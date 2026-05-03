Vụ hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn: Ghẹ đỏ có quá đắt?

Liên quan đến vụ việc hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, lãnh đạo phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ các fanpage có hành vi đăng tải thông tin gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Ở một khía cạnh khác, qua theo dõi vụ việc xảy ra tại Sầm Sơn, nhiều độc giả thắc mắc về món ghẹ đỏ trong hóa đơn có giá 1,7 triệu đồng/kg. Bên cạnh các ý kiến cho rằng mức giá này quá đắt, cũng có một số ý kiến tò mò về loại ghẹ đỏ này.

Thông tin xôn xao về hóa đơn bữa ăn trên mạng xã hội (Ảnh: Thanh Tùng).

“Ăn cua biển loại to, ngon cũng không đến mức giá ấy, chứ ghẹ mà giá đó là quá đắt”, bạn Nguyễn Hiền bình luận.

Còn bạn đọc Đức Thái Nguyễn bày tỏ: “Có tiền thì ăn thôi, giá cả đã thỏa thuận trước rồi. Nhưng gia đình này cũng có điều kiện thật. Ghẹ xanh cồ loại 3 con/kg cũng chỉ dám bán 700.000-800.000 đồng/kg. Ghẹ đỏ mà 1,7 triệu đồng/kg thì quá đắt, còn hơn cả cua king”.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị L. (thương lái buôn bán hải sản tại Sầm Sơn) cho biết ghẹ đỏ là loại có giá cao do thịt thơm, ngon và chắc hơn so với các loại ghẹ khác. Theo chị L., thông thường ghẹ đỏ loại 6-7 con/kg có giá từ 700.000 đến 1 triệu đồng/kg. Vào những dịp cao điểm, giá ghẹ đỏ có thể cao hơn tùy kích cỡ.

“Loại gần 1kg/con có giá 1-1,2 triệu đồng/kg. Nếu bán trong nhà hàng, giá có thể lên đến 1,5 triệu đồng hoặc hơn, tùy thời điểm. Chưa kể năm nay giá xăng dầu tăng cao nên mặt hàng này cũng đắt hơn mọi năm”, chị L. nói.

Ghẹ đỏ được bán tại một nhà hàng ở Sầm Sơn (Ảnh: Hoàng Dương).

Chung quan điểm, anh Tâm - người dân phường Sầm Sơn - cho biết loại ghẹ đỏ này ở địa phương còn gọi là ghẹ lang.

“Ghẹ đỏ phải đánh bắt xa bờ. Những ngày không phải cao điểm du lịch, loại 2 con/kg có giá khoảng 700.000 đồng/kg. Nhưng vào mùa du lịch, nguồn hàng khan hiếm nên giá có thể cao hơn. Với loại khoảng 700g/con, giá bán có thể từ 1,2 đến 1,9 triệu đồng/kg. Qua theo dõi vụ việc, tôi thấy mức giá tại nhà hàng như vậy là hợp lý. Để có được ghẹ phục vụ khách, nhà hàng phải chịu nhiều chi phí nên giá sẽ cao hơn ngoài chợ”, anh Tâm nói.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, ngày 1/5, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về hóa đơn bữa ăn cho hơn 10 người tại khu du lịch Sầm Sơn với giá gần 18 triệu đồng.

Thực đơn gồm 14 món: ngô chiên, ghẹ đỏ hấp, tôm sú nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng và bia Tiger. Trong đó, món ghẹ đỏ hấp có giá 1,7 triệu đồng/kg; đoàn khách sử dụng 7kg, tổng chi phí hơn 12 triệu đồng.

Cơ quan chức năng làm việc với những người liên quan đến vụ việc (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quá trình xác minh cho thấy hóa đơn nêu trên thuộc về một nhà hàng dọc đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn. Đoàn khách gồm 24 người (13 người lớn, 11 trẻ em) đến từ Hà Nội.

Khoảng 18h ngày 30/4, đoàn khách do anh H.D.C. làm trưởng đoàn đến nhà hàng C.T. trên đường Hồ Xuân Hương để ăn tối. Trước đó, anh C. đã liên hệ đặt bàn và thống nhất giá các món ăn.

Đến 21h cùng ngày, đoàn ăn xong và thanh toán số tiền gần 18 triệu đồng. Nhà hàng in hóa đơn giao cho anh C.. Sau đó, người này chụp ảnh hóa đơn và gửi vào nhóm Zalo của đoàn. Một thành viên đã lưu lại và đăng lên Facebook cá nhân.

Bài đăng nhanh chóng được nhiều người chia sẻ và bình luận theo hướng tiêu cực. Nội dung lan truyền trên mạng xã hội đã lược bỏ các yếu tố quan trọng như số lượng thực khách, việc đặt trước và thỏa thuận giá, từ đó tạo cảm giác “bất thường” về chi phí.

Đáng chú ý, người đăng tải ảnh hóa đơn không có mục đích phản ánh việc bị “chặt chém”. Các thành viên trong đoàn sau khi ăn và thanh toán đều vui vẻ, thậm chí còn đặt bữa tiếp theo tại nhà hàng này.

Tuy nhiên, ngày 1/5, nhiều hội nhóm mạng xã hội đã đăng tải thông tin không đầy đủ, định hướng dư luận với các cụm từ như “đến hẹn lại lên” hay “hóa đơn độc lạ”, khiến câu chuyện bị hiểu sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Qua làm việc với các thành viên trong đoàn và nhà hàng, cơ quan chức năng xác định hai bên đã có thỏa thuận từ trước. Nhà hàng thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết. Đoàn khách không phát sinh khiếu nại khi thanh toán và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào chiều 1/5.