Bị cho nghỉ việc vì bằng cấp kê khai từ 9 năm trước

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7/2016, ông T. nộp hồ sơ tìm việc trực tuyến và được Công ty L2 chủ động liên hệ. Sau nhiều vòng xét duyệt, phỏng vấn qua điện thoại và trực tiếp, ông được tuyển dụng vào vị trí trưởng phòng tuyển dụng.

Ngày 1/8/2016, hai bên ký hợp đồng thử việc. Sau đó, công ty lần lượt ký hợp đồng lao động có thời hạn một năm và hai năm với ông T. Trong quá trình làm việc, đến tháng 7/2017, ông chuyển sang vị trí trưởng phòng hành chính.

Ngày 30/9/2019, hai bên ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đến tháng 8/2022, ông T. xin rút khỏi vị trí trưởng phòng hành chính để chuyển sang làm chuyên viên an toàn thuộc phòng hành chính.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2024, công việc của ông T. có sự thay đổi. Ngày 5/10/2024, Công ty L2 ban hành quyết định bố trí ông làm việc tại nhà đến hết ngày 22/10/2024. Trong thời gian này, thẻ ra vào công ty của ông bị khóa.

Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục ban hành các quyết định bố trí ông làm việc tại nhà trong những khoảng thời gian tiếp theo, kéo dài đến giữa tháng 2/2025.

Người đàn ông bất ngờ bị công ty chấm dứt hợp đồng vì lý do cung cấp thông tin không trung thực về trình độ học vấn, bằng cấp (Ảnh minh họa: AI).

Khi trở lại công ty, ông T. cho biết mình không được giao nhiệm vụ cụ thể, không được sử dụng máy tính, không được làm công việc chuyên môn và phải ngồi ở khu vực tách biệt.

Đến ngày 16/5/2025, ông được đại diện công ty triệu tập họp để thảo luận việc chấm dứt hợp đồng lao động với lý do cung cấp thông tin không trung thực khi giao kết hợp đồng, ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng.

Theo phía doanh nghiệp, trong đợt rà soát hồ sơ nhân sự từ tháng 4/2025, công ty phát hiện những điểm không thống nhất trong thông tin về trình độ học vấn mà ông T. kê khai khi ứng tuyển năm 2016.

Cụ thể, công ty cho rằng ông T. khai có bằng cử nhân của Đại học H2, trong khi văn bằng thực tế do trường cấp chỉ là bằng tốt nghiệp cao đẳng.

Cùng ngày 16/5/2025, công ty thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động. Đến ngày 1/7/2025, doanh nghiệp ban hành quyết định chính thức chấm dứt hợp đồng với ông T.

Không đồng ý, ông T. cho rằng mình đã khai báo đầy đủ thông tin về bằng cấp, đồng thời xuất trình văn bằng gốc để công ty kiểm tra trước khi ký hợp đồng. Trong quá trình phỏng vấn, ông cũng đã được hỏi và làm rõ về hai bằng đại học mà mình kê khai.

Theo ông T., việc doanh nghiệp đã kiểm tra hồ sơ gốc và tuyển dụng ông cho thấy công ty đã biết về thông tin bằng cấp ngay từ đầu. Vì vậy, việc lấy lý do này để chấm dứt hợp đồng sau nhiều năm làm việc là không có cơ sở.

Ông cũng cho rằng công ty đã áp dụng không đúng quy định pháp luật, bởi quan hệ lao động giữa hai bên được xác lập từ năm 2016, khi Bộ luật Lao động năm 2012 còn hiệu lực.

Ở chiều ngược lại, Công ty L2 khẳng định việc chấm dứt hợp đồng là hợp pháp.

Theo doanh nghiệp, tại bảng thông tin cá nhân, ông T. khai trình độ đại học, bằng cấp cao nhất là kỹ sư, nhưng văn bằng do Đại học H2 cấp ngày 21/11/1996 lại xác nhận ông tốt nghiệp cao đẳng.

Công ty còn viện dẫn bản thông tin ứng tuyển, trong đó ông T. khai học ngành Điều khiển tàu biển từ năm 1992 đến năm 1996, tương đương chương trình đại học 4 năm. Tuy nhiên, theo công văn xác nhận của Đại học H2 ngày 12/5/2025, ông chỉ theo học hệ cao đẳng chính quy khóa 1993-1996, thời gian đào tạo 3 năm.

Đối với bằng cử nhân tiếng Anh, doanh nghiệp cho rằng ông T. khai thời gian học từ năm 1992 đến năm 1996, trong khi bằng tốt nghiệp của Đại học Ngoại ngữ ghi thời gian đào tạo từ năm 1995 đến năm 1999 và tốt nghiệp năm 1999.

