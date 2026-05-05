Vụ cháy ô tô 2 người tử vong: Chủ lô pin trên xe có thể bị xử lý ra sao?

Liên quan đến vụ cháy ô tô trong cây xăng tại xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú tại xã Thăng Điền) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý đối với N.Q.V. (32 tuổi, trú tại xã Thăng Điền), chủ phương tiện và số pin, ắc quy liên quan. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, V. làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng.

Bên trong cốp xe có chứa nhiều pin khi cháy (Ảnh: A Thành).

Qua xác minh, trong cốp xe cháy có chứa 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Về vấn đề trách nhiệm của chủ xe, luật sư Hải Nhi, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, cho biết theo thông tin thì xe bị cháy chở nhiều khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã sạc.

Đây là nhóm hàng hóa nguy hiểm, khi vận chuyển cần có giấy phép theo quy định. Với các loại hàng hóa có đặc tính dễ gây cháy, nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người việc vận chuyển còn phải đảm bảo điều kiện theo luật định về an toàn cháy nổ.

Về pháp lý, ngoài tài xế đã bị khởi tố, cơ quan điều tra có thể xem xét vai trò của chủ xe nếu có căn cứ cho thấy người này trực tiếp giao phương tiện, giao hàng hóa nguy hiểm nhưng không đảm bảo điều kiện an toàn (như không có giấy phép vận chuyển, thiếu biện pháp phòng ngừa cháy nổ…).

Trong trường hợp đó, chủ xe có thể bị xử lý cùng tội danh Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định, với hậu quả làm chết 2 người, khung hình phạt đối với tội danh này có thể lên đến 8 năm tù, phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Ngoài trách nhiệm hình sự, các cá nhân nếu bị quy trách nhiệm pháp lý còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân theo quy định.

Theo luật sư Nhi, hiện nay, các quy định về phòng chống cháy nổ được quy định rất nghiêm ngặt, do đó việc tuân thủ các quy định này là rất cần thiết để đảm bảo an toàn trong quá trình quản lý, sử dụng các hàng hóa dễ cháy nổ.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 14h ngày 1/5, V. nhờ Duy An điều khiển ô tô chở theo T.H.T. (17 tuổi), D.A.K. (16 tuổi) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng (Đà Nẵng).

Đến khoảng 15h20, khi xe dừng tại trụ bơm xăng tại thôn Tú Mỹ (xã Thăng Điền) để tiếp nhiên liệu, An vẫn để xe nổ máy, rời khỏi phương tiện. Trong lúc nhân viên chuẩn bị bơm xăng, khu vực cốp xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân T. và K. đã tử vong trong xe.