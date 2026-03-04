Vụ con đánh gãy tay mẹ mùng 3 Tết: Vì sao chưa đủ căn cứ khởi tố?

Liên quan vụ việc người đàn ông dùng cần câu đánh gãy tay mẹ mùng 3 Tết, Công an xã Nghĩa Khánh (Nghệ An) đã nhận được kết quả giám định thương tích của người mẹ. Theo đó, mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân là 9%.

Đại diện công an xã cho biết chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự và đang hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến cấp trên để tiếp tục xử lý theo quy định.

Người mẹ bị gãy tay (Ảnh: Thanh Bình).

Vụ việc khiến nhiều độc giả không khỏi bức xúc, đặc biệt khi hành vi được thực hiện với người vừa là mẹ đẻ, vừa là người già, nhóm đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt trong xã hội. Độc giả Nguyễn Văn Tạo viết: "Con đánh mẹ thì dù thương tích không đến 1% cũng cần phải xử lý hình sự".

"Chỉ việc đánh mẹ gãy tay, hành vi thể hiện sự côn đồ và bất hiếu, cũng là hành động cần phải xem xét trách nhiệm hình sự rồi", bạn đọc Nguyễn Tước bức xúc.

Còn chủ tài khoản Nam Chau cho rằng cần phải xử nghiêm người gây ra vụ việc nếu không sẽ là mối nguy cho cộng đồng.

Vậy dưới góc độ pháp lý, pháp luật quy định ra sao về chế tài xử lý đối với hành vi này?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà mức độ tổn hại sức khỏe từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một số tình tiết định khung theo luật định thì có thể bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

Trong số các tình tiết định khung tại khoản 1 Điều này có quy định trường hợp dùng hung khí nguy hiểm để phạm tội (điểm a); phạm tội đối với người già yếu, ốm đau, hoặc người khác không có khả năng tự vệ (điểm b) và phạm tội với cha, mẹ (điểm d). Bởi vậy, việc người đàn ông sử dụng hung khí là cần câu để tấn công mẹ đẻ, dẫn tới mức độ tổn hại sức khỏe 9% là hành vi có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Tuy nhiên, cần lưu ý theo khoản 1, Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, trong nhóm các tội danh chỉ khởi tố theo yêu cầu của bị hại có tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. Bởi vậy, đối với trường hợp này, việc khởi tố vụ án hình sự sẽ chỉ tiến hành nếu phía người bị thiệt hại là người mẹ có đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp người mẹ không có đơn đề nghị hoặc có đơn yêu cầu không xử lý hình sự, việc truy cứu trách nhiệm về tội Cố ý gây thương tích sẽ không được tiến hành.

Hình ảnh ghi lại cảnh người đàn ông đánh mẹ và chị mùng 3 Tết (Ảnh: Cắt từ clip).

Về dấu hiệu của tội Ngược đãi cha mẹ, luật sư cho biết theo Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015, người đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể cha mẹ, dẫn tới việc thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi ngược đãi cha mẹ mà còn vi phạm thì sẽ bị xử lý hình sự về tội Ngược đãi cha mẹ.

Cơ quan điều tra sẽ xác minh ngoài lần bạo hành trong sự việc nêu trên, người đàn ông này có thường xuyên có hành vi bạo lực tinh thần hoặc thể xác với người mẹ hay không. Đây sẽ là căn cứ để xem xét có hay không dấu hiệu phạm tội theo Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015.