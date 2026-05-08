Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến chết: Có thể khởi tố thêm tội danh?

Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê Tuyên Quang) đang bị Công an thành phố Hà Nội tạm giam về tội Giết người. Hiệp và Tâm là những đối tượng cùng bạo hành khiến bé gái B.T.H. (4 tuổi) tử vong ở Hà Nội ngày 3/5.

Theo công an, cháu H. là con riêng của Tâm, sống cùng với Hiệp và Tâm tại một phòng trọ trên địa bàn phường Phú Diễn (Hà Nội) từ tháng 3/2026. Chiều 3/5, sau khi về nhà và phát hiện cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn, Tâm dùng dép đánh vào đầu, mặt con gái, bắt cháu bé đi tắm còn Hiệp vào nhà vệ sinh lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng mặt. Tâm chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn, bỏ mặc Hiệp thực hiện hành vi phạm tội tới khi cháu bé có biểu hiện bất thường rồi tử vong.

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu trong một tháng qua.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp (Ảnh: Công an Hà Nội).

Xót xa và căm phẫn là cảm xúc chung của nhiều người khi theo dõi thông tin vụ việc. Không chỉ vi phạm những giá trị đạo đức cơ bản nhất của xã hội, các đối tượng còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Từ đó, độc giả đề nghị có những biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với 2 đối tượng.

Bạn đọc Hoàng Thanh Sơn ngao ngán bình luận: "Tình trạng kết hôn vội rồi ly hôn kéo theo hệ lụy về một gia đình chắp vá, gây tai họa đặc biệt cho trẻ thơ. Cần siết chặt quy định về hôn nhân gia đình, đồng thời có những chế tài thật nặng cho kẻ bạo hành trẻ em".

"Người mẹ không ra gì. Con mình còn không bảo vệ được, lại im lặng để người tình hành hạ cháu bé đến chết thì rõ ràng không còn lương tâm. Nên cách ly loại này khỏi xã hội", độc giả Pham Thanh phẫn nộ.

Với chủ tài khoản Trần, người này cho rằng cần xem xét thêm trách nhiệm của một tội danh nữa đối với các đối tượng về hành vi hành hạ người khác. Bạn đọc này viết: "Cha dượng cần bị xử lý về tội bạo hành và giết người, còn người mẹ cũng bạo hành và là đồng phạm giết người. Tội cho em, còn nhỏ đã bị bạo hành một cách đau đớn tới chết. Kiếp sau, mong em được đầu thai vào nhà tử tế, được nâng niu, được yêu thương và bảo vệ. Thương em".

Vậy dưới góc độ pháp lý, các đối tượng có thể bị xử lý thêm về các tội danh khác hay không?

Căn phòng nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Hải Nam).

Giải đáp vấn đề trên, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá với những thông tin công an cung cấp, hành vi của Hiệp có tính chất hết sức nguy hiểm, nhắm tới một trong những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội và có thể lập tức tước đoạt tính mạng nạn nhân. Bởi vậy, việc công an khởi tố, bắt tạm giam Hiệp về tội Giết người là có cơ sở.

Đối với Tâm, dù không trực tiếp thực hiện hành vi dẫn tới cái chết của cháu bé song với việc tạo điều kiện về tinh thần để Hiệp thực hiện hành vi phạm tội, Tâm vẫn có thể bị coi là đồng phạm về tội Giết người cùng với Hiệp.

Với tình tiết giết người dưới 16 tuổi, khung hình phạt mà hai đối tượng có thể bị truy tố sẽ là phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Về tình tiết bé H. là con đẻ của Tâm và Tâm đã thường xuyên bạo hành dẫn tới việc cháu bé bị đau đớn về thể xác và tinh thần, người mẹ này còn có thể bị khởi tố thêm về tội Ngược đãi hoặc hành hạ con theo Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể con mình, thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì sẽ bị xử lý hình sự. Trường hợp phạm tội với người dưới 16 tuổi, khung hình phạt có thể áp dụng theo khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015 là 2-5 năm tù.

Đối với trường hợp của Hiệp, do bé H. không phải con của đối tượng nên không có căn cứ xử lý theo Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, do bé H. sống chung và là người lệ thuộc về vật chất, tinh thần với Hiệp, việc đối tượng thường xuyên đối xử tàn ác với cháu gái là hành vi có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015.

Nếu bị quy kết thêm trách nhiệm về tội danh này, Hiệp có thể bị truy tố với khung hình phạt theo khoản 2 Điều này là 1-3 năm tù với tình tiết định khung là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi.