hai bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường phải không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.

Với kết quả xác minh ban đầu thì đây là vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng có nạn nhân là cán bộ, sĩ quan quân đội nên vụ việc có thể chuyển sang cơ quan điều tra của bộ quốc phòng để xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Xem xét trách nhiệm của đơn vị cấp giấy phép lái xe?

Theo luật sư Cường, hậu quả của vụ tai nạn khiến một người chết, nhiều người bị thương, hư hại nghiêm trọng về tài sản cho thấy có dấu hiệu hình sự. Vấn đề còn lại là cơ quan điều tra sẽ làm rõ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của người điều khiển chiếc xe ô tô Santafe này. Theo thông tin mới nhất, gia đình lái xe gây tai nạn cho biết người này có tiền sử bệnh động kinh.

Với thông tin này thì cơ quan điều tra sẽ yêu cầu gia đình cung cấp hồ sơ bệnh án, đơn thuốc và làm rõ quá trình điều trị bệnh của người đàn ông này như thế nào. Nếu cần thiết sẽ trưng cầu giám định tâm thần để xác định tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra ngày này có mắc bệnh đến mức làm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi hay không.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy tại thời điểm lái xe gây tai nạn, người đàn ông này mắc bệnh tâm thần đến mức không kiểm soát được hành vi của mình thì người này sẽ được loại trừ trách nhiệm hình sự.

Sau khi tông trúng loạt xe máy và ô tô trên đường, chiếc xe Santafe chỉ dừng lại khi tông trúng một ô tô biển đỏ.

Trường hợp kết quả giám định pháp y tâm thần cho thấy người này tuy có tiền sử bệnh động kinh nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi lái xe gây tai nạn, người này hoàn toàn nhận thức, điều khiển được hành vi của mình. Vụ tai nạn do lỗi xử lý tình huống, không làm chủ tốc độ thì cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án hình sự.

Điều đáng chú ý là theo lời khai của gia đình người đàn ông này thì trong thời gian điều trị bệnh động kinh, người đàn ông này được cấp giấy phép lái xe và vẫn điều khiển phương tiện giao thông tham gia giao thông bình thường. Đây là sự việc không thể xem nhẹ, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hồ sơ cấp giấy phép lái xe, thủ tục cấp giấy phép lái xe được thực hiện như thế nào.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi cấp giấy phép lái xe cho người bị bệnh dẫn đến hậu quả người này tham gia giao thông và gây tai nạn chết người, thì cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội giả mạo trong công tác, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc các tội danh khác có liên quan đến thủ tục cấp giấy phép lái xe.

Trường hợp tại thời điểm sát hạch, cấp giấy phép lái xe, người này đã điều trị ổn định nhưng che giấu tiền sử bệnh động kinh để kết quả khám sức khỏe đạt điều kiện sát hạch lái xe; hoặc sau khi được cấp giấy phép lái xe thì bệnh mới tái phát, thì cơ quan chức năng sẽ không xem xét trách nhiệm của đơn vị cấp giấy phép lái xe.

Cơ quan điều tra sẽ thận trọng trong việc thu thập thông tin, đánh giá chứng cứ, đặc biệt là khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của người đàn ông này khi vụ tai nạn xảy ra, để xác định anh ta có lỗi hay không. Yếu tố bệnh lý về thần kinh, động kinh cũng là điều quan trọng để xác định năng lực hành vi của người đàn ông này, làm cơ sở áp dụng pháp luật theo quy định.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe đòi hỏi rất thận trọng, nghiêm túc và đúng quy trình, quy định pháp luật để giảm thiểu những vụ việc tai nạn thương tâm. Đồng thời mỗi người phải có ý thức trong việc tham gia giao thông, với những người có tiền sử bệnh động kinh, tâm thần thì không nên điều khiển phương tiện giao thông dù là đã điều trị ổn định.

Phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ, có thể gây ra tai nạn bất kỳ lúc nào. Chỉ cần thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, lơ đễnh một chút là có thể gây tai nạn. Với người có tiền sử động kinh, hoặc các bệnh khác về tâm thần thì mức độ nguy hiểm rất cao khi họ tham gia giao thông. Đây là những vấn đề cần phải được quan tâm chú trọng trong công tác sát hạch lái xe cũng như quản lý an toàn giao thông đường bộ nhưng trước tiên đòi hỏi ý thức của người tham gia giao thông trong những tình huống tương tự.