Từ những điểm không thống nhất này, công ty cho rằng ông T. đã nâng trình độ từ cao đẳng lên đại học, kê khai bằng kỹ sư thay vì bằng cử nhân cao đẳng. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tuyển dụng nên doanh nghiệp có quyền xử lý theo quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực của người lao động tại Bộ luật Lao động năm 2019.

Công ty cũng khẳng định đã rà soát hồ sơ, xác minh với cơ sở đào tạo, tổ chức cuộc họp có đại diện công đoàn tham gia và thực hiện thủ tục báo trước 45 ngày khi chấm dứt hợp đồng không xác định thời hạn.

Không chấp nhận quan điểm của ông T., doanh nghiệp đề nghị tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Màn "lội ngược dòng" tại tòa phúc thẩm

Ở cấp sơ thẩm, TAND Khu vực 2 - Hải Phòng đã chấp nhận quan điểm của Công ty L2, bác toàn bộ yêu cầu của người lao động. Không đồng ý với phán quyết này, ngày 11/6/2026, ông T. kháng cáo.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND TP Hải Phòng tập trung xem xét việc doanh nghiệp sử dụng thông tin kê khai trong quá trình tuyển dụng năm 2016 làm căn cứ chấm dứt hợp đồng vào năm 2025.

HĐXX nhận định, việc ông T. kê khai trình độ học vấn là cử nhân nhưng văn bằng tốt nghiệp của Đại học H2 là cao đẳng chưa thể hiện việc ông khai không trung thực.

Tòa cho rằng nếu Công ty L2 yêu cầu người lao động phải có bằng tốt nghiệp đại học thì cần xác minh điều kiện này ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng. Đối với thời gian nhập học, ông T. đã giải trình việc phải học dự bị một năm. Việc kê khai thời gian học từ năm 1992 đến năm 1996 không làm thay đổi thực tế ông có tham gia học tập tại Đại học H2.

Đối với bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, dù thời gian đào tạo kê khai không chính xác, kết quả học tập vẫn bảo đảm việc ông T. có bằng cử nhân.

Đáng chú ý, HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm đã áp dụng không chính xác quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực của người lao động tại khoản 2 Điều 16 Bộ luật Lao động năm 2019.

Theo tòa, hợp đồng lao động không xác định thời hạn giữa hai bên được ký ngày 30/9/2019, thời điểm Bộ luật Lao động năm 2012 vẫn còn hiệu lực. Trong khi đó, Điều 19 của bộ luật này chưa quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực trước khi giao kết hợp đồng lao động như quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019.

Khoản 2 Điều 220 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về việc tiếp tục thực hiện những hợp đồng lao động đã giao kết trước khi bộ luật này có hiệu lực, nếu nội dung hợp đồng không trái hoặc bảo đảm cho người lao động quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định mới.

Từ đó, HĐXX nhận định quy định tại Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012 về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người sử dụng lao động không có căn cứ cho phép doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng trong trường hợp người lao động cung cấp thông tin không trung thực khi giao kết.

Việc Công ty L2 sử dụng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 để xử lý hành vi kê khai trong quá trình tuyển dụng năm 2016 là không có căn cứ pháp luật.

Tòa cho rằng doanh nghiệp đã căn cứ vào hành vi mà mình cho là gian dối của người lao động tại thời điểm tuyển dụng để đơn phương chấm dứt hợp đồng sau nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của ông T.

Từ những phân tích này, HĐXX phúc thẩm xác định quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ngày 1/7/2025 của Công ty L2 đối với ông T. là trái pháp luật.

Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, tòa sửa bản án sơ thẩm, buộc Công ty L2 nhận ông T. trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã ký, với vị trí chuyên viên an toàn thuộc phòng hành chính hoặc vị trí tương đương.

Do ông T. đã tự nguyện xin rút khỏi vị trí trưởng phòng hành chính từ tháng 8/2022, doanh nghiệp không phải bố trí ông trở lại chức vụ quản lý trước đây.

Ngoài ra, công ty phải thanh toán tiền lương cho thời gian ông T. không được làm việc, tạm tính từ ngày 1/7/2025 đến ngày 27/5/2026 là 374,3 triệu đồng, đồng thời đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi ông trở lại làm việc.

Doanh nghiệp còn phải trả thêm cho ông T. khoản tiền tương ứng 4 tháng lương, hơn 137,3 triệu đồng.

Tổng cộng, Công ty L2 phải thanh toán cho người lao động hơn 511,6 triệu đồng.

"Bài viết dựa trên Bản án số 08/2026/LĐ-PT ngày 8/9/2026 của TAND TP Hải Phòng. Tên một số đơn vị hành chính và nhân vật đã được mã hóa và viết tắt).